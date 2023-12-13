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Работа в строительстве, ремонте в Гродненской области

Договорная

сварщик изделий из пластмасс

на производство требуется сварщик изделий из полиэтилена 1-6 разряда возможно обучение Обязанности: производство емкостей из полиэтиленовой спиральновитой трубы; сварка труб Требования: аккуратнос...

Гродно

Мастер по ремонту инструмента на 0,5 ставки

Договорная

Мастер по ремонту инструмента на 0,5 ставки

Ищем мастера по ремонту бензо- электроинструмента, на 0,5 или полную ставку в фирму проката инструмента по адресу ул. Пучкова, 28. Достойную зарплату гарантируем. Более подробная информация только по ...

Гродно

2 000 р.

Вакансия изолировщик на термоизоляции

Требуются изолировщики на термоизоляции. Командировки по РБ (зп от 2000) и РФ (зп от 3300). Полный соц.пакет.

Гродно

Вакансия в другом регионе

900 р.

Вакансия жестянщик

Требуется жестянщик для работы в г.Гродно. Полный соц.пакет.

Гродно

Вакансия в другом регионе

900 р.

Машинист экскаватора

ДСУ № 65 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу машиниста экскаватора. Наличие разрешения на управление экскаватором с вместимостью ковша свыше 1 м3. З/п от 900 до 1600 руб.

Гродненская, Слоним

900 р.

Машинист бульдозера

ДСУ № 65 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу машиниста бульдозера. Наличие соответствующей квалификации. З/п от 900 до 1600 руб.

Гродненская, Слоним

900 р.

Машинист катка самоходного

ДСУ № 24 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу машиниста катка самоходного. Наличие соответствующей квалификации. З/п от 900 до 1500 руб.

Гродненская, Лида

550 р.

Водитель погрузчика

ДСУ № 28 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу водителя погрузчика. Наличие опыта работы. З/п от 550 до 1300 руб.

Гродненская, Ошмяны

Требуются работники

Договорная

Требуются работники

Требуются работники для сборки каркасных домов на постоянную работу. Работа в г. Сморгонь.

Гродненская, Сморгонь

1 500 р.

вакансии работа плотник бетонщик

Организация возьмет на работу с оформлением по договору подряда плотника-бетонщика с опытом работы или без опыта. С перспективой постоянного трудоустройства.Готовы предоставить бесплатно обучение.Тре...

Гродно

Требуется мастер для внутренней отделки домов и кв

Договорная

Требуется мастер для внутренней отделки домов и кв

Требуется мастер для внутренней отделки домов и квартир. Гипсокартон, плитка, шпаклевка.

Гродненская, Лида

Отделочник

1 400 р.

Отделочник

Требования: -качественное исполнение прямых обязанностей -ответственность -желание работать -аккуратность -самостоятельность Условия: -график работы 5/2 -полный социальный пакет -официальное трудоустр...

Гродно

Договорная

Монтажник слаботочных систем

Монтаж слаботочных систем; Прокладка кабельных и оптоволоконных линий; Установка видеокамер; Установка и расключение шкафов автоматики; Установки извещателей охранной и пожарной сигнализации; Монтаж и...

Гродненская, Лида

Вакансия в другом регионе
Прораб (мастер) электромонтажа, электромонтажник

1 520 р.

Прораб (мастер) электромонтажа, электромонтажник

Работа на объектах Заказчика. Оплата труда сдельная. Все вопросы при собеседовании по контактным телефонам.

Гродно

1 400 р.

Главный инженер

ДСУ № 30 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу главного инженера. Наличие высшего образования и соответствующей квалификации. З/п от 1400 до 3500 руб.

Гродненская, Волковыск

550 р.

Машинист автогрейдера

ДСУ № 28 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу машиниста автогрейдера. Наличие опыта работы. З/п от 550 до 1200 руб.

Гродненская, Ошмяны

620 р.

Машинист смесителя асфальтобетона передвижного

ДСУ № 30 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу машиниста смесителя асфальтобетона передвижного. Наличие соответствующей квалификации. З/п от 620 до 1900 руб.

Гродненская, Волковыск

Требуется мастер СМР (электрика), слесарь КИПа

Договорная

Требуется мастер СМР (электрика), слесарь КИПа

В связи в расширением штата строительной организации на постоянную работу требуется мастер СМР (электрика), знание смр, умение читать проекты, контроль качества выполняемых работ, разъездной характер ...

Гродненская, Слоним

1 500 р.

Сварщик

В строительную организацию требуется сварщик трубопроводов. З/П от 1500. Возможно предоставление жилья. Все вопросы по телефону.

Гродно

Плотник-бетонщик-арматурщик/каменщик/сварщик

1 400 р.

Плотник-бетонщик-арматурщик/каменщик/сварщик

Обязанности: Армирование конструкций. Установка и демонтаж опалубки. Приемка и уход за бетонной смесью. Выполнение кладочных работ: стен и перегородок из кирпича и газосиликатных блоков. Кладка наружн...

Гродно

Договорная

Требуется маляр-штукатур

Недавно открывшеяся строительная организация ищет на работу маляра-штукатура. Все вопросы по телефону.

Гродно

Отделочники, каменщики, разнорабочие. Вахта.

105 000 р.

Отделочники, каменщики, разнорабочие. Вахта.

Приглашаем отделочников, каменщиков и разнорабочих на стройку, строительство социальных объектов (общеобразовательные и дошкольные учреждения) в город Обнинск и Калуга. Мы предлагаем: - официальное тр...

Гродно

Вакансия в другом регионе
вакансия

2 000 р.

вакансия

Ищите постоянный доход … Ищите возможность работать в свободное время… Вы сантехник, электрик или просто можете оказывать слесарные работы – Вас ждут люди которым необходима срочная помощь по Вашему п...

Гродно

Монтажники по обшивке/утеплению балконов

Договорная

Монтажники по обшивке/утеплению балконов

Требуются монтажники по обшивке и утеплению балконов и лоджий: - монтаж утеплителя - укладка ламината/линолеума/кварц винила - монтаж сэндвич-панелей/сайдинга - сборка встроенной мебели: шкафы/тумбы ...

Гродно

Договорная

Требуются штукатуры

Требуются штукатуры на строительные объекты с опытом работы, по договору подряда, возможно трудовой договор с испытательный сроком. Большой объём работы.

Гродно

Требуется монолитчик.

3 000 р.

Требуется монолитчик.

Бонусы - достойная зп от 3000 руб - дружный коллектив - обеспечиваем необходимым инструментом Тркбования -Огонь в глазах - честность - аккуратность -умение выставлять опалубку - умение вязать а...

Гродно

Вакансия монтажника

Договорная

Вакансия монтажника

Организации на постоянную работу требуются монтажники МСР с обучением и трудоустройством. Требования: - рекомендуемый возраст 25-35 лет; - без вредных привычек; - наличие водительских прав "В" (обяза...

Гродненская, Лида

Монтажник строительных конструкций

1 500 р.

Монтажник строительных конструкций

Условия работы: Полная занятость Испытательный срок Социальный пакет Оплачиваемый отпуск График работы: 08:30–17:30 Требования Без вредных привычек Умение работать с электроинструментом (шуруповерт, д...

Гродно

Монтажник входных дверей

Бесплатно

Монтажник входных дверей

Требуется монтажник входных дверей (можно без опыта работы). Требования: - Ответственность и аккуратность. - Готовность к физическим нагрузкам. - Возможно обучение в процессе работы (для кандидатов бе...

Гродно

Оператор мини-экскаватора/погрузчика

2 000 р.

Оператор мини-экскаватора/погрузчика

Требуется оператор мини-экскаватора/погрузчика (3т) на постоянную работу. Достойная оплата. Ремонтные часы также оплачиваются. Имеется отапливаемый бокс для ремонта. Официальное трудоустройство. Без в...

Гродно

1 200 р.

Сантехник

В строительную организацию требуется монтажник-сантехник. З/п от 1200. Все вопросы по телефону.

Гродно

1 500 р.

Мастер прораб

В строительную организацию требуется мастер, прораб ответственный, организованный, со знанием своего дела. 1месяц испытательного срока, зарплата по результатам собеседования.

Гродно

Договорная

Тракторист категория F

Работа на экскаватор погрузчике.

Гродненская, Волковыск

Требуется инженер-конструктор

1 000 р.

Требуется инженер-конструктор

Приглашаем присоединиться к Команде инженера-конструктора! У Вас есть возможность принять участие в разработке проектов по остеклению, которые осуществляет ООО "Уютный Евродом"! Мы предлагаем: - Присо...

Гродно

Договорная

Укладчик тротуарной плитки

Требуются в бригаду специалист по укладке тротуарной плитки(с опытом работы),без проблем с алкоголем, зп от 1500 руб !

Гродно

Вакансия инженер-конструктор

1 000 р.

Вакансия инженер-конструктор

Требования : опыт работы на производстве; Знание ПК, опыт работы AutoCAD. Желание работать. Официальное трудоустройство согласно ТК РБ; режим работы с 8.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. д...

Гродно

Сварщик, слесарь, монтажник, подобник

Договорная

Сварщик, слесарь, монтажник, подобник

В цех металлоизделий требуется рабочие для Изготовление и монтаж заборов, ворот, калиток. Оплата труда сдельная. Возможно обучение. Более подробная информация по телефону

Гродно

1 500 р.

требуются отделочники

требуются отделочники

Гродно

1 500 р.

требуется мастер-прораб

требуется мастер-прораб

Гродно

Договорная

Фасадчик, штукатур-маляр.

Требуется бригада фасадчиков на строительный объект город Лида.

Гродненская, Лида

Вакансии в других регионах

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
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