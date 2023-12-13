Работа в сфере бытовых услуг в Гродненской области
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комф...
Гродно
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...
Гродно
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Гродно
На постоянную работу в Гродно требуется слесарь по разборке бытовой техники. Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя, работа на территории работодателя. За дополнительной информацией о вакан...
Гродно
1 200 р.
Рабочий ритуальных услуг
В организацию ООО «ЧАША ГРААЛЯ» требуется: - рабочий ритуальных услуг Требования: - мужчина от 18-45 лет; - без вредных привычек; Условия работы: - з/плата от 1200 рублей - ненормированный рабочий ден...
Гродненская, Лида
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Гродненская, Лида
Договорная
Мойщик посуды на подработку
Нужен мойщик посуды на подработку, на сообщение можем не ответить, лучше звонить
Гродно
750 р.
Специалист по работе с клиентами ломбарда ОБУЧАЕМ
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...
Гродно
1 700 р.
Вакансия реставратора кожаных изделий
Если Вы ответственный человек, любящий, чтобы все было идеально, готовы работать и зарабатывать, мастерская по реставрации кожи Пилигрим приглашает Вас в нашу команду. Чем мы занимаемся: реставрируем...
Гродно
1 200 р.
Требуется повар
Приглашаем на работу в кафе поваров. Дневное меню.
Гродно
Договорная
Администратор-горничная в Дятлово
ТРЕБУЕТСЯ Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса ( Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток) Обязанности: Заселение/выселение гостей, уборка квартир, см...
Гродненская, Дятлово
1 000 р.
Требуется швея
Ателье по пошиву танцевальной одежды срочно требуется швея, с опытом работы и с огромным желанием учиться и развиваться в профессии.График работы ателье с 09 до 19, но мы с пониманием относимся к кажд...
Минск, Фрунзенский
1 100 р.
Требуется приемщик-оценщик в ломбард
Ломбард приглашает на работу в дружный коллектив кассира-оценщика (желательно мужчину) до 45 лет со знанием техники и немного компьютера. От Вас желание работать, от нас соц. пакет и комфортное рабоче...
Минск, Советский
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание...
Гомель
7 900 р.
Упаковщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комф...
Могилев
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
З/П высокая !!! Сдельная !!!
Брестская, Пинск
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 400 р.
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА
ЧУП «Аренда квартир», оказывающий услуги по «Краткосрочному проживанию в центре Минска» Требуется горничная ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА Обязанности: Уборка квартир в центре Минска Условия работы: Требуется го...
Минск, Центральный
1 000 р.
Слесарь по обслуживанию газового оборудования
В организацию ООО "ЯновМонГаС" требуется слесарь по обслуживаю газовых котлов. Всему обучаем. Наличие водительских прав (категории В) обязательно. По всем вопросам звоните по телефонам указанных выше...
Брестская, Иваново
1 100 р.
Специалист по выдаче заказов (Минск)
«Европочта» — почтовый сервис, который занимается доставкой посылок по всей Республике Беларусь! Приглашаем на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО ВЫДАЧЕ ЗАКАЗОВ: г. Минск, ул. Белинского, 54, график работы 2\2, с ...
Минск, Фрунзенский
800 р.
СРОЧНО требуется СТОРОЖ
В частный дом (д. Крестиново) требуется сторож: - контроль видеонаблюдения - уборка листьев/снега при помощи техники - другие хозяйственные поручения (копать огород не нужно!) График работы: не...
Минская, Минский район
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
2 500 р.
Требуется автослесарь
Приглашаем слесаря по ремонту автомобилей, в свой дружный коллектив. Обязанности: - профессиональное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Требования: - ис...
Брестская, Барановичи
Договорная
Шиномонтаж
Требования к кандидату: - без вредных привычек - ответственный Компания предлагает: - официальное трудоустройство согласно ТК РБ - комфортные условия труда
Брестская, Барановичи
75 р.
Требуются ГРУЗЧИКИ
Требуются крепкие парни ( мужчины ) ПОДРАБОТКА ( работа не постоянная ) Город БОБРУЙСК Работа заключается в : РАЗГРУЗКА - досмотр - ЗАГРУЗКА товара в ФУРЕ ! ( груз КОРОБКИ / МЕШКИ - различный вес /...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Бресте
На постоянную работу в Бресте требуется слесарь по разборке бытовой техники. Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя, работа на территории работодателя. За дополнительной информацией о вакан...
Брест
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ...
Минск, Московский
Договорная
Работа
Требуется автослесарь до 30лет на сто, можно без опыта, но с желанием работать и зарабатывать,удовлетворительные условия труда,оплата сдельная. Все подробности по телефону.
Могилев
700 р.
Ищем горничную
Ищем к нам в команду горничную. Гибкий график работы Зарплата от 700 руб плюс премирование Наличие собственного авто обязательно Обязанности : -Производить уборки в апартаментах и подсобных помещ...
Могилевская, Горки
1 600 р.
Мастера швейного производства
Обязанности В обязанностях работника организация бесперебойной работы швейного производства на всех этапах производственного цикла. Тестирование, обучение и контроль работы швей, закройщиков. Выполнен...
Могилев
950 р.
швея
Будем рады принять две швеи на работу на полностью новое производство в Белыничах по ул.Советской Требования: • Опыт работы от 1 года Условия работы: • Официальное трудоустройство • Полный соцпакет ,...
Могилевская, Кричев
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА
МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА/ УЛ. НЕМАНСКАЯ ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ АККУРАТНАЯ ШВЕЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ. ГИБКИЙ ГРАФИК.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий в цех по стирке ковров. Все вопросы только по номеру, указанному в объявлении.
Брестская, Пинск
1 000 р.
Вакансии
Обслуживание вендинговых кофейных автоматов. Уборка, очистка, заправка ингредиентов
Могилев
1 000 р.
ВОДИТЕЛЬ категории С
Водитель З/п от 1000 Категория С, Знание автомобиля ГАЗ 3309, Коммуникабельность, Можно без опыта работы. Контакты:
Гомель
Договорная
Уборщик помещений
ООО "БелКультПроект" приглашает в свою команду уборщика помещений в Салон музыкальных инструментов. Требования: - желателен опыт работы, - Личные качества: ответственность, аккуратность, исполнительн...
Минск, Центральный
Договорная
Разнорабочий в Слуцке
Разнорабочий в Слуцке для сбора бытовой техники у населения. Работа с гибким графиком. Оплата труда сдельная. Все вопросы по вакансии, пожалуйста, по номеру телефона в объявлении.
Минская, Слуцк
1 800 р.
Технолог(можно с бригадой швей)
ООО РадимичСнаб г.Могилёв В связи с расширением производства необходим технолог Загрузка и подписанный с заказчиком график производства на полгода вперед (без пр...
Могилев
1 700 р.
приглашаем швей на новое производство
В швейный цех в Октябрьском районе требуются швеи швейный цех полностью оборудован для комфортной работы; дружный коллектив профессионалов; внимательное и уважительное отношение к каждому сотруднику;...
Могилев
1 100 р.
Мойщик автомобилей
На автомойку в г. Могилёве требуются мойщики автомобилей. С нас дружный коллектив, зп от 1100р на руки, сменный график, полная занятость. От кандидата ответственное отношение к работе, желательно опыт...
Могилев
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Барановичах
На постоянную работу в Барановичах требуется слесарь по разборке бытовой техники. Работа на территории работодателя, сдельная оплата труда, пятидневная рабочая неделя. За дополнительной информацией о...
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Водитель-грузчик в Бресте
На постоянную работу в Бресте требуется водитель-грузчик для сбора крупногабаритной бытовой техники у населения.Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя. За дополнительной информацией о вакан...
Брест
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
600 р.
В швейное ателье в билево требуется портной на инд
В швейное ателье Амалия в билево требуется швея закройщик. Оплата труда сдельно премиальная Индивидуальные пошивы
Витебск
Бесплатно
Сотрудник на Wildbieress
Требуется сотрудники на Вайлдберриз,возраст до 35 лет.,график 2/2 все вопр.только по телефону. ЗП от 700 р + бонусы.
Брестская, Барановичи
500 р.
Продавец консультант
Женщина 45+ магазин памятников, консультации по ассортименту, приём заказов, выдача чеков, поддержка порядка в павильоне
Могилев
500 р.
Продавец консультант
В Павильон на Олимпийский рынок требуется продавец-женщина 45+ вопросы по телефону
Могилев
Договорная
Швея
Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.
Витебск
750 р.
Сррчно Требуется уборщица
Требуется уборщица помещений. График работы 2/2 с 07.00 до 19.00. Возможна подработка. Рассмотрим студентов. Возможна оплата в конце смены.
Брест
1 000 р.
Дворник
ПРИГЛАШАЕМ Дворника на 1 мес г. МИНСК, метро Каменная горка График работы 7/0 с7-00до 19-00 Заработная плата 1000р. на руки Уточняйте информацию по телефону
Минск, Заводской
Договорная
Требуется уборщица (по выходным дням)
Требуется уборщица, район ж/д вокзала. Уборка в выходные утром. Работа по контракту, возможно совместительство
Минск, Октябрьский
Договорная
Приглашаем на вахту
В Минск приглашаем на работу на вахту УБОРЩИЦ ДВОРНИКА Вахта 30 дней Уборка в торговом центре Заселение в квартиру в день приезда Аванс после 5рабочих дней Оплата в последний день вахты
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Дезинсектор
Требуется сотрудник в компанию Частичная занятость
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Курьер на своём авто
Требуется водитель-курьер на своем авто для доставки сыровяленых продуктов с Комаровского рынка по г. Минску. В среднем в день может быть ноль-десять доставок. Оплата за точку 10 р. со своим бензино...
Минск, Центральный
1 200 р.
Менеджер пункта выдачи заказов Вайлдберриз
ОБЯЗАННОСТИ: - приём товара; - складская раскладка товара; - выдача товара клиентам; - приём возвратов от клиентов; - переговоры и решение конфликтных ситуаций с клиентами; - подготовка и передача воз...
Гомель
Договорная
Помощник по хозяйству с жильем
Требуется ответственный, порядочный, физически здоровый, без вредных привычек помощник по хозяйству. Приветствуется опыт в общении с животными. Своевременная оплата труда, предоставления жилья со всем...
Брест
Договорная
Дворник (торговый, бизнес центр)
На постоянную работу требуются дворники для уборки и поддержания порядка на территории объектов. Работа в Витебске, по графику. Официальное трудоустройство. Авансирование. Звонить по всем вопросам в ...
Витебск
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...
Гродно
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
Договорная
Швея
Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.
Витебск
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Бобруйск
614 р.
Дворник
Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...
Минск, Московский