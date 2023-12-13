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Работа в производстве, энергетике в Гродненской области

Вакансия портная

Договорная

Вакансия портная

Требуется портная 5-6 разряда для пошива женской одежды в Гродно Обязанности: - раскрой и пошив по лекалам - раскрой и пошив по индивидуальным меркам Требования: - аккуратность - дисциплинированность ...

Гродно

Договорная

оператор линии (наладчик)

на линию производства емкостей из полиэтилена (экструдер) требуется наладчик - оператор линии Обязанности: Пуск и наладка оборудования. Регулировка и выход на заданные параметры. Контроль получаемой п...

Гродно

Договорная

разнорабочий-водитель погрузчика

на производство изделий из полиэтилена нужен разнорабочий с удостоверением водителя погрузчика. Оплата - по договоренности. Возможна работа вахтами. Жилье предоставляется.

Гродно

1 100 р.

Сборщик изделий из ПВХ

Требуется сборщик изделий из ПВХ (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий ПВХ Опыт работы не требуется. Собеседование: г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-пт Или звон...

Гродно

Вакансия в другом регионе

1 100 р.

Сборщик садовой мебели

Требуется сборщик садовой мебели (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий из древесины. Опыт работы не требуется. Собеседование г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-...

Гродно

Вакансия в другом регионе

Договорная

Резчик Стекла

На производство требуются резчики стекла, без опыта работы, обучение на производстве. Работа в теплом цеху, оплата с первого месяца. Все вопросы по телефону

Гродно

1 500 р.

Швейное производство

Швейному предприятию на постоянную работу требуются швеи в г.Гродно, Щучине, Скиделе. Официальное трудоустройство, хорошая заработная плата (сдельно-премиальная), возможна подработка. Требования к кан...

Гродно

Наладчик холодноштампового оборудования

1 950 р.

Наладчик холодноштампового оборудования

Наличие 4-5 разряда. Предприятие гарантирует: - официальное трудоустройство согласно ТК РБ - социальный пакет согласно кол...

Гродно

уборщик служебных помещений

800 р.

уборщик служебных помещений

Работа по трудовому договору или договору подряда График работы: - по трудовому договору - 8 часов - заработная плата - 800 бел.руб График работы: - по договору подряда - частичная занятость Заработн...

Гродно

Договорная

Требуются на работу

На постоянную работу требуются: Станочник Д/О станков на ленточную пилораму, многопил; Подсобный рабочий. Женщины на торцовочные станки. График 2 дня через 2 ИСТОПНИК С ГРАФИКОМ СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ Опла...

Гродненская, Сморгонь

Бесплатно

Работа

Швейному предприятию на постоянную работу требуются швеи в г.Гродно, Щучине, Скиделе. Официальное трудоустройство, хорошая заработная плата, возможна подработка. Требования к кандидату: опыт работы п...

Гродно

Договорная

Ищем специалиста по изготовлению корпусной мебели

На производство корпусной мебели требуется работник. Распил, сборка, установка: шкафы , кухни, офисная мебель. Аккуратность, ответственность. Все интересующие вопросы по телефону , 8 033 6243 410

Гродно

Мастер - ответственный производства.

4 000 р.

Мастер - ответственный производства.

Обязанности: Контроль качества выполнения работ. Ведение отчётности. Передача табелей. Требования: Коммуникабельность. Ответственность. Условия: Заселение в день обращения. Питание за счёт компании. Е...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Протяжчик

1 800 р.

Протяжчик

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого Должностные обязанности:  Протягивание внутренних и наружных поверхностей разли...

Гродно

Оператор станков с программным управлением

1 700 р.

Оператор станков с программным управлением

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязанно...

Гродно

наладчик автоматических линий и агрегатных станков

1 950 р.

наладчик автоматических линий и агрегатных станков

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого Должностные обязанности: наладка односторонних, двусторонних, однопозиционных, ...

Гродно

термист

1 200 р.

термист

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого Должностные обязанности: термическая обработка (закалка, отпуск, отжиг, нормали...

Гродно

Машинист крана (крановщик) мостового / козлового

1 250 р.

Машинист крана (крановщик) мостового / козлового

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; водительское удостоверение; дисциплинированность, ответственность, исполнительность, внимательность,...

Гродно

кузнец-штамповщик

2 600 р.

кузнец-штамповщик

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов Должностные обязанности: горячая штамповка и гибка простых и средней сложности деталей на фрикционных...

Гродно

Слесарь-ремонтник

1 100 р.

Слесарь-ремонтник

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...

Гродно

Монтажник санитарно-технических систем и оборудова

1 000 р.

Монтажник санитарно-технических систем и оборудова

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...

Гродно

Токарь

1 430 р.

Токарь

Токарь Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; дисциплинированность, ответственность, исполнительность, разряд не ниже 4-го Должностные обяз...

Гродно

Электромонтер по обслуживанию электрохозяйства

1 500 р.

Электромонтер по обслуживанию электрохозяйства

Принимать участие в мероприятиях, что повышают надёжность и качество работы всех технических устройств, а также в улучшении всех работающих Принимать участие во время отправки заявок на заказ резервны...

Гродно

1 200 р.

Комплектовщик товаров

Предварительный подбор кадров. Компания-производитель упаковочной продукции, средств личной гигиены , маски защитной в связи с расширением приглашает комплектовщиков товаров. Производство располагаетс...

Гродно

Договорная

Работа

Требуется специалист по изговлению мебели по индивидуальным проектом ,полный соц. пакет

Гродно

электромонтажник по ремонту и обслужив. эл.оборуд

915 р.

электромонтажник по ремонту и обслужив. эл.оборуд

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полн...

Гродно

каменщик

850 р.

каменщик

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полн...

Гродно

электрогазосварщик

1 000 р.

электрогазосварщик

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полн...

Гродно

Инженер по качеству

1 120 р.

Инженер по качеству

Требования к кандидату: высшее (среднее-специальное) техническое образование; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полный социальный пакет; - обучение на производ...

Гродно

слесарь-сантехник

940 р.

слесарь-сантехник

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полн...

Гродно

Мастер

1 800 р.

Мастер

Требования к кандидату: высшее (среднее-специальное) техническое образование, стаж работы на инженерно-технических должностях по специальности МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полный социальный пакет; - обучение на ...

Гродно

Слесарь по сборке металлоконструкций

1 100 р.

Слесарь по сборке металлоконструкций

Требования к кандидату: наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого Сборка сложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и сборочным схемам с применение...

Гродно

Токарь-расточник

2 000 р.

Токарь-расточник

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; опыт работы на координатно-расточном станке с устройством числового программно...

Гродно

слесарь по КИПиА

1 000 р.

слесарь по КИПиА

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полн...

Гродно

Слесарь по ремонту и обслуж перегрузочных машин

1 190 р.

Слесарь по ремонту и обслуж перегрузочных машин

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...

Гродно

Контролер станочных и слесарных работ

850 р.

Контролер станочных и слесарных работ

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...

Гродно

Слесарь механосборочных работ

Договорная

Слесарь механосборочных работ

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...

Гродно

Наладчик автоматов и полуавтоматов

1 950 р.

Наладчик автоматов и полуавтоматов

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого Должностные обязанности: наладка автоматов или полуавтоматов, токарных одношпин...

Гродно

инженер-технолог

1 120 р.

инженер-технолог

Требования к кандидату: высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности техника-технолога I к...

Гродно

Фрезеровщик

1 430 р.

Фрезеровщик

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность, Должностные обязанно...

Гродно

Водитель погрузчика

1 000 р.

Водитель погрузчика

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; водительское удостоверение; дисциплинированность, ответственность, исполнительность, внимательность....

Гродно

Шлифовщик

1 430 р.

Шлифовщик

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...

Гродно

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электр

1 320 р.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электр

Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность, внимательность. Должн...

Гродно

Вакансии в других регионах

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

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