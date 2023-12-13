Работа в производстве, энергетике в Гродненской области
Договорная
Вакансия портная
Требуется портная 5-6 разряда для пошива женской одежды в Гродно Обязанности: - раскрой и пошив по лекалам - раскрой и пошив по индивидуальным меркам Требования: - аккуратность - дисциплинированность ...
Гродно
Договорная
оператор линии (наладчик)
на линию производства емкостей из полиэтилена (экструдер) требуется наладчик - оператор линии Обязанности: Пуск и наладка оборудования. Регулировка и выход на заданные параметры. Контроль получаемой п...
Гродно
Договорная
разнорабочий-водитель погрузчика
на производство изделий из полиэтилена нужен разнорабочий с удостоверением водителя погрузчика. Оплата - по договоренности. Возможна работа вахтами. Жилье предоставляется.
Гродно
1 100 р.
Сборщик изделий из ПВХ
Требуется сборщик изделий из ПВХ (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий ПВХ Опыт работы не требуется. Собеседование: г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-пт Или звон...
Гродно
1 100 р.
Сборщик садовой мебели
Требуется сборщик садовой мебели (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий из древесины. Опыт работы не требуется. Собеседование г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-...
Гродно
Договорная
Резчик Стекла
На производство требуются резчики стекла, без опыта работы, обучение на производстве. Работа в теплом цеху, оплата с первого месяца. Все вопросы по телефону
Гродно
1 500 р.
Швейное производство
Швейному предприятию на постоянную работу требуются швеи в г.Гродно, Щучине, Скиделе. Официальное трудоустройство, хорошая заработная плата (сдельно-премиальная), возможна подработка. Требования к кан...
Гродно
1 950 р.
Наладчик холодноштампового оборудования
Наличие 4-5 разряда. Предприятие гарантирует: - официальное трудоустройство согласно ТК РБ - социальный пакет согласно кол...
Гродно
800 р.
уборщик служебных помещений
Работа по трудовому договору или договору подряда График работы: - по трудовому договору - 8 часов - заработная плата - 800 бел.руб График работы: - по договору подряда - частичная занятость Заработн...
Гродно
Договорная
Требуются на работу
На постоянную работу требуются: Станочник Д/О станков на ленточную пилораму, многопил; Подсобный рабочий. Женщины на торцовочные станки. График 2 дня через 2 ИСТОПНИК С ГРАФИКОМ СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ Опла...
Гродненская, Сморгонь
Бесплатно
Работа
Швейному предприятию на постоянную работу требуются швеи в г.Гродно, Щучине, Скиделе. Официальное трудоустройство, хорошая заработная плата, возможна подработка. Требования к кандидату: опыт работы п...
Гродно
Договорная
Ищем специалиста по изготовлению корпусной мебели
На производство корпусной мебели требуется работник. Распил, сборка, установка: шкафы , кухни, офисная мебель. Аккуратность, ответственность. Все интересующие вопросы по телефону , 8 033 6243 410
Гродно
4 000 р.
Мастер - ответственный производства.
Обязанности: Контроль качества выполнения работ. Ведение отчётности. Передача табелей. Требования: Коммуникабельность. Ответственность. Условия: Заселение в день обращения. Питание за счёт компании. Е...
Гродно
1 800 р.
Протяжчик
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого Должностные обязанности: Протягивание внутренних и наружных поверхностей разли...
Гродно
1 700 р.
Оператор станков с программным управлением
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязанно...
Гродно
1 950 р.
наладчик автоматических линий и агрегатных станков
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого Должностные обязанности: наладка односторонних, двусторонних, однопозиционных, ...
Гродно
1 200 р.
термист
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого Должностные обязанности: термическая обработка (закалка, отпуск, отжиг, нормали...
Гродно
1 250 р.
Машинист крана (крановщик) мостового / козлового
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; водительское удостоверение; дисциплинированность, ответственность, исполнительность, внимательность,...
Гродно
2 600 р.
кузнец-штамповщик
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов Должностные обязанности: горячая штамповка и гибка простых и средней сложности деталей на фрикционных...
Гродно
1 100 р.
Слесарь-ремонтник
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...
Гродно
1 000 р.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудова
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...
Гродно
1 430 р.
Токарь
Токарь Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; дисциплинированность, ответственность, исполнительность, разряд не ниже 4-го Должностные обяз...
Гродно
1 500 р.
Электромонтер по обслуживанию электрохозяйства
Принимать участие в мероприятиях, что повышают надёжность и качество работы всех технических устройств, а также в улучшении всех работающих Принимать участие во время отправки заявок на заказ резервны...
Гродно
1 200 р.
Комплектовщик товаров
Предварительный подбор кадров. Компания-производитель упаковочной продукции, средств личной гигиены , маски защитной в связи с расширением приглашает комплектовщиков товаров. Производство располагаетс...
Гродно
Договорная
Работа
Требуется специалист по изговлению мебели по индивидуальным проектом ,полный соц. пакет
Гродно
915 р.
электромонтажник по ремонту и обслужив. эл.оборуд
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полн...
Гродно
850 р.
каменщик
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полн...
Гродно
1 000 р.
электрогазосварщик
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полн...
Гродно
1 120 р.
Инженер по качеству
Требования к кандидату: высшее (среднее-специальное) техническое образование; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полный социальный пакет; - обучение на производ...
Гродно
940 р.
слесарь-сантехник
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полн...
Гродно
1 800 р.
Мастер
Требования к кандидату: высшее (среднее-специальное) техническое образование, стаж работы на инженерно-технических должностях по специальности МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полный социальный пакет; - обучение на ...
Гродно
1 100 р.
Слесарь по сборке металлоконструкций
Требования к кандидату: наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого Сборка сложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и сборочным схемам с применение...
Гродно
2 000 р.
Токарь-расточник
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; опыт работы на координатно-расточном станке с устройством числового программно...
Гродно
1 000 р.
слесарь по КИПиА
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - полн...
Гродно
1 190 р.
Слесарь по ремонту и обслуж перегрузочных машин
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...
Гродно
850 р.
Контролер станочных и слесарных работ
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 3-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...
Гродно
Договорная
Слесарь механосборочных работ
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...
Гродно
1 950 р.
Наладчик автоматов и полуавтоматов
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого Должностные обязанности: наладка автоматов или полуавтоматов, токарных одношпин...
Гродно
1 120 р.
инженер-технолог
Требования к кандидату: высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности техника-технолога I к...
Гродно
1 430 р.
Фрезеровщик
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность, Должностные обязанно...
Гродно
1 000 р.
Водитель погрузчика
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; водительское удостоверение; дисциплинированность, ответственность, исполнительность, внимательность....
Гродно
1 430 р.
Шлифовщик
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность. Должностные обязаннос...
Гродно
1 320 р.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электр
Требования к кандидату: профильное образование; наличие подтверждающих квалификационных документов; разряд не ниже 4-ого; дисциплинированность, ответственность, исполнительность, внимательность. Должн...
Гродно
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск