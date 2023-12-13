Требуются мужчины и женщины на сортировку рассады земляники садовой. Оплата сдельная (можно заработать от 800 р. и выше) Подвоз осуществляется из : г. Щучин и Щучинский район, г. Мосты, г. Лида, г. С...

Гродненская, Щучин