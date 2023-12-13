Прочая работа в Гродненской области
10 р.
Расклейка листовок
Требуется расклейщик листовок. Возраст от 16 лет. Оплата: 100 подъездов-10руб. Поселки: 20-40руб.
Гродно
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно
650 800 р.
Менеджер ПВЗ OZON
Обязанности -Приём и размещение посылок, -Выдача заказов клиентам, -Приём возвратов, -Проведение инвентаризации, отчетность, Требования: -Уверeнный пользовaтель ПK, -Ответственнoсть, внимательность, к...
Гродно
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Гродно
1 000 р.
Повар
ДСУ № 30 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу повара. Наличие профильного образования, опыта работы. З/п 1000 руб. на руки.
Гродненская, Волковыск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Гродно
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...
Гродненская, Лида
Договорная
Электрики/сантехники/сварщики и каменщики в Европу
Требуются Электрики /сантехники/сварщики и каменщики в Европу Требования: Опыт работы 3 года Производить работы согласно проектной документации и требования заказчика Чтение документации (проекта) К...
Гродно
4 000 р.
Комплектовщик на логистический склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Гродно
7 962 р.
Упаковщик/Бесплатный трансфер,питание и проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ. РАБОТА СИДЯ. БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИ...
Гродно
800 р.
Работа
Требуются мужчины и женщины на сортировку рассады земляники садовой. Оплата сдельная (можно заработать от 800 р. и выше) Подвоз осуществляется из : г. Щучин и Щучинский район, г. Мосты, г. Лида, г. С...
Гродненская, Щучин
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Гродно
Договорная
Администратор в похоронный дом
График работы два через два с 8.00 до 20.00.
Гродно
Договорная
Рабочий
Требуется подсобный рабочий на пилораму, оплата труда сдельная, договорная
Гродно
Договорная
Рамщик
Требуется рамщик и подсобный работник оплата труда достойная рабочий день с 8.00 до 17.00 суббота и воскресенье выходные
Гродно
1 100 р.
Работа реставратором ванн (с обучением)
Возможна работа по совместительству. График обсуждается по телефону. Работа в городе Гродно в компании ООО "Технология мастерства" Описание: Выполнение заказов по реставрации эмали ванн жидким акрилом...
Гродно
Договорная
Ищу мебельщика
Ищу мебельщика, изготовление мебели по индивидуальным заказам, сдельная оплата труда, людей с проблемами с алкоголем просьба даже не боспокоить!
Гродно
Договорная
Вальщики требуются
Требуются вальщики
Гродненская, Другие города
2 000 р.
Подработка в Гродно
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Гродно
Договорная
Уборщик территории
Требуется уборщик территории. Зарплата договорная.
Гродно
Договорная
Подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий. Зарплата договорная.
Гродно
80 000 р.
Комплектовщик, упаковщик на склад М-Видео. Вахта
Требуются комплектовщики и упаковщики на склады М-Видео. (Московская область, г.Чехов) Обязанности: комплектовщик - сбор мелкоштучного товара в телегу из ячеек, сбор крупно товара на поддоны. упаковщи...
Гродно
Договорная
Дизайнер мебели
Требуется дизайнер мебели на постоянную основу. Гибкий график. Хорошие условия и оплата.
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Требуется ИНЖЕНЕР ПО ОТ И ПБ
Подробности по телефону
Гродненская, Слоним
Договорная
Требуется ЮРИСТ.
Подробности по телефону
Гродненская, Слоним
1 500 р.
Столяр-станочник
Частному предприятию, занимающемуся изготовлением корпусной мебели, требуется столяр-станочник. Опыт работы обязателен. Отсутствие вредных привычек приветствуется. Оплата сдельно-премиальная.
Гродно
Договорная
работа в швейном производстве ООО ''Ноэлия''
Работа в динамично развивающемся швейном производстве. Дружный коллектив, комфортные условия труда, своевременная оплата труда. Удобное место расположения: ул. Дзержинского, 94 (на территории УП "Цвет...
Гродно
Договорная
Работа
Условия работы Официальное трудоустройство по ТК РБ Качественный и исправный инструмент Достойный уровень оплаты труда Испытательный срок от 1 до 3 месяцев Рабочий график 6/1 Требования Знание устройс...
Гродно
1 300 р.
Водитель-спасатель
Пожарный аварийно-спасательный отряд учреждения «Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь» объявляет набор на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям граждан Республи...
Гродно
1 300 р.
Спасатель-пажарный
Пожарный аварийно-спасательный отряд учреждения «Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь» объявляет набор на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям граждан Республи...
Гродно
Договорная
Агентство недвижимости набирает сотрудников
Агентство недвижимости ищет сотрудников коммуникабельных, ответственных, умение общаться с людьми, все вопросы по телефону
Гродно
3 500 р.
Вахта Комплектовщик в Москве от 15 смен
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Бесплатная доставка до Москвы!!! Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и...
Гродно
900 р.
Автослесарь
Требуется нормальный, вменяемый человек. В основном ремонтируем подвеску, тормозную систему, рулевое управление, насосы. Мастер всегда на месте, поможет и покажет, от Вас только желание работать. Обу...
Гродно
1 200 р.
ОДО «Семирамида» требуются подсобные рабочие
Требования: • Опыт работы приветствуется • Среднее образование • Возможно обучение на производстве • Ответственность, дисциплинированность, исполнительность • Отсутствие вредных привычек, и увольнени...
Гродненская, Лида
Договорная
Администратор-горничная в Лиде
Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса (Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток). Условия: оформление по ТК РБ. ЗП при кол-ве квартир от 150 руб - 1200...
Гродненская, Лида
Договорная
Мастер по ремонту телефонов
Отправляйте резюме, рассмотрение ежедневно. Обязанности: - Первичная диагностика (аппаратная, программная) и ремонт смартфонов: а) пайка BGA и SMD; б) микропайка б) замена корпусов, стекол; в) перепро...
Гродно
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно