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Прочая работа в Гродненской области

10 р.

Расклейка листовок

Требуется расклейщик листовок. Возраст от 16 лет. Оплата: 100 подъездов-10руб. Поселки: 20-40руб.

Гродно

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

120 000 р.

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Менеджер ПВЗ OZON

650 800 р.

Менеджер ПВЗ OZON

Обязанности -Приём и размещение посылок, -Выдача заказов клиентам, -Приём возвратов, -Проведение инвентаризации, отчетность, Требования: -Уверeнный пользовaтель ПK, -Ответственнoсть, внимательность, к...

Гродно

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...

Гродно

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

Повар

ДСУ № 30 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу повара. Наличие профильного образования, опыта работы. З/п 1000 руб. на руки.

Гродненская, Волковыск

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

4 300 р.

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...

Гродно

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

4 300 р.

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...

Гродненская, Лида

Электрики/сантехники/сварщики и каменщики в Европу

Договорная

Электрики/сантехники/сварщики и каменщики в Европу

Требуются Электрики /сантехники/сварщики и каменщики в Европу Требования: Опыт работы 3 года Производить работы согласно проектной документации и требования заказчика Чтение документации (проекта) К...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на логистический склад

4 000 р.

Комплектовщик на логистический склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Упаковщик/Бесплатный трансфер,питание и проживание

7 962 р.

Упаковщик/Бесплатный трансфер,питание и проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ. РАБОТА СИДЯ. БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИ...

Гродно

800 р.

Работа

Требуются мужчины и женщины на сортировку рассады земляники садовой. Оплата сдельная (можно заработать от 800 р. и выше) Подвоз осуществляется из : г. Щучин и Щучинский район, г. Мосты, г. Лида, г. С...

Гродненская, Щучин

Работник склада Сберлогистика

140 000 р.

Работник склада Сберлогистика

Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...

Гродно

Вакансия в другом регионе

Договорная

Администратор в похоронный дом

График работы два через два с 8.00 до 20.00.

Гродно

Договорная

Рабочий

Требуется подсобный рабочий на пилораму, оплата труда сдельная, договорная

Гродно

Договорная

Рамщик

Требуется рамщик и подсобный работник оплата труда достойная рабочий день с 8.00 до 17.00 суббота и воскресенье выходные

Гродно

Работа реставратором ванн (с обучением)

1 100 р.

Работа реставратором ванн (с обучением)

Возможна работа по совместительству. График обсуждается по телефону. Работа в городе Гродно в компании ООО "Технология мастерства" Описание: Выполнение заказов по реставрации эмали ванн жидким акрилом...

Гродно

Договорная

Ищу мебельщика

Ищу мебельщика, изготовление мебели по индивидуальным заказам, сдельная оплата труда, людей с проблемами с алкоголем просьба даже не боспокоить!

Гродно

Вальщики требуются

Договорная

Вальщики требуются

Требуются вальщики

Гродненская, Другие города

Подработка в Гродно

2 000 р.

Подработка в Гродно

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Гродно

Договорная

Уборщик территории

Требуется уборщик территории. Зарплата договорная.

Гродно

Договорная

Подсобный рабочий

Требуется подсобный рабочий. Зарплата договорная.

Гродно

Комплектовщик, упаковщик на склад М-Видео. Вахта

80 000 р.

Комплектовщик, упаковщик на склад М-Видео. Вахта

Требуются комплектовщики и упаковщики на склады М-Видео. (Московская область, г.Чехов) Обязанности: комплектовщик - сбор мелкоштучного товара в телегу из ячеек, сбор крупно товара на поддоны. упаковщи...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Дизайнер мебели

Договорная

Дизайнер мебели

Требуется дизайнер мебели на постоянную основу. Гибкий график. Хорошие условия и оплата.

Гродненская, Сморгонь

Договорная

Требуется ИНЖЕНЕР ПО ОТ И ПБ

Подробности по телефону

Гродненская, Слоним

Договорная

Требуется ЮРИСТ.

Подробности по телефону

Гродненская, Слоним

Столяр-станочник

1 500 р.

Столяр-станочник

Частному предприятию, занимающемуся изготовлением корпусной мебели, требуется столяр-станочник. Опыт работы обязателен. Отсутствие вредных привычек приветствуется. Оплата сдельно-премиальная.

Гродно

Договорная

работа в швейном производстве ООО ''Ноэлия''

Работа в динамично развивающемся швейном производстве. Дружный коллектив, комфортные условия труда, своевременная оплата труда. Удобное место расположения: ул. Дзержинского, 94 (на территории УП "Цвет...

Гродно

Договорная

Работа

Условия работы Официальное трудоустройство по ТК РБ Качественный и исправный инструмент Достойный уровень оплаты труда Испытательный срок от 1 до 3 месяцев Рабочий график 6/1 Требования Знание устройс...

Гродно

1 300 р.

Водитель-спасатель

Пожарный аварийно-спасательный отряд учреждения «Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь» объявляет набор на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям граждан Республи...

Гродно

1 300 р.

Спасатель-пажарный

Пожарный аварийно-спасательный отряд учреждения «Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь» объявляет набор на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям граждан Республи...

Гродно

Договорная

Агентство недвижимости набирает сотрудников

Агентство недвижимости ищет сотрудников коммуникабельных, ответственных, умение общаться с людьми, все вопросы по телефону

Гродно

Вахта Комплектовщик в Москве от 15 смен

3 500 р.

Вахта Комплектовщик в Москве от 15 смен

Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Бесплатная доставка до Москвы!!! Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и...

Гродно

Автослесарь

900 р.

Автослесарь

Требуется нормальный, вменяемый человек. В основном ремонтируем подвеску, тормозную систему, рулевое управление, насосы. Мастер всегда на месте, поможет и покажет, от Вас только желание работать. Обу...

Гродно

1 200 р.

ОДО «Семирамида» требуются подсобные рабочие

Требования: • Опыт работы приветствуется • Среднее образование • Возможно обучение на производстве • Ответственность, дисциплинированность, исполнительность • Отсутствие вредных привычек, и увольнени...

Гродненская, Лида

Администратор-горничная в Лиде

Договорная

Администратор-горничная в Лиде

Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса (Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток). Условия: оформление по ТК РБ. ЗП при кол-ве квартир от 150 руб - 1200...

Гродненская, Лида

Договорная

Мастер по ремонту телефонов

Отправляйте резюме, рассмотрение ежедневно. Обязанности: - Первичная диагностика (аппаратная, программная) и ремонт смартфонов: а) пайка BGA и SMD; б) микропайка б) замена корпусов, стекол; в) перепро...

Гродно

Вакансии в других регионах

Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Брест

Вакансия в другом регионе
Работник склада Сберлогистика

140 000 р.

Работник склада Сберлогистика

Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...

Минск, Октябрьский

Вакансия в другом регионе
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

120 000 р.

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...

Гродно

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