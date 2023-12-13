Работа в авто, транспорте и логистике в Гродненской области
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гродно
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Гродненская, Лида
Договорная
Водитель
Требуется водитель на Мерседес 208410 с опытом работы
Гродно
Договорная
Автослесарь
ВАКАНСИЯ: Автослесарь по ремонту легковых автомобилей и микроавтобусов В связи с открытием Автосервиса, приглашаем к себе на работу : 1. Автослесарь 2. АвтоЭлектрик, моторист ОПЫТ работы в сервисе и п...
Гродненская, Островец
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
800 р.
Менеджер по работе с клиентами
ООО"ИНРЕКАР" Гродно, улица Курчатова, 16Б Требуемый опыт работы: 1–3 года 800+ Полная занятость Требования: ответственность исполнительность соблюдение трудовой дисциплины коммуникабельность ответстве...
Гродно
900 р.
Требуется специалист со слесарными навыками
Требуется сотрудник на склад б/у запчастей. Возраст 18-25лет, полный рабочий день, з/п от 900р Требования: трудолюбие, ответственность , наличие слесарных навыков и знание устройства автомобиля. Можн...
Гродненская, Лида
1 700 р.
Работа водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Гродно
Договорная
Требуется водитель
Требуются водители такси под процент. Автомобили на метане, страховка на пассажиров, А6 (Mersedes B, Polo 2022 года, Polo 2016 года) . График гибкий (обсуждается при встрече), официальное трудоустро...
Гродно
3 000 р.
Автослесарь Автомеханик
Требуется автослесарь /автомеханик с опытом работы. Подробности по телефону Только звонить в лс отвечаю редко.
Гродно
1 500 р.
Требуется водитель в такси
Требуется водитель на работу в такси, Авто 2020года,все вопросы по телефону.
Гродно
Договорная
Требуется водитель
Транспортному предприятию требуется водитель на автомобиль DAF, с категорией СЕ, для работы по маршруту РБ ТЛЦ-РФ. Оплата договорная.
Гродно
Договорная
вакансия водителя кат.С.Е.
вакансия водителя самосвала(зерновоза) на автомобиль DAF 105.460 2008г.в.и полуприцеп самосвалBODEX KIS 3B 2019г.в. работа связанная с командировками по РБ заработная плата от 2 500р на руки
Гродно
Договорная
Требуется водитель категория Е
Требуется водитель категория Е, все вопросы по телефону.
Гродно
2 500 р.
Водитель
Требуется водитель категории Б возраст от 21 до 40 лет . Работа на грузовой машине до 3,5 тонн. З/П 2500 Только звонить.В лс редко отвечаю.
Гродно
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...
Гродно
1 500 р.
Моторист
Требуется моторист, обязаности - все работы касаемые мотора (Замена ГРМ ремня, переборка двигателя и т.д.)
Гродненская, Лида
1 500 р.
Автослесарь
Требуется автослесарь, со знаниями устройства автомобиля, понятием как с ним работать
Гродненская, Лида
Договорная
Требуется водитель категории Д
Транспортной туристической компании на постоянную работу требуется водитель категории Д, со стажем работы на автобусе М3 более 3х лет.
Гродно
Договорная
Водитель международник
В транспортную компанию требуется водитель категории СЕ, на постоянную работу, с официальным оформлением, полный соц.пакет, отпуск. направление в работе ТЛЦ-СНГ, РБ-СНГ тягач Mercedes actors, полупри...
Гродненская, Островец
2 000 р.
Специалист по подготовке и покраске автомобилей
Приглашаю на работу специалиста по подготовке и покраске автомобилей. Достойная зарплата и хорошие условия труда. По всем вопросам связывайтесь по телефону
Гродно
1 300 р.
Водитель
Требуется водитель для организации грузоперевозок автомобилем категории "С" Звонить по номеру
Гродненская, Волковыск
Договорная
Сварщик
СРОЧНО!!!В новую развивающуюся организацию требуется сварщик .Профиль автомобили.Звоните .Консультация ТОЛЬКО по телефону.
Гродненская, Лида
Договорная
Подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий в частную компанию для поддержания порядка на территории организации.
Гродненская, Лида
Договорная
Установщик автостекол
В частную компанию в городе Лида требуется установщик автомобильных стекол, желательно с опытом работы в схожих направлениях.
Гродненская, Лида
2 500 р.
Вакансия сварщик авто
Вакансия сварщик авто на полуавтомат, с опытом работы, заинтересованным звонить, смс не слать
Гродно
1 000 р.
Водители для Яндекс.Такси
Требуются водители в службу Яндекс такси на личном автомобиле. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Водительское удостоверение категории B. Ответственное отношение к работе. Быстрые выводы, бы...
Гродненская, Волковыск
Договорная
Приглашаем на работу
ООО "АвтоБогов" приглашает на работу АВТОМАЛЯР ПОДГОТОВЩИК АРМАТУРЩИК ПОЛИРОВЩИК МАСТЕР-ПРИЕМЩИК МАСТЕР ПО УДАЛЕНИЮ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ОТ НАС: комфортные условия труда, достойная заработная плата...
Гродно
560 р.
Работа
Требуется водитель с личным автомобилем для доставки не продовольственных товаров по г, Гродно,
Гродно
Договорная
На шиномонтаж требуется специалист
На шиномонтаж в г.Гродно на постоянную работу требуется специалист по шиномонтажу и сварочным работам. Официальное трудоустройство. З/п сдельная. Опыт работы приветствуется.
Гродно
1 300 р.
Автослесарь в Центр замены масла
Требуется автослесарь в Центр замены масла.
Гродно
Договорная
Водитель-международник, категория СЕ, РБ-РФ
Требуется водитель-международник. Категория СЕ. Скания, паравоз. Постоянная работа РБ-РФ, не стоим, ездим много, лёгкий груз. Опыт приветствуется. Официальное трудоустройство, своевременная выплата з...
Гродненская, Березовка
Договорная
Работа на автосервисе
Постоянная работа на предприятии автосервиса, ремонт легковых и грузовых авто. Все вопросы по телефону.
Гродно
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский