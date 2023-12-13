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Строительство и ремонт в Гродненской области

Договорная

Строитель ищет работу

Гродно

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гродно

Договорная

Строитель - плиточник

Гродно

Договорная

ищу подработку описание

Гродненская, Сморгонь

Каменщик ищет работу.

Договорная

Каменщик ищет работу.

Гродно

Облицовка плиткой

Договорная

Облицовка плиткой

Гродно

Договорная

Соберу мебель . Подработка

Гродно

Договорная

ищу работу любую

Гродно

Облицовка плиткой, декоративным камнем.

Договорная

Облицовка плиткой, декоративным камнем.

Гродно

Договорная

Ищу работу

Гродненская, Ивье

Строительство

Договорная

Строительство

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу работу/подработку

Гродно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гродно

Договорная

Бетонные лестницы ,ищу работу

Гродненская, Лида

Договорная

Инженер-сметчик (ПТО) (удаленно) (или полставки)

Гродно

Договорная

Ищу работу

Гродненская, Сморгонь

Договорная

Ищу работу (штукатур,малярка,балконы,кладка,фасады

Гродно

Договорная

ИЩУ РАБОТУ

Гродно

Договорная

подработка

Гродно

Договорная

Подшивка потолка,стен,софиты ищу работу

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу подработку для себя по отделки маляр

Гродно

Договорная

Ремонт домов, квартир

Гродненская, Щучин

Договорная

Ищу работу

Гродно

Договорная

Сантехнические работы

Гродно

Договорная

Ищу подработку по строительству,,8

Гродненская, Островец

Договорная

Ищу подработку

Гродненская, Островец

Ищу

Договорная

Ищу

Гродно

Договорная

Два парня выполнят любую работу

Гродно

Договорная

Валка деревьев любой сложности

Гродно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гродненская, Островец

Договорная

Ищу работу строителем

Гродненская, Лида

Машинист фронтального погрузчика

Договорная

Машинист фронтального погрузчика

Гродно

Ищу работу по укладке плитки

Договорная

Ищу работу по укладке плитки

Гродненская, Лида

Договорная

Работа

Гродненская, Ивье

Ищу работу по стройке отделке

Договорная

Ищу работу по стройке отделке

Гродно

Договорная

Работа

Гродненская, Слоним

Договорная

Нужны монолитчики, разнорабочие.

Гродно

Договорная

Ищу работу

Гродненская, Лида

Договорная

Сантехник

Гродно

Договорная

Ищю работу

Гродно

Ищу работу по штукатурке и малярке

Договорная

Ищу работу по штукатурке и малярке

Гродненская, Сморгонь

Договорная

Найду объект на отделку

Гродно

Покраска.стет.и.поклейка.обоев

Договорная

Покраска.стет.и.поклейка.обоев

Гродненская, Островец

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