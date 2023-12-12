Автобизнес, транспорт и логистика в Гродненской области
Договорная
Ищу работу водителем В, С, есть грузовой бус
Гродно
Договорная
Ищу работу водителем категории СЕ
Гродно
Договорная
Ищу работу са свои трактором
Гродненская, Лида
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Ищу работу на личном груз бусе
Гродно
Договорная
Ищу работу вадителя
Гродно
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Возьму Ваше авто в аренду для работы в такси под В
Гродно
Договорная
Ищу подработку
Гродно
Договорная
Ищу работу водителем кат.В,С, Е
Гродненская, Лида
Договорная
Ищу работу водителем
Гродно
Договорная
Автоэлектрик, Чип-тюнинг, Комп диагностика
Гродно
Договорная
Ищу подработку водитель категории В
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу работу
Гродно
Договорная
Ищу работу водителем
Гродно
Договорная
Молодой парень
Гродно
Договорная
Ищу работу водителем.
Гродненская, Волковыск
Договорная
Водитель категории B, C
Гродно
Договорная
Ищу подработку.
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу работу сварщиком , автослесарь , покраска авто
Гродно
Договорная
Трезвый водитель/личный водитель
Гродно
Договорная
Экскаваторщик, тракторист, водитель В С Е
Гродненская, Лида
Договорная
Водитель категории B, C
Гродно
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Ищу подработку водитель категории BCD
Гродно
Договорная
Личный водитель
Гродно
Договорная
Зав. складом с опытом более 20 лет
Гродно
Договорная
Ищу работу водителем по доставке
Гродно
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Ищу работу водителем
Гродно
Договорная
Ищу подработку водителем
Гродненская, Лида
Договорная
Водитель кат.''С''со стажем
Гродненская, Лида
Договорная
Логист/менеджер по грузоперевозкам
Гродненская, Другие города
Договорная
Подработка,работа водителям в с
Гродно
Договорная
Ищу работу водителя со своим авто (перезды, достав
Гродненская, Лида
Договорная
Подработка
Гродно
Договорная
Есть кат, В C
Гродненская, Волковыск
Договорная
Подработка
Гродно
Договорная
Ищу подработку на грузовом бусе
Гродненская, Скидель
Договорная
Автослесарь.
Гродно