Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Гродненской области
20 р.
Карманные миниатюрные шашки
Гродненская, Лида
Договорная
Чеканки
Гродненская, Лида
45 р.
Чеканка большая 65×35
Гродненская, Лида
15 р.
Подсвечник продан
Гродненская, Лида
30 р.
Винтажные покрывала из СССР
Гродненская, Лида
Договорная
Открытки СССР
Гродно
55 р.
Вышитая картина
Гродно
7 р.
Старые вещи - нужные вещи
Гродно
25 р.
Штоф фарфоровый СССР
Гродненская, Лида
20 р.
Чемоданы из прошлого
Гродненская, Лида
15 р.
Фарфоровые подсвечники, Швеция
Гродненская, Лида
Договорная
Ретро игрушки
Гродненская, Лида
25 р.
Подсвечник
Гродненская, Лида
Договорная
Советские пластинки
Гродно
Договорная
Советские монеты
Гродно
70 р.
Пособия для изучения биологии, зоологии
Гродно
18 р.
Высокие ретро подсвечники, ручная роспись Швеция
Гродненская, Лида
12 р.
Подсвечник дерево, Швеция
Гродненская, Лида
45 р.
Дед Мороз ссср раритет
Гродно
5 р.
Погремушка ссср Грибок
Гродно
20 р.
Часы настольные
Гродно
30 р.
Венские стулья, Чехия.
Гродно
Договорная
Банкнота
Гродно
30 р.
Кофейный сервиз
Гродно
8 р.
оправа ау
Гродно
25 р.
Скатерть Хлопковая 100*103 см
Гродно
Договорная
Монеты
Гродненская, Мосты
20 р.
Скатерть Винтажная Хлопковая
Гродно
5 р.
Великие парусники ''СаН-Джованни''
Гродненская, Волковыск
54 р.
Кукла ссср. Рост 45см
Гродно
85 р.
Кружка эмалированная армейская СССР и Подсумок АК
Гродненская, Новогрудок
1 р.
Посуда из СССР
Гродно
Договорная
Монеты
Гродненская, Мосты
20 р.
Винтажный светильник СССР
Гродненская, Слоним
25 р.
Люстра Ивица СССР
Гродненская, Слоним
10 р.
Шкатулка СССР
Гродненская, Слоним
Договорная
Монета
Гродненская, Мосты
10 р.
Набор рюмок из СССР
Гродненская, Волковыск
Договорная
Игрушка
Гродненская, Мосты
Договорная
Фишки А4
Гродно
30 р.
Вазочки. Керамика. Латвийская ССР.
Гродненская, Лида
290 р.
Лампа винтажная
Гродненская, Лида
Договорная
Статуэтки фарфоровые
Гродненская, Слоним