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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Гродненской области

Карманные миниатюрные шашки

20 р.

Карманные миниатюрные шашки

Гродненская, Лида

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Чеканки

Договорная

Чеканки

Гродненская, Лида

Чеканка большая 65×35

45 р.

Чеканка большая 65×35

Гродненская, Лида

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Подсвечник продан

15 р.

Подсвечник продан

Гродненская, Лида

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Винтажные покрывала из СССР

30 р.

Винтажные покрывала из СССР

Гродненская, Лида

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Открытки СССР

Договорная

Открытки СССР

Гродно

Вышитая картина

55 р.

Вышитая картина

Гродно

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Старые вещи - нужные вещи

7 р.

Старые вещи - нужные вещи

Гродно

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Штоф фарфоровый СССР

25 р.

Штоф фарфоровый СССР

Гродненская, Лида

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Чемоданы из прошлого

20 р.

Чемоданы из прошлого

Гродненская, Лида

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Фарфоровые подсвечники, Швеция

15 р.

Фарфоровые подсвечники, Швеция

Гродненская, Лида

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Ретро игрушки

Договорная

Ретро игрушки

Гродненская, Лида

Подсвечник

25 р.

Подсвечник

Гродненская, Лида

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Советские пластинки

Договорная

Советские пластинки

Гродно

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Советские монеты

Договорная

Советские монеты

Гродно

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Пособия для изучения биологии, зоологии

70 р.

Пособия для изучения биологии, зоологии

Гродно

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Высокие ретро подсвечники, ручная роспись Швеция

18 р.

Высокие ретро подсвечники, ручная роспись Швеция

Гродненская, Лида

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Подсвечник дерево, Швеция

12 р.

Подсвечник дерево, Швеция

Гродненская, Лида

Дед Мороз ссср раритет

45 р.

Дед Мороз ссср раритет

Гродно

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5 р.

Погремушка ссср Грибок

Гродно

Часы настольные

20 р.

Часы настольные

Гродно

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Венские стулья, Чехия.

30 р.

Венские стулья, Чехия.

Гродно

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Банкнота

Договорная

Банкнота

Гродно

Кофейный сервиз

30 р.

Кофейный сервиз

Гродно

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оправа ау

8 р.

оправа ау

Гродно

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Скатерть Хлопковая 100*103 см

25 р.

Скатерть Хлопковая 100*103 см

Гродно

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Монеты

Договорная

Монеты

Гродненская, Мосты

Скатерть Винтажная Хлопковая

20 р.

Скатерть Винтажная Хлопковая

Гродно

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Великие парусники ''СаН-Джованни''

5 р.

Великие парусники ''СаН-Джованни''

Гродненская, Волковыск

Кукла ссср. Рост 45см

54 р.

Кукла ссср. Рост 45см

Гродно

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Кружка эмалированная армейская СССР и Подсумок АК

85 р.

Кружка эмалированная армейская СССР и Подсумок АК

Гродненская, Новогрудок

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Посуда из СССР

1 р.

Посуда из СССР

Гродно

Монеты

Договорная

Монеты

Гродненская, Мосты

Винтажный светильник СССР

20 р.

Винтажный светильник СССР

Гродненская, Слоним

Люстра Ивица СССР

25 р.

Люстра Ивица СССР

Гродненская, Слоним

Шкатулка СССР

10 р.

Шкатулка СССР

Гродненская, Слоним

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Монета

Договорная

Монета

Гродненская, Мосты

Набор рюмок из СССР

10 р.

Набор рюмок из СССР

Гродненская, Волковыск

Игрушка

Договорная

Игрушка

Гродненская, Мосты

Фишки А4

Договорная

Фишки А4

Гродно

Вазочки. Керамика. Латвийская ССР.

30 р.

Вазочки. Керамика. Латвийская ССР.

Гродненская, Лида

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Лампа винтажная

290 р.

Лампа винтажная

Гродненская, Лида

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Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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