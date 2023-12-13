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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Гродненской области

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0.60 р.

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Гродненская, Свислочь

Хрустальные туфельки, для принцессы

29.80 р.

Хрустальные туфельки, для принцессы

Гродненская, Другие города

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Египетские боги и другие

24.80 р.

Египетские боги и другие

Гродненская, Другие города

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500 р.

Шкатулка из натурального малахита

Гродно

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Вазы из цветного стекла, завод Нёман , СССР

12 р.

Вазы из цветного стекла, завод Нёман , СССР

Гродненская, Другие города

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Ёлочные игрушки из СССР

30 р.

Ёлочные игрушки из СССР

Гродненская, Лида

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рыбка стекло

20 р.

рыбка стекло

Гродно

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утюг ретро

12 р.

утюг ретро

Гродно

Подарок Пепельница ретро СССР антиквариат винтаж

29 р.

Подарок Пепельница ретро СССР антиквариат винтаж

Гродненская, Сморгонь

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Часы Чайка 17камней

95.50 р.

Часы Чайка 17камней

Гродненская, Новогрудок

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ИГРА ЭЛЕКТРОНИКА СССР

80 р.

ИГРА ЭЛЕКТРОНИКА СССР

Гродненская, Островец

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Монета

2 р.

Монета

Гродненская, Лида

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Картина. Офорт. Экслибрис.

95 р.

Картина. Офорт. Экслибрис.

Гродно

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Картина. Офорт. Экслибрис.

80 р.

Картина. Офорт. Экслибрис.

Гродно

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Открытки Канада

Договорная

Открытки Канада

Гродненская, Слоним

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Часы ходики

Договорная

Часы ходики

Гродно

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Ватная ёлочная игрушка

Договорная

Ватная ёлочная игрушка

Гродно

Коллекционная монета ''100 лет беларусбанк''

32 р.

Коллекционная монета ''100 лет беларусбанк''

Гродно

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Корпус машинки

20 р.

Корпус машинки

Гродно

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Фотоувеличитель 1959

50 р.

Фотоувеличитель 1959

Гродненская, Другие города

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Стекло цветное СССР

Договорная

Стекло цветное СССР

Гродненская, Слоним

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Фото Принадлежности. Цена за все что на фото

35 р.

Фото Принадлежности. Цена за все что на фото

Гродненская, Скидель

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Керосиновая лампа ретро антиквариат СССР винтаж

15 р.

Керосиновая лампа ретро антиквариат СССР винтаж

Гродненская, Сморгонь

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Летний таможенный костюм новый.

45 р.

Летний таможенный костюм новый.

Гродно

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Пластинки лотом

100 р.

Пластинки лотом

Гродненская, Другие города

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Фотоальбом СССР

15 р.

Фотоальбом СССР

Гродненская, Другие города

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Повесть ''Девчата'' 1965 год

Договорная

Повесть ''Девчата'' 1965 год

Гродно

Часы из СССР и не только .

Договорная

Часы из СССР и не только .

Гродненская, Другие города

Винтажные чайные пары

25 р.

Винтажные чайные пары

Гродно

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Памятная настольная медаль.

4 р.

Памятная настольная медаль.

Гродненская, Слоним

Орден магнит

20 р.

Орден магнит

Гродно

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Рюкзак ретро СССР антиквариат винтаж раритет

19 р.

Рюкзак ретро СССР антиквариат винтаж раритет

Гродненская, Сморгонь

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Электробигуди ретро СССР антиквариат винтаж рарите

29 р.

Электробигуди ретро СССР антиквариат винтаж рарите

Гродненская, Сморгонь

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монета 10 грошей 1840г серебро

7 р.

монета 10 грошей 1840г серебро

Гродненская, Другие города

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15 Царских монет,цена за лот

30 р.

15 Царских монет,цена за лот

Гродно

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монета 1 грош 1624

25 р.

монета 1 грош 1624

Гродненская, Другие города

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Два флага БССР одним лотом 1974 г

15 р.

Два флага БССР одним лотом 1974 г

Гродненская, Другие города

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Продам монеты СССР лотом. 8 шт

10 р.

Продам монеты СССР лотом. 8 шт

Гродно

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Продам коллекцию минералов

Договорная

Продам коллекцию минералов

Гродно

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Набор открыток (16 штук)Винтаж

20 р.

Набор открыток (16 штук)Винтаж

Гродненская, Лида

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Популярная белорусская серебряная монета 2005 года

109 р.

Популярная белорусская серебряная монета 2005 года

Гродно

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Изделия сов.пр-ва.

Договорная

Изделия сов.пр-ва.

Гродно

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Ёмкости из стекла.

31 р.

Ёмкости из стекла.

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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