Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Антиквариат и предметы коллекционирования в Гродненской области
0.60 р.
Значок
Гродненская, Свислочь
29.80 р.
Хрустальные туфельки, для принцессы
Гродненская, Другие города
24.80 р.
Египетские боги и другие
Гродненская, Другие города
500 р.
Шкатулка из натурального малахита
Гродно
12 р.
Вазы из цветного стекла, завод Нёман , СССР
Гродненская, Другие города
30 р.
Ёлочные игрушки из СССР
Гродненская, Лида
20 р.
рыбка стекло
Гродно
12 р.
утюг ретро
Гродно
29 р.
Подарок Пепельница ретро СССР антиквариат винтаж
Гродненская, Сморгонь
95.50 р.
Часы Чайка 17камней
Гродненская, Новогрудок
80 р.
ИГРА ЭЛЕКТРОНИКА СССР
Гродненская, Островец
2 р.
Монета
Гродненская, Лида
95 р.
Картина. Офорт. Экслибрис.
Гродно
80 р.
Картина. Офорт. Экслибрис.
Гродно
Договорная
Открытки Канада
Гродненская, Слоним
Договорная
Часы ходики
Гродно
Договорная
Ватная ёлочная игрушка
Гродно
32 р.
Коллекционная монета ''100 лет беларусбанк''
Гродно
20 р.
Корпус машинки
Гродно
50 р.
Фотоувеличитель 1959
Гродненская, Другие города
Договорная
Стекло цветное СССР
Гродненская, Слоним
35 р.
Фото Принадлежности. Цена за все что на фото
Гродненская, Скидель
15 р.
Керосиновая лампа ретро антиквариат СССР винтаж
Гродненская, Сморгонь
45 р.
Летний таможенный костюм новый.
Гродно
100 р.
Пластинки лотом
Гродненская, Другие города
15 р.
Фотоальбом СССР
Гродненская, Другие города
Договорная
Повесть ''Девчата'' 1965 год
Гродно
Договорная
Часы из СССР и не только .
Гродненская, Другие города
25 р.
Винтажные чайные пары
Гродно
4 р.
Памятная настольная медаль.
Гродненская, Слоним
20 р.
Орден магнит
Гродно
19 р.
Рюкзак ретро СССР антиквариат винтаж раритет
Гродненская, Сморгонь
29 р.
Электробигуди ретро СССР антиквариат винтаж рарите
Гродненская, Сморгонь
7 р.
монета 10 грошей 1840г серебро
Гродненская, Другие города
30 р.
15 Царских монет,цена за лот
Гродно
25 р.
монета 1 грош 1624
Гродненская, Другие города
15 р.
Два флага БССР одним лотом 1974 г
Гродненская, Другие города
10 р.
Продам монеты СССР лотом. 8 шт
Гродно
Договорная
Продам коллекцию минералов
Гродно
20 р.
Набор открыток (16 штук)Винтаж
Гродненская, Лида
109 р.
Популярная белорусская серебряная монета 2005 года
Гродно
Договорная
Изделия сов.пр-ва.
Гродно
31 р.
Ёмкости из стекла.
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский