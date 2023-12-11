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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Гродненской области

Рамки для фото.

10 р.

Рамки для фото.

Гродно

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Дама и кавалер. Бронь.

150 р.

Дама и кавалер. Бронь.

Гродно

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Тарелки декоративные

8 р.

Тарелки декоративные

Гродно

Ваза Индия латунь 1970-е

50 р.

Ваза Индия латунь 1970-е

Гродно

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Магнит ручной работы

3.30 р.

Магнит ручной работы

Гродно

Икона вышита бисером

150 р.

Икона вышита бисером

Гродно

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Миниатюры из янтаря

Договорная

Миниатюры из янтаря

Гродно

Статуэтка Скаут Пионер Мальчик в шляпе Германия

320 р.

Статуэтка Скаут Пионер Мальчик в шляпе Германия

Гродненская, Другие города

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Подсвечник. Листья винограда. Пара. СССР.

40 р.

Подсвечник. Листья винограда. Пара. СССР.

Гродненская, Другие города

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Иван Поддубный. Статуэтка. Автор Мурзин.

300 р.

Иван Поддубный. Статуэтка. Автор Мурзин.

Гродненская, Другие города

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Феликс Дзержинский. Бюст. Автор Мурзин.

220 р.

Феликс Дзержинский. Бюст. Автор Мурзин.

Гродненская, Другие города

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Панно, картина выжигание на коже.

130 р.

Панно, картина выжигание на коже.

Гродно

Палитра фанерная П.Пикассо

90 р.

Палитра фанерная П.Пикассо

Гродно

Винил для декора или в подарок

90 р.

Винил для декора или в подарок

Гродно

Фарфоровая салфетница и зубочиска

50 р.

Фарфоровая салфетница и зубочиска

Гродно

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Гипсовый медальон

20 р.

Гипсовый медальон

Гродно

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Гипсовый медальон - Советский период

20 р.

Гипсовый медальон - Советский период

Гродно

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Котлическая книга

50 р.

Котлическая книга

Гродно

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Набор живопись

4 р.

Набор живопись

Гродно

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Объёмная картина из гипса

Договорная

Объёмная картина из гипса

Гродненская, Островец

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Картина-чеканка из БССР

20 р.

Картина-чеканка из БССР

Гродненская, Лида

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Кукла по фото

Договорная

Кукла по фото

Гродненская, Волковыск

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Рог хрустальный

40 р.

Рог хрустальный

Гродненская, Лида

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Сувенир- виноград

11 р.

Сувенир- виноград

Гродненская, Лида

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барельеф иисус христос

15 р.

барельеф иисус христос

Гродно

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Барельеф Иисус Христос

40 р.

Барельеф Иисус Христос

Гродно

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Статуэтки одним лотом

Договорная

Статуэтки одним лотом

Гродненская, Слоним

Головы касуль.

Договорная

Головы касуль.

Гродно

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Шахматы

350 р.

Шахматы

Гродно

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Картина папирус 2*1 метр

150 р.

Картина папирус 2*1 метр

Гродно

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Бюст. Максим Горький.

85 р.

Бюст. Максим Горький.

Гродненская, Другие города

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ВАЗА КОРЗИНКА, НЕМАН, СССР,ВИНТАЖ

65 р.

ВАЗА КОРЗИНКА, НЕМАН, СССР,ВИНТАЖ

Гродно

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Картина

40 р.

Картина

Гродно

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Чайничек из Индии, прошлый век .

Договорная

Чайничек из Индии, прошлый век .

Гродно

Заготовка венчика деревянная

20 р.

Заготовка венчика деревянная

Гродненская, Кореличи

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Две монеты

10 р.

Две монеты

Гродно

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Фарфоровые жеребёнок и белка родом из ГДР

Договорная

Фарфоровые жеребёнок и белка родом из ГДР

Гродно

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Ватная ёлочная игрушка Малыш с сосулькой

60 р.

Ватная ёлочная игрушка Малыш с сосулькой

Гродно

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Монета

28 р.

Монета

Гродно

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Фигурка лошади из хрусталя. Франция.

55 р.

Фигурка лошади из хрусталя. Франция.

Гродно

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Космическая ваза Г.Титов

55 р.

Космическая ваза Г.Титов

Гродненская, Другие города

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Бокал маленький

14 р.

Бокал маленький

Гродно

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Статуэтка фарфоровая

35 р.

Статуэтка фарфоровая

Гродненская, Лида

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