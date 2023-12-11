Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Гродненской области
10 р.
Рамки для фото.
Гродно
150 р.
Дама и кавалер. Бронь.
Гродно
8 р.
Тарелки декоративные
Гродно
50 р.
Ваза Индия латунь 1970-е
Гродно
3.30 р.
Магнит ручной работы
Гродно
150 р.
Икона вышита бисером
Гродно
Договорная
Миниатюры из янтаря
Гродно
320 р.
Статуэтка Скаут Пионер Мальчик в шляпе Германия
Гродненская, Другие города
40 р.
Подсвечник. Листья винограда. Пара. СССР.
Гродненская, Другие города
300 р.
Иван Поддубный. Статуэтка. Автор Мурзин.
Гродненская, Другие города
220 р.
Феликс Дзержинский. Бюст. Автор Мурзин.
Гродненская, Другие города
130 р.
Панно, картина выжигание на коже.
Гродно
90 р.
Палитра фанерная П.Пикассо
Гродно
90 р.
Винил для декора или в подарок
Гродно
50 р.
Фарфоровая салфетница и зубочиска
Гродно
20 р.
Гипсовый медальон
Гродно
20 р.
Гипсовый медальон - Советский период
Гродно
50 р.
Котлическая книга
Гродно
4 р.
Набор живопись
Гродно
Договорная
Объёмная картина из гипса
Гродненская, Островец
20 р.
Картина-чеканка из БССР
Гродненская, Лида
Договорная
Кукла по фото
Гродненская, Волковыск
40 р.
Рог хрустальный
Гродненская, Лида
11 р.
Сувенир- виноград
Гродненская, Лида
15 р.
барельеф иисус христос
Гродно
40 р.
Барельеф Иисус Христос
Гродно
Договорная
Статуэтки одним лотом
Гродненская, Слоним
Договорная
Головы касуль.
Гродно
350 р.
Шахматы
Гродно
150 р.
Картина папирус 2*1 метр
Гродно
85 р.
Бюст. Максим Горький.
Гродненская, Другие города
65 р.
ВАЗА КОРЗИНКА, НЕМАН, СССР,ВИНТАЖ
Гродно
40 р.
Картина
Гродно
Договорная
Чайничек из Индии, прошлый век .
Гродно
20 р.
Заготовка венчика деревянная
Гродненская, Кореличи
10 р.
Две монеты
Гродно
Договорная
Фарфоровые жеребёнок и белка родом из ГДР
Гродно
60 р.
Ватная ёлочная игрушка Малыш с сосулькой
Гродно
28 р.
Монета
Гродно
55 р.
Фигурка лошади из хрусталя. Франция.
Гродно
55 р.
Космическая ваза Г.Титов
Гродненская, Другие города
14 р.
Бокал маленький
Гродно
35 р.
Статуэтка фарфоровая
Гродненская, Лида