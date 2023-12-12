logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Напольные покрытия
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Вид
Бренд
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Гродненской области

Линолеум огромный выбор в наличии и под заказ.

11.50 р.

Линолеум огромный выбор в наличии и под заказ.

Гродно

Ламинированный пол 32 кл 8 мм

18.60 р.

Ламинированный пол 32 кл 8 мм

Гродно

Напольное покрытие ПВХ Линолеум в наличии Гродно

11.50 р.

Напольное покрытие ПВХ Линолеум в наличии Гродно

Гродно

Ламинат 55 кв.м.

500 р.

Ламинат 55 кв.м.

Гродненская, Слоним

badge-icon
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-1

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-1

Гродненская, Слоним

Доставка
Линолеум

110 р.

Линолеум

Гродненская, Волковыск

Паркетная доска дуб шоколад браш

99 р.

Паркетная доска дуб шоколад браш

Гродненская, Лида

Ламинат 12кв.м.б/у.

150 р.

Ламинат 12кв.м.б/у.

Гродно

ЛАМИНАТ/ ВЫБОР/ +АКЦИЯ

17.60 р.

ЛАМИНАТ/ ВЫБОР/ +АКЦИЯ

Гродненская, Слоним

Доставка
Рассрочка
Выгода более 50% Паркет дуб массив 20 мм толщ.

Договорная

Выгода более 50% Паркет дуб массив 20 мм толщ.

Гродно

Линолеум

50 р.

Линолеум

Гродненская, Слоним

Линолиум 4 ,25 на 2, 73 хорошего качества и плинту

150 р.

Линолиум 4 ,25 на 2, 73 хорошего качества и плинту

Гродно

badge-icon
Ламинат Egger в Гродно

19.97 р.

Ламинат Egger в Гродно

Гродно

Доставка
Рассрочка
Линолеум Juteks в Гродно

15.76 р.

Линолеум Juteks в Гродно

Гродно

Доставка
Рассрочка
Ламинат

220 р.

Ламинат

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Ламинат

100 р.

Ламинат

Гродненская, Волковыск

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КУБЕ

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КУБЕ

Гродненская, Слоним

Доставка
Ламинат

Договорная

Ламинат

Гродненская, Лида

Паркет

5 р.

Паркет

Гродненская, Лида

Ламинат

300 р.

Ламинат

Гродно

badge-icon
Ленолиум НОВЫЙ 2.5х4.0

220 р.

Ленолиум НОВЫЙ 2.5х4.0

Гродно

Линолеум

Договорная

Линолеум

Гродно

badge-icon
Доска пола

28 р.

Доска пола

Гродненская, Лида

Линолеум

70 р.

Линолеум

Гродно

Ламинат

15 р.

Ламинат

Гродненская, Ивье

badge-icon
Порог алюм. п/кругл 25мм/0,9м золото Матовое, DOMO

10 р.

Порог алюм. п/кругл 25мм/0,9м золото Матовое, DOMO

Гродно

Ламинат Выезд с образцами замер доставка

Договорная

Ламинат Выезд с образцами замер доставка

Гродненская, Кореличи

Соединители и уголки для плинтуса

3 р.

Соединители и уголки для плинтуса

Гродно

Люк напольный

250 р.

Люк напольный

Гродненская, Ошмяны

Порожек алюминиевый между полом и плиткой

10 р.

Порожек алюминиевый между полом и плиткой

Гродно

Линолеум

20 р.

Линолеум

Гродно

badge-icon
Линолиум

50 р.

Линолиум

Гродненская, Слоним

Доска половая дуб

50 р.

Доска половая дуб

Гродненская, Другие города

badge-icon
Паркет штучный дуб.

135 р.

Паркет штучный дуб.

Гродно

badge-icon
ЛИНОЛЕУМ бюджетный

13.50 р.

ЛИНОЛЕУМ бюджетный

Гродненская, Слоним

Ламинат актуально до 10.12

55 р.

Ламинат актуально до 10.12

Гродно

badge-icon
Паркетные рейки б/у

45 р.

Паркетные рейки б/у

Гродненская, Лида

badge-icon
Линолеум 3,8 мм с подкладкой. Снижена цена.

240 р.

Линолеум 3,8 мм с подкладкой. Снижена цена.

Гродно

Линолеум

98 р.

Линолеум

Гродненская, Мосты

Клипсы плинтуса SOLID UHD Polymer (50шт).

100 р.

Клипсы плинтуса SOLID UHD Polymer (50шт).

Гродно

Порожек

10 р.

Порожек

Гродно

Террасная доска РусДекинг (Rusdecking)

51 р.

Террасная доска РусДекинг (Rusdecking)

Гродно

Плинтус

2 р.

Плинтус

Гродно

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки