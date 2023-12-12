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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Гродненской области

Сайдинг Юпласт.Большой выбор.Под ключ.

Договорная

Сайдинг Юпласт.Большой выбор.Под ключ.

Гродно

Доставка
Рассрочка
Диоксид титана

40 р.

Диоксид титана

Гродно

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Краска ПФ -115 т.коричн.2кг. Обмен

15 р.

Краска ПФ -115 т.коричн.2кг. Обмен

Гродненская, Лида

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Плитка керамогранит 60*60

200 р.

Плитка керамогранит 60*60

Гродно

Дюбель зонт

0.17 р.

Дюбель зонт

Гродно

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Гродно

Доставка
Сайдинг наружный

7.80 р.

Сайдинг наружный

Гродно

Линолеум огромный выбор в наличии и под заказ.

11.50 р.

Линолеум огромный выбор в наличии и под заказ.

Гродно

Ламинированный пол 32 кл 8 мм

18.60 р.

Ламинированный пол 32 кл 8 мм

Гродно

Соффит, софит в ассортименте

12.50 р.

Соффит, софит в ассортименте

Гродно

Панели МДФ

12.20 р.

Панели МДФ

Гродно

Блок-хаус ПВХ акриловый сайдинг

24.20 р.

Блок-хаус ПВХ акриловый сайдинг

Гродно

Напольное покрытие ПВХ Линолеум в наличии Гродно

11.50 р.

Напольное покрытие ПВХ Линолеум в наличии Гродно

Гродно

Стеновая панель для ванной из ПВХ

Договорная

Стеновая панель для ванной из ПВХ

Гродно

Плинтус потолочный в ассортименте

1.10 р.

Плинтус потолочный в ассортименте

Гродно

Сэндвич пвнель для откосов

Договорная

Сэндвич пвнель для откосов

Гродно

Фасадные панели VOX

16.30 р.

Фасадные панели VOX

Гродно

Панель ПВХ 25 см АКЦИЯ -10 %

7 р.

Панель ПВХ 25 см АКЦИЯ -10 %

Гродно

Сайдинг нового поколения Ю-пласт, Гродно

15.97 р.

Сайдинг нового поколения Ю-пласт, Гродно

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Краска серебрянка порошок пудра

19 р.

Краска серебрянка порошок пудра

Гродненская, Сморгонь

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Плитка керамин Бласт

180 р.

Плитка керамин Бласт

Гродненская, Островец

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Крышка двухскатная бетонная

2.50 р.

Крышка двухскатная бетонная

Гродно

Доставка по Беларуси
Продам обои

100 р.

Продам обои

Гродно

Шурупы все разные 220 шт

6 р.

Шурупы все разные 220 шт

Гродно

Ламинат 55 кв.м.

500 р.

Ламинат 55 кв.м.

Гродненская, Слоним

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Гибкий кирпич Амк в наличии

36 р.

Гибкий кирпич Амк в наличии

Гродненская, Лида

Доставка
Рассрочка
Декоративный камень

14 р.

Декоративный камень

Гродненская, Лида

Декоративный кирпич

18 р.

Декоративный кирпич

Гродно

Кисти молярные

2.50 р.

Кисти молярные

Гродно

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Краска ВД-АК для окон и дверей, коричн.4,5кг

50 р.

Краска ВД-АК для окон и дверей, коричн.4,5кг

Гродненская, Лида

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Продам плитку новую

Договорная

Продам плитку новую

Гродно

Лак финишный

Договорная

Лак финишный

Гродно

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ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гродно

Доставка
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гродненская, Лида

Доставка
Вагонка

Договорная

Вагонка

Гродненская, Лида

Договорная

Грунт-эмаль

Гродно

Плитка керамическая новая

Договорная

Плитка керамическая новая

Гродненская, Слоним

Гвозди 6 шт длина 20 см

1 р.

Гвозди 6 шт длина 20 см

Гродно

Панель ПВХ Vox Эколайн

10 р.

Панель ПВХ Vox Эколайн

Гродно

Фото обои 3.50 на 2. 56

70 р.

Фото обои 3.50 на 2. 56

Гродненская, Волковыск

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Плитка для ступеней Атлантик 3

Договорная

Плитка для ступеней Атлантик 3

Гродно

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-1

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-1

Гродненская, Слоним

Доставка
Плитка

10 р.

Плитка

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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