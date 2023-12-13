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Буровые, земляные работы в Гродненской области

Услуги ,Аренда,Гидромолот, Мини-экскаватор,отбойн

Договорная

Услуги ,Аренда,Гидромолот, Мини-экскаватор,отбойн

Гродно

Бурение скважин на воду и обустройство скважин

Договорная

Бурение скважин на воду и обустройство скважин

Гродненская, Дятлово

Бурение скважин на воду - без крупной техники

Договорная

Бурение скважин на воду - без крупной техники

Гродненская, Слоним

Рассрочка
Бурение скважин - опыт более 8 лет

Договорная

Бурение скважин - опыт более 8 лет

Гродненская, Островец

Рассрочка
Услуги мини экскаватора

Договорная

Услуги мини экскаватора

Гродно

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Гродно

Бурение и обустройство скважин в Гродно и области

Договорная

Бурение и обустройство скважин в Гродно и области

Гродно

Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Гродно

Ликвидационный тампонаж скважин

Договорная

Ликвидационный тампонаж скважин

Гродно

Копка колодца Логойск

170 р.

Копка колодца Логойск

Гродненская, Ошмяны

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин по всей Гродненской области

Договорная

Бурение скважин по всей Гродненской области

Гродненская, Кореличи

Рассрочка
Бурение скважин на воду - в стеснённых условиях

Договорная

Бурение скважин на воду - в стеснённых условиях

Гродненская, Щучин

Рассрочка
Бурение скважин на воду (обустройство и монтаж насоса)

Договорная

Бурение скважин на воду (обустройство и монтаж насоса)

Гродненская, Сморгонь

Рассрочка
Бурение скважин: трубы 32, 90 или 125мм

Договорная

Бурение скважин: трубы 32, 90 или 125мм

Гродненская, Ошмяны

Рассрочка
Аренда и услуги минипогрузчика в Гродно

65 р.

Аренда и услуги минипогрузчика в Гродно

Гродно

Аренда/услуги мини экскаватора,мини погрузчика

65 р.

Аренда/услуги мини экскаватора,мини погрузчика

Гродно

Фронтальный погрузчик ТО-18 АМКОДОР

Договорная

Фронтальный погрузчик ТО-18 АМКОДОР

Гродненская, Волковыск

Бурение скважин на воду''под ключ'' и обустройство

Договорная

Бурение скважин на воду''под ключ'' и обустройство

Гродненская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Аренда Экскаватор-Погрузчик УБОРКА СНЕГА

55 р.

Аренда Экскаватор-Погрузчик УБОРКА СНЕГА

Гродно

Аренда и услуги минипогрузчика и миниэкскаватора

65 р.

Аренда и услуги минипогрузчика и миниэкскаватора

Гродно

Алмазное сверление

Договорная

Алмазное сверление

Гродненская, Слоним

канализация колодец

70 р.

канализация колодец

Гродно

Бурение скважин - БурЛида

Договорная

Бурение скважин - БурЛида

Гродненская, Лида

Бурение скважин - 100% результат с 1 раза

Договорная

Бурение скважин - 100% результат с 1 раза

Гродно

Рассрочка
Скважина на воду (32, 90 или 125мм)

40 р.

Скважина на воду (32, 90 или 125мм)

Гродненская, Новогрудок

Рассрочка
Аренда мини экскаватора в Гродно

65 р.

Аренда мини экскаватора в Гродно

Гродно

Экскаватор погрузчик

80 р.

Экскаватор погрузчик

Гродно

Алмазное сверление отверстий бетона

100 р.

Алмазное сверление отверстий бетона

Гродно

Услуги мини экскаватора,аренда миниэкскаватора.

Договорная

Услуги мини экскаватора,аренда миниэкскаватора.

Гродно

Бурение скважин ''под ключ ''

Договорная

Бурение скважин ''под ключ ''

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Аренда и услуги миниэкскаватора

65 р.

Аренда и услуги миниэкскаватора

Гродно

Услуги экскаватора погрузчика в Лиде

60 р.

Услуги экскаватора погрузчика в Лиде

Гродненская, Лида

Бурение скважин под воду

Договорная

Бурение скважин под воду

Гродненская, Другие города

Услуги мини экскаватора Гродно

65 р.

Услуги мини экскаватора Гродно

Гродно

Канализация в РАССРОЧКУ. Аренда экскаватора

85 р.

Канализация в РАССРОЧКУ. Аренда экскаватора

Гродно

Гидромолот

Договорная

Гидромолот

Гродно

Услуги трактора

70 р.

Услуги трактора

Гродненская, Волковыск

Бурение скважин на воду в Слониме

Договорная

Бурение скважин на воду в Слониме

Гродненская, Слоним

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Гродненская, Волковыск

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Гродненская, Слоним

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Гродно

Услуга с выездом в регионы

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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