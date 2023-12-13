Буровые, земляные работы в Гродненской области
Договорная
Услуги ,Аренда,Гидромолот, Мини-экскаватор,отбойн
Гродно
Договорная
Бурение скважин на воду и обустройство скважин
Гродненская, Дятлово
Договорная
Бурение скважин на воду - без крупной техники
Гродненская, Слоним
Договорная
Бурение скважин - опыт более 8 лет
Гродненская, Островец
Договорная
Услуги мини экскаватора
Гродно
Договорная
Бурение скважин на воду
Гродно
Договорная
Бурение и обустройство скважин в Гродно и области
Гродно
Договорная
Бурение скважин
Гродно
Договорная
Ликвидационный тампонаж скважин
Гродно
170 р.
Копка колодца Логойск
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Бурение скважин по всей Гродненской области
Гродненская, Кореличи
Договорная
Бурение скважин на воду - в стеснённых условиях
Гродненская, Щучин
Договорная
Бурение скважин на воду (обустройство и монтаж насоса)
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Бурение скважин: трубы 32, 90 или 125мм
Гродненская, Ошмяны
65 р.
Аренда и услуги минипогрузчика в Гродно
Гродно
65 р.
Аренда/услуги мини экскаватора,мини погрузчика
Гродно
Договорная
Фронтальный погрузчик ТО-18 АМКОДОР
Гродненская, Волковыск
Договорная
Бурение скважин на воду''под ключ'' и обустройство
Гродненская, Другие города
55 р.
Аренда Экскаватор-Погрузчик УБОРКА СНЕГА
Гродно
65 р.
Аренда и услуги минипогрузчика и миниэкскаватора
Гродно
Договорная
Алмазное сверление
Гродненская, Слоним
70 р.
канализация колодец
Гродно
Договорная
Бурение скважин - БурЛида
Гродненская, Лида
Договорная
Бурение скважин - 100% результат с 1 раза
Гродно
40 р.
Скважина на воду (32, 90 или 125мм)
Гродненская, Новогрудок
65 р.
Аренда мини экскаватора в Гродно
Гродно
80 р.
Экскаватор погрузчик
Гродно
100 р.
Алмазное сверление отверстий бетона
Гродно
Договорная
Услуги мини экскаватора,аренда миниэкскаватора.
Гродно
Договорная
Бурение скважин ''под ключ ''
Гродно
65 р.
Аренда и услуги миниэкскаватора
Гродно
60 р.
Услуги экскаватора погрузчика в Лиде
Гродненская, Лида
Договорная
Бурение скважин под воду
Гродненская, Другие города
65 р.
Услуги мини экскаватора Гродно
Гродно
85 р.
Канализация в РАССРОЧКУ. Аренда экскаватора
Гродно
Договорная
Гидромолот
Гродно
70 р.
Услуги трактора
Гродненская, Волковыск
Договорная
Бурение скважин на воду в Слониме
Гродненская, Слоним
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Гродненская, Новогрудок
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Гродненская, Волковыск
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Гродненская, Лида
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Гродненская, Слоним
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Гродно
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень