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Работа в торговле в Гомельской области

Дизайнер корпусной мебели
vip

2 000 р.

Дизайнер корпусной мебели

Гомель

Продавец Флорист

Договорная

Продавец Флорист

Требуется продавец-флорист, с опытом работы. Подробности по телефону

Гомель

600 р.

Требуется продавец-консультант

Требуется два продавца в новый открывающийся магазин мужской и женской одежды. График работы смешанный. Требования: опыт работы в торговле, возраст до 40 лет.

Гомельская, Жлобин

Менеджер по продажам электротехнической продукции

1 500 р.

Менеджер по продажам электротехнической продукции

Менеджер в отдел оптово-розничной торговли электротехнической продукцией ЗП: 900-1500 руб (на время испытательного срока (1 месяц) от 700 руб) Опыт работы: (желательно) Компания ОДО «Шестой элемент» и...

Гомель

Продавец

500 р.

Продавец

В продуктовый магазин требуется продавец. Магазин находится в районе химзавода. График работы 2через 2дня.режим работы с 9до20часов.з.п. От 500руб.в месяц.

Гомель

Дизайнер корпусной мебели
vip

2 000 р.

Дизайнер корпусной мебели

Требуется на постоянную работу дизайнер технолог корпусной мебели , заработная плата оклад + % в среднем около 2000 и более .

Гомель

1 100 р.

Продавец - оператор на АЗС

ЧУП "АЗС "Гарант" приглашает на работу продавцов -операторов. Нам нужны активные, трудолюбивые и ответственные работники График по сменный с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00. Выплаты два раза в месяц...

Гомель

Грузчик

Договорная

Грузчик

Строительному магазину требуется грузчик. График работы: пн.-пт. 8.00 до 17.00, сб. 8.00-16.00. Выходной воскресенье. Погрузка и выгрузка груза товаров, материалов вручную или с помощью погрузчика. Вы...

Гомель

Договорная

Замерщик натяжных потолков

Требуется замерщик натяжных потолков в г Гомеле без опыта! Наличие л/а. Обучение, амортизация и топливо компенсируем, высокая зп, процент от продаж, дружный коллектив, прошу звонить- сообщения не чита...

Гомель

Грузчик

475 р.

Грузчик

В продовольственный магазин, на постоянную работу требуется грузчик. График 2/2. 0,75 ставки. Новобелица.

Гомель

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

Гомельская, Жлобин

Продавец

900 р.

Продавец

Требуется продавец в павильон продукты(штучные товары). Адрес: ул. Полякова(Новобел.р-н, 20 мин с ЗИПа, автобус едит каждые 30мин). График работы: С 9-00 до 21-00 Два дня работа, два дня выходной. В с...

Гомель

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

1 000 р.

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

На постоянную работу требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Магазины по продаже мобильных аксессуаров в Гомеле. Обязанности: - Установка защитных стёкол, гидрогелевых плёнок. - Продажа чехлов, мобильных аксе...

Гомель

750 р.

Менеджер по продажам

Вакансия Менеджер по продажам (Полный текст) Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, в связи с открытием отдела продаж, набирает менеджеров по продажам на удаленную работу. Офис находится в ...

Гомельская, Рогачев

Продавец портативной техники и аксессуаров

1 000 р.

Продавец портативной техники и аксессуаров

На Прудковский рынок в галерею требуется продавец аксессуров к телефонам, телефонов, колонок, и другой портативной техники. Ответственный, исполнительный, умеющий хорошо и грамотно общаться с покупате...

Гомель

Мненеджер по работе с клиентами

600 р.

Мненеджер по работе с клиентами

Обязанности: Организация работы ПВЗ: контроль за принятием, хранением и выдачей товаров; Осуществление приема и выдачи товаров от клиентов, проведение сверок и инвентаризаций; обеспечение порядка на р...

Гомель

850 р.

вакансия

Магазин "Продукты" с традиционным методом торговли - продажа через прилавок (магазин у дома), сменный график работы с 8:00 до 20:00, 2 через 2 трудовой договор, соц. пакет. Работа с кассовым аппарато...

Гомель

Продажа аксессуаров к мобильным телефонам

1 200 р.

Продажа аксессуаров к мобильным телефонам

Требуется человек для продажи аксессуаров к мобильным телефонам. Обязанности: Работа у нас - это работа в престижной, стабильной и активно развивающейся компании. Работа в слаженном и устойчивом колле...

Гомель

Вакансия в другом регионе
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

900 р.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Условия: В перспективный автомагазин Favorit-NEW. Оклад+% от продаж, все удобства для работы, режим работы оговаривается индивидуально, нет жестких планов по продажам, нет строгих условий, полная лоял...

Гомель

Требуется Продавец Продовольственных товаров

Договорная

Требуется Продавец Продовольственных товаров

На Постоянную Работу Требуется Продавец, в а.г. Майское, маг."Майский". Требования: Ответственность, Порядочность, Исполнительность, Коммуникабельность, Без в/п. Обязанности: Выкладка и приём то...

Гомельская, Жлобин

Дизайнер- продавец

Договорная

Дизайнер- продавец

Разработка дизайна по изготовлению мебели по индивидуальному проекту, заключение договора. Уверенное пользование программой Pro 100, опыт работы в данном направлении.

Гомель

Договорная

Требуется продавец

Требуется продавец в кафе, 9км от добруша, оплата достойная и своевременно, выплата отпусков. Работа не сложная. Порядочность и ответственность.

Гомельская, Добруш

Работа

Договорная

Работа

Рабочий день с 10.00 до 21.00. График работы 2 через 2 .Трудоустройства по договору подряда. Рабочая смена 40р.

Гомельская, Петриков

Договорная

Помощник-реализатор на авторынке Бакунина

Помощник на авторынке: разложить и собрать товар, консультация покупателей, реализация. Приветствуется, если Вы будете владеть знаниями устройства автомобиля, коммуникабельность, активность, порядочно...

Гомель

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе

Договорная

Работа продавец

На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

1 950 р.

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Повар подработка

2 100 р.

Повар подработка

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.

Минск, Центральный

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