ЧУП "АЗС "Гарант" приглашает на работу продавцов -операторов. Нам нужны активные, трудолюбивые и ответственные работники График по сменный с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00. Выплаты два раза в месяц...

Гомель