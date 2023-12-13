Работа в торговле в Гомельской области
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Гомель
Договорная
Продавец Флорист
Требуется продавец-флорист, с опытом работы. Подробности по телефону
Гомель
600 р.
Требуется продавец-консультант
Требуется два продавца в новый открывающийся магазин мужской и женской одежды. График работы смешанный. Требования: опыт работы в торговле, возраст до 40 лет.
Гомельская, Жлобин
1 500 р.
Менеджер по продажам электротехнической продукции
Менеджер в отдел оптово-розничной торговли электротехнической продукцией ЗП: 900-1500 руб (на время испытательного срока (1 месяц) от 700 руб) Опыт работы: (желательно) Компания ОДО «Шестой элемент» и...
Гомель
500 р.
Продавец
В продуктовый магазин требуется продавец. Магазин находится в районе химзавода. График работы 2через 2дня.режим работы с 9до20часов.з.п. От 500руб.в месяц.
Гомель
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Требуется на постоянную работу дизайнер технолог корпусной мебели , заработная плата оклад + % в среднем около 2000 и более .
Гомель
1 100 р.
Продавец - оператор на АЗС
ЧУП "АЗС "Гарант" приглашает на работу продавцов -операторов. Нам нужны активные, трудолюбивые и ответственные работники График по сменный с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00. Выплаты два раза в месяц...
Гомель
Договорная
Грузчик
Строительному магазину требуется грузчик. График работы: пн.-пт. 8.00 до 17.00, сб. 8.00-16.00. Выходной воскресенье. Погрузка и выгрузка груза товаров, материалов вручную или с помощью погрузчика. Вы...
Гомель
Договорная
Замерщик натяжных потолков
Требуется замерщик натяжных потолков в г Гомеле без опыта! Наличие л/а. Обучение, амортизация и топливо компенсируем, высокая зп, процент от продаж, дружный коллектив, прошу звонить- сообщения не чита...
Гомель
475 р.
Грузчик
В продовольственный магазин, на постоянную работу требуется грузчик. График 2/2. 0,75 ставки. Новобелица.
Гомель
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Гомельская, Жлобин
900 р.
Продавец
Требуется продавец в павильон продукты(штучные товары). Адрес: ул. Полякова(Новобел.р-н, 20 мин с ЗИПа, автобус едит каждые 30мин). График работы: С 9-00 до 21-00 Два дня работа, два дня выходной. В с...
Гомель
1 000 р.
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
На постоянную работу требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Магазины по продаже мобильных аксессуаров в Гомеле. Обязанности: - Установка защитных стёкол, гидрогелевых плёнок. - Продажа чехлов, мобильных аксе...
Гомель
750 р.
Менеджер по продажам
Вакансия Менеджер по продажам (Полный текст) Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, в связи с открытием отдела продаж, набирает менеджеров по продажам на удаленную работу. Офис находится в ...
Гомельская, Рогачев
1 000 р.
Продавец портативной техники и аксессуаров
На Прудковский рынок в галерею требуется продавец аксессуров к телефонам, телефонов, колонок, и другой портативной техники. Ответственный, исполнительный, умеющий хорошо и грамотно общаться с покупате...
Гомель
600 р.
Мненеджер по работе с клиентами
Обязанности: Организация работы ПВЗ: контроль за принятием, хранением и выдачей товаров; Осуществление приема и выдачи товаров от клиентов, проведение сверок и инвентаризаций; обеспечение порядка на р...
Гомель
850 р.
вакансия
Магазин "Продукты" с традиционным методом торговли - продажа через прилавок (магазин у дома), сменный график работы с 8:00 до 20:00, 2 через 2 трудовой договор, соц. пакет. Работа с кассовым аппарато...
Гомель
1 200 р.
Продажа аксессуаров к мобильным телефонам
Требуется человек для продажи аксессуаров к мобильным телефонам. Обязанности: Работа у нас - это работа в престижной, стабильной и активно развивающейся компании. Работа в слаженном и устойчивом колле...
Гомель
900 р.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Условия: В перспективный автомагазин Favorit-NEW. Оклад+% от продаж, все удобства для работы, режим работы оговаривается индивидуально, нет жестких планов по продажам, нет строгих условий, полная лоял...
Гомель
Договорная
Требуется Продавец Продовольственных товаров
На Постоянную Работу Требуется Продавец, в а.г. Майское, маг."Майский". Требования: Ответственность, Порядочность, Исполнительность, Коммуникабельность, Без в/п. Обязанности: Выкладка и приём то...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Дизайнер- продавец
Разработка дизайна по изготовлению мебели по индивидуальному проекту, заключение договора. Уверенное пользование программой Pro 100, опыт работы в данном направлении.
Гомель
Договорная
Требуется продавец
Требуется продавец в кафе, 9км от добруша, оплата достойная и своевременно, выплата отпусков. Работа не сложная. Порядочность и ответственность.
Гомельская, Добруш
Договорная
Работа
Рабочий день с 10.00 до 21.00. График работы 2 через 2 .Трудоустройства по договору подряда. Рабочая смена 40р.
Гомельская, Петриков
Договорная
Помощник-реализатор на авторынке Бакунина
Помощник на авторынке: разложить и собрать товар, консультация покупателей, реализация. Приветствуется, если Вы будете владеть знаниями устройства автомобиля, коммуникабельность, активность, порядочно...
Гомель
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный