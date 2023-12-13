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Работа, бизнес, учёба в Гомельской области

Дизайнер корпусной мебели
vip

2 000 р.

Дизайнер корпусной мебели

Гомель

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
строительство и ремонт

Договорная

строительство и ремонт

Гомель

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

1 300 р.

Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

Гомель

Договорная

Водитель. Ищу работу

Гомельская, Корма

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

Ищу работу-подработку

Гомельская, Жлобин

Ищу работу водителем кат В СЕ

Договорная

Ищу работу водителем кат В СЕ

Гомельская, Добруш

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 500 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Гомель

Выполню,Ремонт откосов

Договорная

Выполню,Ремонт откосов

Гомель

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

Гомель

Вакансия в другом регионе
Работник склада. Вахта

3 000 р.

Работник склада. Вахта

Гомель

Вакансия в другом регионе
Выполняем любую работу

Договорная

Выполняем любую работу

Гомель

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

Водитель категории В,С

Гомель

Договорная

мастер на все руки ищет работу.

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Ищу работу/подработку

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Секретарь

Гомель

600 р.

Требуется продавец-консультант

Гомельская, Жлобин

Автослесарь

Договорная

Автослесарь

Гомель

Требуется жестянщик на подработку (В любое свободное время)

Договорная

Требуется жестянщик на подработку (В любое свободное время)

Гомельская, Мозырь

Требуется слесарь по ремонту грузовых машин

1 200 р.

Требуется слесарь по ремонту грузовых машин

Гомель

Водитель Яндекс.Такси

Договорная

Водитель Яндекс.Такси

Гомель

Водитель Яндекс.Такси

Договорная

Водитель Яндекс.Такси

Гомель

Менеджер по продажам электротехнической продукции

1 500 р.

Менеджер по продажам электротехнической продукции

Гомель

850 р.

Требуется специалист по изданию литературы

Гомельская, Мозырь

Продавец

500 р.

Продавец

Гомель

Любая укладка ламината+установка плинтуса

Договорная

Любая укладка ламината+установка плинтуса

Гомель

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гомель

Договорная

Очистка снега

Гомельская, Рогачев

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Гомель

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Гомельская, Мозырь

Договорная

Окажу услуги по набору текста

Гомельская, Светлогорск

Продавец Флорист

Договорная

Продавец Флорист

Гомель

Требуются рабочие-строители

100 000 р.

Требуются рабочие-строители

Гомельская, Калинковичи

Дизайнер корпусной мебели
vip

2 000 р.

Дизайнер корпусной мебели

Гомель

Договорная

Ищю работу

Гомельская, Калинковичи

Договорная

работа со своим авто

Гомель

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

7 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

Гомель

Договорная

монтажник натяжных потолков

Гомельская, Речица

Договорная

Работа

Гомельская, Жлобин

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Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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