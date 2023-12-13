Работа, бизнес, учёба в Гомельской области
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Гомель
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
Договорная
строительство и ремонт
Гомель
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Гомель
Договорная
Водитель. Ищу работу
Гомельская, Корма
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Ищу работу-подработку
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу работу водителем кат В СЕ
Гомельская, Добруш
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Гомель
Договорная
Выполню,Ремонт откосов
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
Гомель
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
Гомель
3 000 р.
Работник склада. Вахта
Гомель
Договорная
Выполняем любую работу
Гомель
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Водитель категории В,С
Гомель
Договорная
мастер на все руки ищет работу.
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу работу/подработку
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Секретарь
Гомель
600 р.
Требуется продавец-консультант
Гомельская, Жлобин
Договорная
Автослесарь
Гомель
Договорная
Требуется жестянщик на подработку (В любое свободное время)
Гомельская, Мозырь
1 200 р.
Требуется слесарь по ремонту грузовых машин
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
Гомель
1 500 р.
Менеджер по продажам электротехнической продукции
Гомель
850 р.
Требуется специалист по изданию литературы
Гомельская, Мозырь
500 р.
Продавец
Гомель
Договорная
Любая укладка ламината+установка плинтуса
Гомель
Договорная
Ищу подработку
Гомель
Договорная
Очистка снега
Гомельская, Рогачев
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Гомель
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Гомельская, Мозырь
Договорная
Окажу услуги по набору текста
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Продавец Флорист
Гомель
100 000 р.
Требуются рабочие-строители
Гомельская, Калинковичи
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Гомель
Договорная
Ищю работу
Гомельская, Калинковичи
Договорная
работа со своим авто
Гомель
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
Гомель
Договорная
монтажник натяжных потолков
Гомельская, Речица
Договорная
Работа
Гомельская, Жлобин
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев