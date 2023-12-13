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Ищу работу в Гомельской области

Договорная

Ищу подработку

Гомель

Договорная

Ищу СРОЧНО работу

Гомель

Шпатлюю стены

Договорная

Шпатлюю стены

Гомель

Договорная

Ищу работу швея

Гомельская, Жлобин

Помогу с электрикой

Договорная

Помогу с электрикой

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу

Гомель

Любая укладка ламината+установка плинтуса

Договорная

Любая укладка ламината+установка плинтуса

Гомель

Договорная

Ищу подработку по будним дням

Гомельская, Мозырь

Договорная

Работа.

Гомельская, Добруш

строительство и ремонт

Договорная

строительство и ремонт

Гомель

Договорная

Водитель. Ищу работу

Гомельская, Корма

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

Ищу работу-подработку

Гомельская, Жлобин

Ищу работу водителем кат В СЕ

Договорная

Ищу работу водителем кат В СЕ

Гомельская, Добруш

Выполню,Ремонт откосов

Договорная

Выполню,Ремонт откосов

Гомель

Выполняем любую работу

Договорная

Выполняем любую работу

Гомель

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

мастер на все руки ищет работу.

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Ищу работу/подработку

Гомельская, Светлогорск

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гомель

Договорная

Очистка снега

Гомельская, Рогачев

Договорная

Окажу услуги по набору текста

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищю работу

Гомельская, Калинковичи

Договорная

работа со своим авто

Гомель

Договорная

Работа

Гомельская, Жлобин

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Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Речица

Договорная

Почищу снег

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу

Гомель

Строитель- Отделочник ищет работу, подработку

Договорная

Строитель- Отделочник ищет работу, подработку

Гомельская, Мозырь

Электрик Гомель. Замена проводки. Электромонтаж.

Договорная

Электрик Гомель. Замена проводки. Электромонтаж.

Гомель

Договорная

Ищу работу девушка

Гомельская, Речица

Ищу работу/Подработку

Договорная

Ищу работу/Подработку

Гомель

Доставка

Договорная

Доставка

Гомель

Вакансия в другом регионе
Контент -менеджер

Договорная

Контент -менеджер

Гомель

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Мозырь

Договорная

Подработка

Гомель

Договорная

Водитель Б категории

Гомель

Сантехник

Договорная

Сантехник

Гомель

Заделка швов,покраска балконов,утепление,монтаж ко

Договорная

Заделка швов,покраска балконов,утепление,монтаж ко

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу подсобным рабочим

Гомель

Договорная

Ищу работу подработку

Гомель

Уборщица/ помощница 2/2 3/3

Договорная

Уборщица/ помощница 2/2 3/3

Гомель

Таргетолог, настройка рекламы

Договорная

Таргетолог, настройка рекламы

Гомель

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее