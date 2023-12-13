Вакансии в Гомельской области
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Гомель
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гомель
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Гомельская, Мозырь
Договорная
Продавец Флорист
Требуется продавец-флорист, с опытом работы. Подробности по телефону
Гомель
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание...
Гомель
900 р.
Курьер
Требования: • Требуется специалист без опыта работы, окончивший учебу в 2021-2023; Для нас особенно важно: • наличие водительского удостоверения; • аккуратность, внимание к мелочам; • са...
Гомель
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Компания АДС-БЕЛ на рынке Беларуси с 2019 года. Открыта вакансия “Водитель” в "Яндекс такси". Условия работы: - график работы 2/2 с одной ночной сменой в неделю; - рассматриваем водителей на подработ...
Гомель
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорога за НАШ счет. Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы ка...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
3 000 р.
Работник склада. Вахта
Дятьково Мебель DMI Мужчины и Женщины МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! 2 500 до 3 000 в месяц, смена 11 часов Е...
Гомель
Договорная
Водитель категории В,С
Требуется Водитель в сферу Грузоперевозок. Стаж вождения от 3 -х лет со знаниям авторемонта, без В/П. Работа по городу и области. График работы 5/2, З.п от 1000 бел. руб
Гомель
Договорная
Секретарь
Требуется секретарь, со знанием делопроизводства секретаря. Заработная плата по результатам собеседования.
Гомель
600 р.
Требуется продавец-консультант
Требуется два продавца в новый открывающийся магазин мужской и женской одежды. График работы смешанный. Требования: опыт работы в торговле, возраст до 40 лет.
Гомельская, Жлобин
Договорная
Автослесарь
В связи с увеличением объема работ в Автосервис требуется автослесарь. Требования: - Опыт работы от 1 года - Ответственный, обучаемый Обязанности: - Качественное выполнение работ - Поддержание чистот...
Гомель
Договорная
Требуется жестянщик на подработку (В любое свободное время)
Требуется жестянщик с опытом работы. Цех в г Мозырь. Сдельная оплата. Свободный график.
Гомельская, Мозырь
1 200 р.
Требуется слесарь по ремонту грузовых машин
Требуется слесарь по ремонту грузовых авто. зп от 850р до 1500 руб
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
- Автомобили компании 2020-2021 года (газ). - Автомобили застрахованы (АвтоКаско). Обязанности • Содержать автомобиль в чистоте, мойка и уборка. • Курение в салоне автомобиля запрещено!
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
- Автомобили компании 2020-2021 года (газ). - Автомобили застрахованы (АвтоКаско). Обязанности • Содержать автомобиль в чистоте, мойка и уборка. • Курение в салоне автомобиля запрещено!
Гомель
1 500 р.
Менеджер по продажам электротехнической продукции
Менеджер в отдел оптово-розничной торговли электротехнической продукцией ЗП: 900-1500 руб (на время испытательного срока (1 месяц) от 700 руб) Опыт работы: (желательно) Компания ОДО «Шестой элемент» и...
Гомель
850 р.
Требуется специалист по изданию литературы
Требование: - высшее педагогическое образование; - опыт работы не менее 2 лет; - коммуникабельность, активность; -оформление по ТК РБ, 5-дневная рабочая неделя, рабочий день с 8:30 до 17:00. Обед 13.0...
Гомельская, Мозырь
500 р.
Продавец
В продуктовый магазин требуется продавец. Магазин находится в районе химзавода. График работы 2через 2дня.режим работы с 9до20часов.з.п. От 500руб.в месяц.
Гомель
100 000 р.
Требуются рабочие-строители
Требуются Арматурщики,Плотники Монтажники,Стропольщики, Отделочники, Штукатуры-Маляры .Официальное трудоустройство вахтовым методом в г.Курчатов (РФ). Заработная плата 2 раза в месяц на банковскую ка...
Гомельская, Калинковичи
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Требуется на постоянную работу дизайнер технолог корпусной мебели , заработная плата оклад + % в среднем около 2000 и более .
Гомель
Договорная
монтажник натяжных потолков
Требуются на постоянную работу монтажники натяжных потолков! Обязанности: - установка натяжных потолков Требования: - ответственность, - пунктуальность, - опыт работы Условия: - своевременная оплата т...
Гомельская, Речица
Договорная
требуется монтажник окон ПВХ с опытом
Требуется монтажник окон, дверей ПВХ либо бригада из 2х чел. Опыт работы обязателен. Оплата труда достойная. Подробности по телефону.
Гомельская, Речица
Договорная
ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ
Описание В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ: КРОВЕЛЬЩИКИ Рассмотрим бригады Трудоустройство официальное. Вахтовый метод работы 21/10 ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, сдельно-премиальная, 2 раза в месяц. Бе...
Гомельская, Другие города
6 500 р.
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...
Гомель
Договорная
Демонтажники по оборудованию
Требуются люди со своим инструментом для демонтажа оборудования на Мозырском спиртоводочном заводе. Насосы, емкости и тд. Стоимость 200р/тонна. Масса насосов от 50кг, до 1500кг. Емкости от 1м3, до 30м...
Гомельская, Мозырь
1 000 р.
ВОДИТЕЛЬ категории С
Водитель З/п от 1000 Категория С, Знание автомобиля ГАЗ 3309, Коммуникабельность, Можно без опыта работы. Контакты:
Гомель
1 700 р.
Требуется водитель миксера (автобетоносмеситель)
Требуется водитель миксера (на автобетоносмеситель) с опытом работы. На машину Renault Kerax. З/П от 1700
Гомель
Договорная
Требуется водитель на МАЗ 5336 2011
Требуется водитель на МАЗ, что на фото. С опытом работы. ЗП от 1200р
Гомель
1 900 р.
Каменщик бригада
Строительная организация ООО «ЕК Строй» приглашает на постоянную работу рабочих общестроительных специальностей: -Каменщик -Штукатур -Маляр -Плотник -Бетонщик -Подсобный рабочий. -Производитель общест...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Инженер-электрик
В ОАО "Гомельжилпроект" требуется инженер-электрик со стажам работы не менее двух лет. Заработная плата по результатам собеседования.
Гомель
3 800 р.
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад
Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-55 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Приним...
Гомель
4 500 р.
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ,...
Гомель
2 500 р.
РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов
Нужен ответственный, физически крепкий, выносливый мужчина /парень Возраст от 22 до 25 лет Заработная плата сдельная, выплачивается раз в неделю. Возможно без опыта работы. Первая неделя оплачиваема...
Гомель
2 500 р.
Рабочий, фармовщик производство железобетонных заборов
Возможно без опыта. Обучение на производстве. ФИЗИЧЕСКИ КРЕПКИЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ!!! ПАРЕНЬ/ МУЖЧИНА На постоянную работу. Возврат от 22 до 30 лет. Оплата труда сдельная. Можно заработать 2000р можно 3000...
Гомель
2 000 р.
Водитель
Требование к кандидату:наличие СЕ категории, физически крепкий, дисциплинированный. Должностные обязанности :перевозка грузов по РБ(6-12тонн), навыки работы с ттн, текущее обслуживание авто,помощь в ...
Гомельская, Жлобин
Договорная
монтажник натяжных потолков
Официальное трудоустройство, возможно совмещение, наличие автомобиля. Возможно обучение.
Гомель
800 р.
Требуется мастрер-парикмахер.
В студию красоты требуется мастер-парикмахер. Опыт работы приветствуется! Официальное трудоустройство. Гибкий график работы. Работа на материалах студии. Мы находимся по адресу ул. Старочерниговская 1...
Гомель
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь