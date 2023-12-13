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Вакансии в Гомельской области

Дизайнер корпусной мебели
vip

2 000 р.

Дизайнер корпусной мебели

Гомель

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Гомель

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Гомельская, Мозырь

Продавец Флорист

Договорная

Продавец Флорист

Требуется продавец-флорист, с опытом работы. Подробности по телефону

Гомель

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

7 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание...

Гомель

900 р.

Курьер

Требования: • Требуется специалист без опыта работы, окончивший учебу в 2021-2023; Для нас особенно важно: • наличие водительского удостоверения; • аккуратность, внимание к мелочам; • са...

Гомель

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

1 300 р.

Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

Компания АДС-БЕЛ на рынке Беларуси с 2019 года. Открыта вакансия “Водитель” в "Яндекс такси". Условия работы: - график работы 2/2 с одной ночной сменой в неделю; - рассматриваем водителей на подработ...

Гомель

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 500 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорога за НАШ счет. Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы ка...

Гомель

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Работник склада. Вахта

3 000 р.

Работник склада. Вахта

Дятьково Мебель DMI Мужчины и Женщины МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! 2 500 до 3 000 в месяц, смена 11 часов Е...

Гомель

Вакансия в другом регионе

Договорная

Водитель категории В,С

Требуется Водитель в сферу Грузоперевозок. Стаж вождения от 3 -х лет со знаниям авторемонта, без В/П. Работа по городу и области. График работы 5/2, З.п от 1000 бел. руб

Гомель

Договорная

Секретарь

Требуется секретарь, со знанием делопроизводства секретаря. Заработная плата по результатам собеседования.

Гомель

600 р.

Требуется продавец-консультант

Требуется два продавца в новый открывающийся магазин мужской и женской одежды. График работы смешанный. Требования: опыт работы в торговле, возраст до 40 лет.

Гомельская, Жлобин

Автослесарь

Договорная

Автослесарь

В связи с увеличением объема работ в Автосервис требуется автослесарь. Требования: - Опыт работы от 1 года - Ответственный, обучаемый Обязанности: - Качественное выполнение работ - Поддержание чистот...

Гомель

Требуется жестянщик на подработку (В любое свободное время)

Договорная

Требуется жестянщик на подработку (В любое свободное время)

Требуется жестянщик с опытом работы. Цех в г Мозырь. Сдельная оплата. Свободный график.

Гомельская, Мозырь

Требуется слесарь по ремонту грузовых машин

1 200 р.

Требуется слесарь по ремонту грузовых машин

Требуется слесарь по ремонту грузовых авто. зп от 850р до 1500 руб

Гомель

Водитель Яндекс.Такси

Договорная

Водитель Яндекс.Такси

- Автомобили компании 2020-2021 года (газ). - Автомобили застрахованы (АвтоКаско). Обязанности • Содержать автомобиль в чистоте, мойка и уборка. • Курение в салоне автомобиля запрещено!

Гомель

Водитель Яндекс.Такси

Договорная

Водитель Яндекс.Такси

- Автомобили компании 2020-2021 года (газ). - Автомобили застрахованы (АвтоКаско). Обязанности • Содержать автомобиль в чистоте, мойка и уборка. • Курение в салоне автомобиля запрещено!

Гомель

Менеджер по продажам электротехнической продукции

1 500 р.

Менеджер по продажам электротехнической продукции

Менеджер в отдел оптово-розничной торговли электротехнической продукцией ЗП: 900-1500 руб (на время испытательного срока (1 месяц) от 700 руб) Опыт работы: (желательно) Компания ОДО «Шестой элемент» и...

Гомель

850 р.

Требуется специалист по изданию литературы

Требование: - высшее педагогическое образование; - опыт работы не менее 2 лет; - коммуникабельность, активность; -оформление по ТК РБ, 5-дневная рабочая неделя, рабочий день с 8:30 до 17:00. Обед 13.0...

Гомельская, Мозырь

Продавец

500 р.

Продавец

В продуктовый магазин требуется продавец. Магазин находится в районе химзавода. График работы 2через 2дня.режим работы с 9до20часов.з.п. От 500руб.в месяц.

Гомель

Требуются рабочие-строители

100 000 р.

Требуются рабочие-строители

Требуются Арматурщики,Плотники Монтажники,Стропольщики, Отделочники, Штукатуры-Маляры .Официальное трудоустройство вахтовым методом в г.Курчатов (РФ). Заработная плата 2 раза в месяц на банковскую ка...

Гомельская, Калинковичи

Дизайнер корпусной мебели
vip

2 000 р.

Дизайнер корпусной мебели

Требуется на постоянную работу дизайнер технолог корпусной мебели , заработная плата оклад + % в среднем около 2000 и более .

Гомель

Договорная

монтажник натяжных потолков

Требуются на постоянную работу монтажники натяжных потолков! Обязанности: - установка натяжных потолков Требования: - ответственность, - пунктуальность, - опыт работы Условия: - своевременная оплата т...

Гомельская, Речица

Договорная

требуется монтажник окон ПВХ с опытом

Требуется монтажник окон, дверей ПВХ либо бригада из 2х чел. Опыт работы обязателен. Оплата труда достойная. Подробности по телефону.

Гомельская, Речица

ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ

Договорная

ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ

Описание В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ: КРОВЕЛЬЩИКИ Рассмотрим бригады Трудоустройство официальное. Вахтовый метод работы 21/10 ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, сдельно-премиальная, 2 раза в месяц. Бе...

Гомельская, Другие города

Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

6 500 р.

Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...

Гомель

Договорная

Демонтажники по оборудованию

Требуются люди со своим инструментом для демонтажа оборудования на Мозырском спиртоводочном заводе. Насосы, емкости и тд. Стоимость 200р/тонна. Масса насосов от 50кг, до 1500кг. Емкости от 1м3, до 30м...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
ВОДИТЕЛЬ категории С

1 000 р.

ВОДИТЕЛЬ категории С

Водитель З/п от 1000 Категория С, Знание автомобиля ГАЗ 3309, Коммуникабельность, Можно без опыта работы. Контакты:

Гомель

Требуется водитель миксера (автобетоносмеситель)

1 700 р.

Требуется водитель миксера (автобетоносмеситель)

Требуется водитель миксера (на автобетоносмеситель) с опытом работы. На машину Renault Kerax. З/П от 1700

Гомель

Требуется водитель на МАЗ 5336 2011

Договорная

Требуется водитель на МАЗ 5336 2011

Требуется водитель на МАЗ, что на фото. С опытом работы. ЗП от 1200р

Гомель

Каменщик бригада

1 900 р.

Каменщик бригада

Строительная организация ООО «ЕК Строй» приглашает на постоянную работу рабочих общестроительных специальностей: -Каменщик -Штукатур -Маляр -Плотник -Бетонщик -Подсобный рабочий. -Производитель общест...

Гомельская, Жлобин

Договорная

Инженер-электрик

В ОАО "Гомельжилпроект" требуется инженер-электрик со стажам работы не менее двух лет. Заработная плата по результатам собеседования.

Гомель

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад

3 800 р.

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад

Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-55 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Приним...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием

4 500 р.

Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ,...

Гомель

РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов

2 500 р.

РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов

Нужен ответственный, физически крепкий, выносливый мужчина /парень Возраст от 22 до 25 лет Заработная плата сдельная, выплачивается раз в неделю. Возможно без опыта работы. Первая неделя оплачиваема...

Гомель

Рабочий, фармовщик производство железобетонных заборов

2 500 р.

Рабочий, фармовщик производство железобетонных заборов

Возможно без опыта. Обучение на производстве. ФИЗИЧЕСКИ КРЕПКИЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ!!! ПАРЕНЬ/ МУЖЧИНА На постоянную работу. Возврат от 22 до 30 лет. Оплата труда сдельная. Можно заработать 2000р можно 3000...

Гомель

2 000 р.

Водитель

Требование к кандидату:наличие СЕ категории, физически крепкий, дисциплинированный. Должностные обязанности :перевозка грузов по РБ(6-12тонн), навыки работы с ттн, текущее обслуживание авто,помощь в ...

Гомельская, Жлобин

монтажник натяжных потолков

Договорная

монтажник натяжных потолков

Официальное трудоустройство, возможно совмещение, наличие автомобиля. Возможно обучение.

Гомель

Вакансия в другом регионе
Требуется мастрер-парикмахер.

800 р.

Требуется мастрер-парикмахер.

В студию красоты требуется мастер-парикмахер. Опыт работы приветствуется! Официальное трудоустройство. Гибкий график работы. Работа на материалах студии. Мы находимся по адресу ул. Старочерниговская 1...

Гомель

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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