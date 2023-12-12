Работа в строительстве, ремонте в Гомельской области
100 000 р.
Требуются рабочие-строители
Требуются Арматурщики,Плотники Монтажники,Стропольщики, Отделочники, Штукатуры-Маляры .Официальное трудоустройство вахтовым методом в г.Курчатов (РФ). Заработная плата 2 раза в месяц на банковскую ка...
Гомельская, Калинковичи
Договорная
монтажник натяжных потолков
Требуются на постоянную работу монтажники натяжных потолков! Обязанности: - установка натяжных потолков Требования: - ответственность, - пунктуальность, - опыт работы Условия: - своевременная оплата т...
Гомельская, Речица
Договорная
требуется монтажник окон ПВХ с опытом
Требуется монтажник окон, дверей ПВХ либо бригада из 2х чел. Опыт работы обязателен. Оплата труда достойная. Подробности по телефону.
Гомельская, Речица
Договорная
ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ
Описание В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ: КРОВЕЛЬЩИКИ Рассмотрим бригады Трудоустройство официальное. Вахтовый метод работы 21/10 ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, сдельно-премиальная, 2 раза в месяц. Бе...
Гомельская, Другие города
1 900 р.
Каменщик бригада
Строительная организация ООО «ЕК Строй» приглашает на постоянную работу рабочих общестроительных специальностей: -Каменщик -Штукатур -Маляр -Плотник -Бетонщик -Подсобный рабочий. -Производитель общест...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Инженер-электрик
В ОАО "Гомельжилпроект" требуется инженер-электрик со стажам работы не менее двух лет. Заработная плата по результатам собеседования.
Гомель
2 500 р.
Рабочий, фармовщик производство железобетонных заборов
Возможно без опыта. Обучение на производстве. ФИЗИЧЕСКИ КРЕПКИЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ!!! ПАРЕНЬ/ МУЖЧИНА На постоянную работу. Возврат от 22 до 30 лет. Оплата труда сдельная. Можно заработать 2000р можно 3000...
Гомель
Договорная
монтажник натяжных потолков
Официальное трудоустройство, возможно совмещение, наличие автомобиля. Возможно обучение.
Гомель
800 р.
Строительные и ремонтные работы
Нам необходим сотрудник, который сможет выстроить систему ремонтных и хозяйственных работ в компании. У нас 12 точек, расположенных в разных частях города. Поэтому важно, чтобы у вас был автомобиль дл...
Гомель
4 000 р.
Требуются мастера по ремонту офисов и квартир
На постоянную работу требуются как отделочники универсалы (внутренняя отделка помещений, ремонт квартир), так и узкопрофильные специалисты. Приступить можно хоть сегодня. Работа постоянная, без просто...
Гомель
Договорная
менеджер замерщик
Знание технологии продаж, наличие автомобиля, испытательный срок, более подробно на собеседовании
Гомель
850 р.
Электромонтер ОПС
Условия: -пятидневная рабочая неделя; -своевременная выплата заработной платы; Требования: -наличие документа, подтверждающего квалификацию по занимаемой должности 3 или 4 разряда. Обязанности: -техни...
Гомель
2 000 р.
мастер или прораб
На постоянную работу требуются мастера или прорабы сантехнических и электромонтажных работ. Оплата оклад 2000 плюс премия.
Гомель
3 000 р.
Маляр
Требуется маляры. Шпатлёвка, покраска.Возможно вахтовым методом. Оплата сдельная Только звонить!
Гомельская, Жлобин
Договорная
Требуются подсобные рабочие
На строительный объект требуются подсобные рабочие. ВСЕ вопросы по телефону
Гомель
Договорная
Работа. Строительство
Требуются рабочие строительных специальностей без тяги к алкоголю. Оплата сдельная два раза в месяц от 2000 рублей. Работа в Гомеле и Гомельской районе.
Гомель
Договорная
Слесарь-монтажник водопроводных систем
Стpoительнaя компaния приглашает нa работу Слесарь-монтажник водопроводных систем Обязанности: Монтаж сантехнических систем Водопровод, канализация Отопление Требования: Образование среднее профессио...
Гомельская, Другие города
2 500 р.
Бетонщик
На производсто железобетонных заборов ьребуются рабочие. Мужчины от 23 до 30 лет Возможно без опыта работы. Обучение на месте. Адрес Гомель ул интенданская 1
Гомель
110 р.
Вахта
Приглашаем на работу вахтовым методом. (Официальное трудоустройство по ТК РФ) НЕ МОНОЛИТ Требуются разнорабочие (18-50 лет) на стройобъект ООО "Ренессанс СПб" г.Санкт-Петербург. Заказчик Газпром Беспл...
Гомель
Договорная
Требуются рабочие
Требуются рабочие строители для работы в строительной организации. Объекты по г.Гомелю и РБ. Первоочередное предпочтение желающим в командировку в г.Новополоцк (спил деревьев и демонтаж/монтаж бетонно...
Гомель
Договорная
Работник требуется. Продавец.
Требуется Слесарь . сварщик . Грузчик. Разнорабочий. Продавец.
Гомельская, Жлобин
3 000 р.
Сборщик корпусной мебели
Требуется сборщик корпусной мебели. Высокая постоянная оплата труда. Комфортные условия работы. Гибкий график работы. Опыт от 3 лет, от вас требуется инструмент,легковое авто,ответственность и аккурат...
Гомель
Договорная
дизайнер корпусной мебели
Обязанности: -Консультации по корпусной мебели по индивидуальным проектам -Разработка макетов кухонь, шкафов и т.п. -Приём заказов по сопутствующим направлениям Требования: -профессиональное создание ...
Гомель
Договорная
Требуются бетонщики для работы в Гомеле.
Для работы в Гомеле на постоянную работу требуются бетонщики с опытом работы. Без тяги к алкоголю. Желательно бригада 3-4 человека. Оплата труда сдельная два раза в месяц.
Гомель
1 000 р.
Требуется строитель-универсал
Требуется строитель-универсал Работа в г.Жлобине и Жлобинском районе. Официальное трудоустройство, предоставление рабочих инструментов и спец.одежды. Возможен график 2 через 2, возможна подработка.
Гомельская, Жлобин
135 000 р.
Требуются разнорабочие
Приглашаем на работу, НЕ МОНОЛИТ, общестрой. ( Официальное трудоустройство) Требуются разнорабочие (18-50 лет) на стройобъект ООО "Ренессанс СПб" г.Санкт-Петербург. Заказчик Газпром Официальное тр...
Гомель
Договорная
Разнорабочий
Требуется рабочий. Умение обращаться с электроинструментом. Оплата сдельная.
Гомельская, Добруш
2 500 р.
Ваканси
Срочно! Нужны сборщик корпусной мебели , не ученики! Желательно два человека,Желательно автомобиль ,работа может иметь разьездной характер по Гомелю и области. Умение работать с нуля, знать размеры по...
Гомель
90 000 р.
Сварщики, монтажники, разнорабочие на вахту.
Требуются монтажники, сварщики, разнорабочие на строительство технологического трубопровода. Работа на нефтеперерабатывающем комплексе (Рязань, РФ). Мы предлагаем : официальное трудоустройство (трудов...
Гомель
105 000 р.
Отделочники, каменщики, разнорабочие. Вахта.
Приглашаем отделочников, каменщиков и разнорабочих на стройку, строительство социальных объектов (общеобразовательные и дошкольные учреждения) в город Обнинск и Калуга. Мы предлагаем: - официальное тр...
Гомель
2 000 р.
вакансия
Ищите постоянный доход … Ищите возможность работать в свободное время… Вы сантехник, электрик или просто можете оказывать слесарные работы – Вас ждут люди которым необходима срочная помощь по Вашему п...
Гомель
2 000 р.
Сварщик металлоконструкций
На работу требуется сварщик металлоконструкций. Сборка и сварка металлоконструкций различных видов и сложности. Работа в мастерской и на выезде. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК! Звоните
Гомель
1 800 р.
Заливщик железобетонных изделий
Требуется на работу заливщик железобетонных изделий мужчина,без вредных привычек,ответственный,легко обучаемый.График работы с 8 до 16.30. Оплата труда два раза в месяц.
Гомель
3 000 р.
Нужны рабочие на стройку
Требуются рабочих на общестроительные работы Достойная оплата труда. Вахтовый метод -45 дней Двухразовое питание Предоставляется общежитие ( из зар. платы не выщитывается) Официальное трудоустройство ...
Гомель
Договорная
Ремонтник
требуется специалист по ремонту секционных, откатных, автоматических ворот.
Гомель
Договорная
Ремонтник
Требуются специалисты по ремонту окон, дверей, роллетов.
Гомель
1 000 р.
Строительно-ремонтные работы Жлобин
Строительная компания приглашает на работу специалистов всех строительных специальностей! Оплата сдельная, от 1000 р ! Все вопросы по телефону ! Звонить не позже 21:00!
Гомельская, Жлобин
Договорная
Требуется главный инженер
В организацию по обслуживанию и ремонту собственных производственных площадок, торговых и административных зданий и сооружений требуется главный инженер. Требования: образование высшее техническое (во...
Гомель
Договорная
Кровельщик
Требуется кровельщики,скатные кровли,работа в Романовичах,требуется выставить стропилку,оплата договорная
Гомель
2 000 р.
Сантехник-монтажник
Организации на постоянную работу требуются сантехники монтажники сантехнических систем (водопровод, канализация) Заработная плата сдельная, возможны авансы.
Гомель
Договорная
Изготовитель сетки Рабица
Требуется изготовитель сетки Рабица. Требования: Усидчивость, терпение и внимательность. Условия: З/п сдельная. Физически легкий труд. За смену производится 12-25 рулонов. Стоимость изготовления 1 ру...
Гомель
2 400 р.
Заливщик Ж/Б заборов
требуется заливщик Железобетонных заборов) З/П сдельная ( в среднем 2000 - 2400бел . Руб) Расчёт еженедельно По всем вопросам звоните все подробно раскажу
Гомель
1 500 р.
Отделочники, фасадчики.
Организации требуются отделочники, фасадчики.
Гомель
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино