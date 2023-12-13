Работа в производстве, энергетике в Гомельской области
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
3 000 р.
Работник склада. Вахта
Дятьково Мебель DMI Мужчины и Женщины МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! 2 500 до 3 000 в месяц, смена 11 часов Е...
Гомель
Договорная
Требуется жестянщик на подработку (В любое свободное время)
Требуется жестянщик с опытом работы. Цех в г Мозырь. Сдельная оплата. Свободный график.
Гомельская, Мозырь
2 500 р.
РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов
Нужен ответственный, физически крепкий, выносливый мужчина /парень Возраст от 22 до 25 лет Заработная плата сдельная, выплачивается раз в неделю. Возможно без опыта работы. Первая неделя оплачиваема...
Гомель
2 000 р.
Сборщик мебели
Доход в месяц от 2000 и выше Высокий % от 10 до 13% Распиливать и закатывать детали не нужно ( только подпил) все детали приходят в размере и с кромкой Цех в доступном месте. Отапливаемый. ОБЯЗАННОСТ...
Гомель
Договорная
Требуется Резчик по камню
Мы - компания, занимающаяся производством каменных материалов высокого качества. Наш кварцевый агломерат и жидкий камень находят широкое применение в интерьере различных помещений. Мы ищем в свою кома...
Гомельская, Мозырь
1 000 р.
шлифовка мебели
Требуется столяр для шлифования мебели вручную шлифшкуркой и с использованием шлифмашинки, подготовка мебели к покраске
Гомель
1 000 р.
Шлифовка мебели вручную
Шлифование мебельных деталей вручную шлифшкуркой и с использованием шлифмашинки, подготовка мебельных деталей к покраске
Гомель
Договорная
Вальщик леса
Требуется человек на распиловку дров. Обьемы большие. На производство древесного угля.
Гомельская, Добруш
Договорная
Требуется слесарь механосборочных работ
Государственному предприятию по производству металлообрабатывающих станков (г. Гомель) на постоянную работу требуется слесарь механосборочных работ. Предприятие расположено в центре города. Достойная ...
Гомель
Договорная
Работа
Абсолютно бесплатно предоставлю информацию по имеющимся вакансиям в крупной нефтяной компании Ханты-Мансийского автономного округа. Трудоустройством за пределами Беларуси не занимаюсь. Звоните, пишите...
Гомельская, Речица
Договорная
Приглашаем оператора станков с ПУ
Государственному предприятию по производству металлообрабатывающих станков (г. Гомель) на постоянную работу требуется оператор станков с программным управлением. Предприятие расположено в центре город...
Гомель
1 000 р.
Разнорабочий
Требуются люди на постоянную работу на производство древесного угля.
Гомельская, Добруш
1 460 р.
слесарь-ремонтник/сантехник
Трудоустройство граждан с ОБУЧЕНИЕМ на раб.месте, с выдачей свидетельства гос.образца по итогам обучения Для иногородних предоставляется ОБЩЕЖИТИЕ Должностные обязанности: Ремонт, монтаж, демонтаж, ...
Гомель
1 627 р.
Заместитель начальника производства
Образование высшее, оплата труда: оклад + премия %
Гомель
1 500 р.
Слесарь
Требуется слесарь по изготовлению металлоконструкций. Работа в мастерской и на выезде. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК! Звоните
Гомель
Договорная
Вакансии
Требуется сборщик мебели. Оплата сдельная
Гомель
Договорная
Сварщик, Слесарь
ООО "БайСвет" Стабильная торгово-производственной компания «БайСвет» более 10 лет успешно работает на рынке. Производит изделия, повышающие эстетику и комфорт общественных пространств: уличную мебель,...
Гомель
Договорная
Столяр станочник на форматно-раскроечный станок
Зарплата сдельная. По всем вопросам звонить по телефону. обязанности: качественное выполнение распила ДСП и ДВП по карте раскроя требования: образование не требуется, необходим опыт работы не менее од...
Гомель
1 100 р.
Работа
Требование к кандидату : мужчина до 45 лет, крепкого телосложения без вредных привычек, ответственный. Должностные обязанности: разноплановая физическая работа, погрузка-разгрузка, производство. Комп...
Гомельская, Жлобин
3 700 р.
Разнорабочий
Рассмотрим сотрудников без опыта! Обязанности: • удаление излишков на готовом изделии • сортировка и удаление брака • комплектовка по индивидуальным упаковкам Требования: • Аккуратность • Внимательнос...
Гомель
850 р.
Инженер-электрик
Условия: пятидневная рабочая неделя 8-часовой рабочий день Требования: высшее образование (по профилю) стаж работы Обязанности: осуществляет надзор за техническим состоянием электрических сетей, эл. щ...
Гомель
1 000 р.
Швея
Требуется швея пошив спецодежды на современном швейном оборудовании полный соцпакет и официальное трудоустройство(оплачиваемые отпуска, больничные и иное согласно законодательства) удобный график рабо...
Гомель
1 800 р.
Сварщик мебель в стиле лофт
У нас производство мебели в стиле лофт (столы, стеллажи, кровати, комоды, стулья, консоли и тд.). Лестницы на металлокаркасе. В связи увеличением объемов мы в поиске в нашу команду Сварщик (полуавтома...
Гомель
1 450 р.
Требуются слесари МСР
Производственному предприятию на постоянно требуются слесари механо-сборочных работ. Виды работ: - разметка заготовок - нарезка уголка, трубы, швеллера в размер - сверловка на сверлильных станках ...
Гомель
900 р.
Требуются подсобные рабочие
Требуются подсобные рабочие без вредных привычек на производственное предприятие для выполнения простых слесарно- сборочных работ , зачистки металлоконструкций после резки, погрузочно-разгрузочные ...
Гомель
Договорная
Вакансии
Предоставлю бесплатно информацию по вакансиям для работы в Нижневартовске по специальностям: Бурильщик Помощник бурильщика Мастер Водитель 1 класса Моторист ЦА Машинист автокрана
Гомельская, Речица
1 500 р.
Требуется водитель
Производственному предприятию требуется водитель. Производство расположено в кореневке. Автопарк газон некст с прицепом, газель некст, форд транзит. Желательно категории В, С, Е. Но можем обучить, все...
Гомель
1 400 р.
закройщик
Приглашаем на работу закройщицу, мы шьем спецодежду/форменную одежду, можем предложить стабильную зарплату, полный соцпакет, отпуск, больничный Ждем от Вас: ответственность, желание работать опыт прив...
Гомель
1 100 р.
швея
Приглашаем на работу швей, у нас: пошив спецодежды / форменной одежды. Полный цикл, кроме петель-пуговиц и ВТО. У нас - небольшой но дружный коллектив, спокойная рабочая атмосфера, полный соцпакет, ...
Гомель
Договорная
Сборщик мебели
Полный цикл изготовления корпусной мебели
Гомель
1 200 р.
Требуется формовщик ЖБИ колец
Требуется формовщик ЖБИ колец.
Гомель
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск