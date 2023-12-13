Прочая работа в Гомельской области
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорога за НАШ счет. Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы ка...
Гомель
Договорная
Секретарь
Требуется секретарь, со знанием делопроизводства секретаря. Заработная плата по результатам собеседования.
Гомель
850 р.
Требуется специалист по изданию литературы
Требование: - высшее педагогическое образование; - опыт работы не менее 2 лет; - коммуникабельность, активность; -оформление по ТК РБ, 5-дневная рабочая неделя, рабочий день с 8:30 до 17:00. Обед 13.0...
Гомельская, Мозырь
6 500 р.
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...
Гомель
Договорная
Демонтажники по оборудованию
Требуются люди со своим инструментом для демонтажа оборудования на Мозырском спиртоводочном заводе. Насосы, емкости и тд. Стоимость 200р/тонна. Масса насосов от 50кг, до 1500кг. Емкости от 1м3, до 30м...
Гомельская, Мозырь
3 800 р.
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад
Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-55 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Приним...
Гомель
4 500 р.
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ,...
Гомель
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Гомель
4 300 р.
Комплектовщик / Разнорабочий / Работник склада РФ
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Гомель
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...
Гомельская, Мозырь
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...
Гомельская, Жлобин
4 300 р.
Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: работник склада Условия. -Выезды 2 раза в...
Гомельская, Светлогорск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...
Гомельская, Речица
Договорная
РАБОТНИК НА УПАКОВКУ СНИКЕРСОВ В ПОЛЬШУ
Требуются работники на производство упаковки конфет в Польшу (34km до Варшава Заходня) Требования: -Женщины/семейные пары до 45 лет желание работать и зарабатывать стабильная и не тяжелая физически ра...
Гомель
3 500 р.
Комплектовщик
сбор товар с использованием ТСД, Сортировка товара и распределение по направлениям с использованием ТСД , Иные поручения бригадира тавка при 80% - 240руб/час. Ставка при 90% - 270руб/час. Ставка при 1...
Гомельская, Добруш
Договорная
Кладовщик-грузчик
Строительному магазину требуется грузчик-кладовщик. График работы: пн.-пт. 8.00 до 17.00, сб. 8.00-16.00. Выходной воскресенье. Погрузка и выгрузка груза товаров, материалов вручную и с помощью погруз...
Гомель
700 р.
Уборщик на АЗС
ЧУП "АЗС Гарант" требуется уборщик на АЗС в г. Гомеле. Нам нужны активные, трудолюбивые и ответственные работники Выплаты два раза в месяц, аванс и з/п. Возможен вариант подработки.
Гомель
40 р.
Мастер по химчистке
Требуется в организацию на подработку мастер по химчистке мягкой мебели у заказчика на дому
Гомель
3 500 р.
Упаковщик подарков. Вахта
На СКАЗОЧНОЕ производство требуются упаковщики Новогодних подарков. Прямой работодатель в поиске "эльфов" для подготовки к праздничным дням. От Вас: Упаковка и комплектовка подарков; Качественное выпо...
Гомель
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гомель
1 500 р.
Автомойщик
Автомойка «Автобаня» г. Гомель, ул. Лазурная 22. Приглашаем на работу мойщиков автомобилей с опытом и без опыта работы с возможностью обучения и стажировки. Мы предлагаем официальное трудоустройство...
Гомель
Договорная
подработка граффити
Необходимо нанести граффити на металлическую поверхность Объект - в центре города Оплата - по договоренности
Гомель
Договорная
Требуется заведующий хозяйством
Организации для содержания зданий и сооружений на постоянную работу требуется заведующий хозяйством. Мужчина, образование высшее, возраст от 40 лет, наличие автомобиля обязательно.
Гомель
2 400 р.
Водитель на личном автомобиле, доставка еды
Требуемый опыт работы: не требуется Частичная занятость, полный день Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным ...
Гомель
Договорная
Упаковщик-кладовщик
Требуется упаковщик товаров на склад. Обязанности: упаковка товара маркировка товара дефектовка товара помощь в приемке и отгрузке ЗП от 800 руб. Гомель, р-н Белица
Гомель
1 869 р.
Начальник производства
Образование высшее, заработная плата: оклад 1869, 0 руб. + премия %
Гомель
80 000 р.
Комплектовщик, упаковщик на склад М-Видео. Вахта
Требуются комплектовщики и упаковщики на склады М-Видео. (Московская область, г.Чехов) Обязанности: комплектовщик - сбор мелкоштучного товара в телегу из ячеек, сбор крупно товара на поддоны. упаковщи...
Гомель
80 000 р.
Комплектовщик, упаковщик на склад М-Видео. Вахта
Требуются комплектовщики и упаковщики на склады М-Видео. (Московская область, г.Чехов) Обязанности: комплектовщик - сбор мелкоштучного товара в телегу из ячеек, сбор крупно товара на поддоны. упаков...
Гомельская, Речица
120 000 р.
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта
Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...
Гомель
2 500 р.
Упаковщик на склад
Требуются комплектовщики и упаковщики на склады М-Видео. (Московская область, г.Чехов) Обязанности: комплектовщик – сбор мелкоштучного товара в телегу из ячеек, сбор крупно товара на поддоны. упаковщи...
Гомель
Договорная
Сторож в г. Гомель
На строительный объект в г. Гомеле (ул. Федюнинского) требуется сторож. Все вопросы по телефону, указанному в объявлении.
Гомель
557 р.
Уборщик помещений
Вакансия открыта в нашем общежитии, которое находится по адресу проспект октября 48Б.
Гомель
Договорная
Требуется агент по продаже недвижимости в Гомеле
Молодое перспективное агентство приглашает сотрудников! Требования: Какие люди нам нужны: ответственные, коммуникабельные, умеющие привлечь клиентов и вести переговоры, уверенные пользователи ПК, умею...
Гомель
800 р.
Расклейщик объявлений Распространитель листовок
Звонить с 18 лет! Требуются расклейщики объявлений: •Гомель •Жлобин •Светлогорск --------- Требуются распространители листовок по почтовым ящикам: •Гомель •Жлобин •Светлогорск •Речица --------- В осно...
Гомель
Договорная
специалист по мобилизационной подготовке и граждан
Должностные обязанности. Организует работы по выполнению требований законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и гражданской обороны (далее – ГО). ...
Гомель
Договорная
Тракторист на лесовозный трактор
Требуется оператор (тракторист) на лесовозный трактор МТПЛ 5-11. МПТ 461. Трелевочный. Нока. Оплата 3 рубля за куб.
Гомельская, Калинковичи
1 180 р.
Требуются ГРУЗЧИКИ
Требуются ГРУЗЧИКИ в магазины товаров для детей в городах Мозырь, Светлогорск, Гомель, Витебск, Брест, Могилев, Минск. Гибкий график работы, выплаты дважды в месяц, официальное оформление, заработная ...
Гомель
Договорная
Печатник офсетной печати
работа на печатной машине сдельная оплата труда 5-ти дневная рабочая неделя, сб и вс выходной возможна подработка по договору подряда возможно обучение по всем вопросам звонить, контактное лицо - Све...
Гомель
650 р.
Приглашаем на работу работника в цех
ООО "Издательство "Выснова" требуется работник в цех по производству печатной продукции. Условия: - режим работы с 8:30 до 17:00; обед 13.00 -13.30. - комфортные условия труда (чистое, светлое, тепло...
Гомельская, Мозырь
Договорная
Администратор-горничная в Речице
Требуется Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса (Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток). Условия: оформление по ТК РБ. ЗП при кол-ве квартир от 150 ...
Гомельская, Речица
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно