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Работа в безопасности, охране в Гомельской области

Договорная

охрана

Требования к кандидату:  Подработка в вечернее и ночное время. Порядочность ,ответственность,вежливость, стресоустойчивость, дружелюбность, расположение и умение общаться с гостем, атлетического телос...

Гомель

Работа

1 200 р.

Работа

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Договорная

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В ГПК 5 Железнодорожного района, по адресу Гомель ул. Иногородняя 1-я 31, требуется охранник, с опытом работы, пенсионного возраста, подробная информация по графику работы и оплате труда уточняйте по ...

Гомель

1 500 р.

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Исправительное учреждение открытого типы № 17 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области предлагает Вам рассмотреть вопрос поступления на службу в органы внутренних дел Рес...

Гомель

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