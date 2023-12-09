Работа в безопасности, охране в Гомельской области
Договорная
охрана
Требования к кандидату: Подработка в вечернее и ночное время. Порядочность ,ответственность,вежливость, стресоустойчивость, дружелюбность, расположение и умение общаться с гостем, атлетического телос...
Гомель
1 200 р.
Работа
Работа. Войсковая часть 5525 осуществляет прием на военную службу по контракту парней, девушек в возрасте от 19 до 33 лет на должность контролер охраны. Заработная плата от 1200 рублей. Подразделение,...
Гомельская, Речица
Договорная
Работа ГПК 5
В ГПК 5 Железнодорожного района, по адресу Гомель ул. Иногородняя 1-я 31, требуется охранник, с опытом работы, пенсионного возраста, подробная информация по графику работы и оплате труда уточняйте по ...
Гомель
1 500 р.
Старший психолог
Исправительное учреждение открытого типы № 17 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области предлагает Вам рассмотреть вопрос поступления на службу в органы внутренних дел Рес...
Гомель
Договорная
Охранник в продовольственный магазин
Приглашаем на постоянную работу охранника в продовольственный магазин (возможно обучение). Условия работы: З/п от 620 белорусских рублей на руки График работы: два через два. Стабильная и своевременна...
Брестская, Барановичи
1 600 р.
кладовщик
Ищем кладовщика, -на своем автомобиле, -компенсация топлива - график ненормированный оплата почасовая от 7 р.ч. (на испытательном) объект Минский район, Луговослободской с/с, Прилесье для связи Сер...
Минск, Заводской
1 750 р.
Начальник отряда
Исправительное учреждение,,Исправительная колония 9,, приглашает на службу на должности среднего и старшего начальствующего состава молодых людей в возрасте до 35 лет. Мы предлагаем: достойную и стаб...
Могилевская, Горки
1 800 р.
Служба по контракту
Исправительной колонии 11 требуются: начальник отряда Требования: образование - любое высшее; служба в Вооруженных Силах - не обязательна (для военнообязанных); Условия: полный социальный пакет (оплат...
Гродненская, Волковыск
500 р.
охранник
работа в службе охраны предприятия. КПП. режим работы сутки через трое
Могилев
1 500 р.
Служба в ОВД
Приглашаем на службу в органы внутренних дел по контракту в должности начальника отряда отдела исправительного процесса. гражданство Республики Беларусь, высшее образование, хорошее состояние здоровья...
Могилевская, Шклов
850 р.
Работа
Контроль состояния охраняемых объектов, своевременная фиксация и передача информации, умение работать с большим объемом данных. Опытный пользователь ПК. Ответственность, внимательность,
Минск, Ленинский
1 350 р.
контролер дежурной службы/режимного отдела
Годность по здоровью для службы в Вооруженных Силах; добросовестность, порядочность. Стабильная заработная плата; стабильный график работы; полный социальный пакет (включая медицинское и вещевое обесп...
Минск, Московский
1 700 р.
Электромонтажник
Полная занятость, полный день Обязанности: монтаж систем охранной сигнализации и СКУД техническое обслуживание систем Требования: опыт работы не менее года Условия: официальное трудоустройство (трудов...
Брест
620 р.
Ищем на работу охранников, контролёров на КПП
Центральный (г.Минска) отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел ищет кандидата на вакансию "Охранник/контролёр на КПП Если кратко про вакансию: График; день, ночь, отсыпной, выходной: Ес...
Минск, Центральный
600 р.
Работа охранником в Департаменте охраны
Ленинский (г.Бреста) отдел Департамента охраны приглашает на работу на должность охранника/контролёра на кпп. Обязанности: Охрана объектов, соблюдение пропускного режима. Требования: -годность по сост...
Брест
1 300 р.
Департамент охраны альтернатива срочной службе
Ленинский (г.Бреста) отдел Департамента охраны осуществляет прием на службу по контракту парней в возрасте до 28 лет на следующие должности: -милиционер батальона милиции; -милиционер группы задержан...
Брест
Договорная
служба в Барановичском ГОВД
Прием на службу в Барановичский ГОВД *(лица мужского пола) Порядок приема граждан на службу в органы внутренних дел В соответствии с Положением о прохождении службы в органах внутренних дел Республики...
Брестская, Барановичи
1 400 р.
Электромонтер (слаботочные системы)
Обязанности: - выполнение монтажных работ на закрепленных объектах; - монтаж, наладка и обслуживание слаботочных сетей (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация и др.); Требования: -умение читат...
Брестская, Барановичи
1 400 р.
Контролер режимного отдела
Учреждение «Лечебно-трудовой профилакторий № 4» управления Департамента исполнения наказаний МВД по Витебской области предлагает Вам рассмотреть вопрос поступления на службу в органы внутренних дел Ре...
Витебск