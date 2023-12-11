Работа в сфере красоты, здоровья и спорта в Гомельской области
800 р.
Требуется мастрер-парикмахер.
В студию красоты требуется мастер-парикмахер. Опыт работы приветствуется! Официальное трудоустройство. Гибкий график работы. Работа на материалах студии. Мы находимся по адресу ул. Старочерниговская 1...
Гомель
Договорная
Мастер по маникюру
В парикмахерскую Малайчука 1 требуется мастер маникюра только под запись. Возраст до 40лет, ответственность и пунктуальность. По всем вопросам звоните.
Гомель
Договорная
Мастер Маникюра
Срочно!!! В нашу команду требуется мастер маникюра и педикюра с опытом работы! Если ты хочешь работать и иметь достойную з/п ,ты хочешь расти и развиваться,ты хочешь работать в атмосфере комфорта и кр...
Гомель
Договорная
Вакансия Мастера
Разыскиваем мастера маникюра/педикюра, бровиста в нашу команду. Хочешь успешно работать и зарабатывать? Тогда приглашаем познакомится с нами. О нас ! Стильный и светлый салон в центре города. Руково...
Гомельская, Речица
1 000 р.
Мастер маникюра
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА В работнике мы ценим: - Качественное выполнение своей работы (опыт от 1 года желателен) - Желание становиться лучше в профессии - Честность и порядочность
Гомель
1 000 р.
Мастер маникюра
Срочно требуется мастер маникюра. Опыт работы. Оформление. На Сельмаш или 5й мкр., на выбор. Всё вопросы по телефону
Гомель
Договорная
Парикмахер
Требуется в Студию Красоты Парикмахер-универсал. Официальное трудоустройство; Заработная плата достойная; график работы 2/2
Гомельская, Речица
Договорная
Требуется Парикмахер
Требуется Парикмахер
Гомельская, Жлобин
Договорная
Приглашаем на работу
В студию красоты приглашаем мастера-универсала. У нас нет текучки кадров- просто мастер уезжает жить в другой город. Коллектив дружный. Здание парикмахерской- отдельностоящее, рядом с проезжей частью,...
Витебск
1 000 р.
Мастер маникюра
У нас много клиентов! И мы без вас не справляемся! Приглашаем мастера по маникюру в салон красоты «Локон» -Приоритетом нашего салона является качество услуг и высокий уровень сервиса. -Если Вы ...
Могилев
Договорная
Требуется парикмахер
Требуется парикмахер универсал , возможно подработка . Звоните по всем вопросам
Минская, Борисов
600 р.
Парикмахер-универсал
Требуется парикмахер-универсал в уютный салон-парикмахерскую «Катюша» с графиком работы 2/2 с 9.00 до 19.00, выходной - воскресенье (район жд вокзала). Наработанная клиентская база.
Витебская, Орша
Договорная
Вакансия парикмахера
Салон красоты 7 красавиц ищет в свою команду парикмахера-универсала, желательно со знанием колористики) Салон расположен по адресу: ул. Неманская, 3, в 10 минутах от метро Каменная Горка График работы...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бровист
В новую парикмахерскую по адресу : г.Минск ул.Казимировская требуется Бровист .
Минск, Фрунзенский
Договорная
Парикмахер-универсал
В новую, небольшую парикмахерскую ЭКОНОМ КЛАССА требуется мастер-универсал. Парикмахерская находится по адресу: г. Минск ул. Казимировская 31 ,р-н Каменной горки (густо заселенный ) Процентная ставка ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА
МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА В дружный женский коллектив требуется парикмахер-универсал
Минск, Фрунзенский
Договорная
В парикмахерскую требуются специалисты
В парикмахерскую (Уручье, Рогачёвская) требуются: 1. парикмахер; 2. мастер по наращиванию ресниц; 3. Мастер по наращиванию ногтей (можно без опыта работы). Молодой , дружный и амбициозный коллектив жд...
Минск, Первомайский
Договорная
Парикмахер-универсал
В небольшую парикмахерскую ищем парикмахера-универсала с опытом работы, рассматриваем кандидатов без опыта работы, прошедших курсы, но уверенных в своих знаниях и навыках. Основные требования: знание...
Минск, Центральный
Договорная
Парикмахер-вакансия ул. Авакяна, 28
Парихмахерская "Верона" приглашает на постоянную работу Парикмахера. Условия:В парикмахерскую срочно требуется парикмахер. Опыт работы от 1года. График работы гибкий. Парикмахерская работает более 10т...
Минск, Октябрьский
Договорная
Парикмахер/Барбер
Расширяем штат! Салон находится в ТРЦ «DiaMond city». Мы предлагаем: - Официальное трудоустройство; - Активную поддержку каждого сотрудника как на начальном этапе работы, так и на протяжении всего с...
Минск, Московский
Договорная
Требуется парикмахер
В парикмахерскую Тет-А-Тет по ул м.горькогт 43 в г Витебске требуется парикмахер универсал. Рабочий день с 9 до 19, сб с 9 до 18, вс с 9 до 16
Витебск
Договорная
Требуеться Парикмахер в салон красоты
В салон красоты требуется парикмахер. Выгодные условия труда, хороший коллектив. Работа по желанию на наших материалах. По всем вопросам звоните. Смс можем не увидеть. Район пушкинский проспект
Могилев
1 000 р.
Требуется парикмахер
На постоянную работу в парикмахерскую ( район Казимировка) требуется парикмахер универсал, опыт работы обязателен, график работы сменный, достойную заработную плату гарантируем!
Могилев
Договорная
Аренда места парикмахера
В связи с расширением штата требуется парикмахер-универсал с опытом. З/п обсуждается на собеседовании. Хорошие условия труда. Подробности по телефону и на собеседовании. Возможна аренда места Район Е...
Гродно
Договорная
Массажист
Требуется массажист с выездом на дом (середина ул. Гагарина) желательно после 17.00 для лечебного-профилактического или тайского массажа двух человек от головы до ног Оплата по договоренности
Витебск
Договорная
Мастер маникюра в студию красоты на аренду
Новая студия красоты в Билево приглашает мастеров на аренду. Все подробности уточняйте пожалуйста по телефону.
Витебск
Договорная
Вакансия парикмахера, парикмахер в салон красоты
В салон красоты требуется парикмахер - универсал, опыт работы не менее года. Умение делать биозавивку и прически приветствуются. Район ж/д вокзала. График обсуждается, гибкий. Подробнее по тел.
Витебск
1 000 р.
Парикмахер-универсал
Приглашаем для работы в парикмахерской мастера-универсала с опытом работы. Высокий процент,комфортные условия работы,клиентская база,рядом большая парковка.Ул.Пономаренко,32 ,Валерий
Минск, Фрунзенский
Договорная
Парикмахер универсал
Требуется парикмахер универсал, мужские и женские стрижки без причесок и окрашивании. График 2/2 с 10.00 до 20.00. Официальное трудоустройство.
Брестская, Пинск
Договорная
Парикмахер-универсал
Приглашаем на работу парикмахера -универсала. График работы 2/2, оплачиваемый отпуск и больничный. Наработанная база клиентов. Мы находимся: г.Брест, ул. Орловская.
Брест
1 200 р.
Вакансия
В молодой дружный коллектив на постоянную работу ищем амбициозных мастеров желающих расти и совершенствоваться! - все материалы предоставляются - большая клиентская база - молодой дружный коллектив -...
Могилев
500 р.
Вакансия
Приглашаем мастера-бровиста в молодой дружный коллектив! Мы активно развиваемся в соц.сетях на различных интернет площадках (Google, Yandex) - все материалы предоставляются - молодой дружный коллектив...
Могилев
Договорная
Требуется парикмахер
В парикмахерскую на постоянную работу требуется парикмахер универсал. Требования: стрижки мужские и женские, окрашивание волос, мелирование, укладки. Нужен ответственный, коммуникабельный, активный с...
Могилев
700 р.
Администратор
Требуется администратор в студию красоты. График работы 2/2 Возраст от 25 до 35 лет В обязанности входит: общение с клиентами в соц сетях, приём входящих звонков, подготовка и размещение постов, раб...
Брест
Договорная
Парикмахер
В салон-парикмахерскую требуется парикмахер-универсал. Дружный коллектив, удобный график работы, 2/2, воскресенье-выходной.
Минск, Центральный
Договорная
Парикмахер с опытом работы
Приглашаем парикмахера универсала с опытом работы в точку средней ценовой категории. Возможна сдача рабочего места в аренду. Все вопросы на собеседовании.
Брестская, Пинск
Договорная
Вакансия
В нашу дружную команду требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ Обязанности: умение выполнять стрижки мужские, женские, детские; окрашивания. Требования: вежливость с клиентами, пунктуальность, ответствeнность....
Витебск
500 р.
Администратор
В фитнес зал в центре города требуется администратор(девушка) Оклад 500р + БОНУСЫ
Могилев
750 р.
Администратор парикмахерской
Требуется администратор с экономическим образованием . Возраст от 24 лет. График работы: С 10 до 19 ч. с обедом. Два выходных.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется парикмахер в женский зал
В ЧУП "дом прически" требуется парикмахер в женский зал. Юр. адрес г. Глубокое, ул. Красноармейская, 9. УНП391530832
Витебская, Глубокое
3 р.
Аренда
Сдаем рабочие места в аренду: парикмахер, мастер по маникюру Более подробная информация при встрече
Витебск
Договорная
Мастер маникюра/педикюра
Приглашаем на работу мастера по маникюру и педикюру в парикмахерскую в микрорайоне Восток (Орловская). График работы 2/2. Оплата сдельная. Официальное трудоустройство. Наработанная база клиентов.
Брест
1 300 р.
Приглашаем на работу парикмахера
Приглашаем парикмахера в небольшую и уютную парикмахерскую, расположенную по проспекту Фрунзе 76, напротив 3-й Городской больницы. Высокий пешеходный трафик вход со стороны проспекта Фрунзе. телефон
Витебск
Договорная
Парикмахер
Требуется парикмахер универсал, в парикмахерскую расположенную в р-не Вишневец по адресу г. Гродно, пер Южный 14. Предлогаем официальное трудоустройство, достойная оплата труда, гибкий график, приветл...
Гродно
2 000 р.
Парикмахер-универсал
Салон красоты в г.Фаниполь в поиске парикмахера-универсала, высокая заработная плата(от 2000 руб.) адекватное руководство,хорошие условия труда
Минская, Фаниполь
Договорная
Требуется парикмахер.
В парикмахерскую со стажем требуются мастера парикмахерского исскуства,, требование желание работать и базовые знания.
Гродно
Договорная
Парикмахер-универсал
умение выполнять стрижки мужские , женские, детские, укладки, прически, завивки, окрашивание, сложное окрашивание и т.д.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется парикмахер
Район Кирпичный, здание бани
Витебская, Орша
2 500 р.
Мастер по маникюру
Ищем мастера маникюра. Требования: - Опыт работы от года (можем рассмотреть от полугода) -Умение выполнять разные виды маникюра женского и мужского. - Наращивание, долговременное покрытие, коррекция, ...
Брест
Договорная
Работа
Порядочность, коммуникабельность. Стрижки, окраски, уход, прически.
Минская, Борисов
Договорная
Вакансия парикмахер
Требуется парикмахер-универсал. Опыт работы приветствуется. Гибкий график работы. Оплата 50*50. Имеется своя клиентская база. Соц. пакет. По всем вопросам звоните либо пишите.
Брестская, Барановичи
800 р.
Вакансия администратора
Требуется администратор-инструктор в развлекательный парк (г.Дзержинск, ул.Минская, 2) График работы 2/2. Будние дни с 15 00 до 21 00, выходные с 10 00 до 21 00. Требования: коммуникабельность, доброж...
Минская, Дзержинск
1 700 р.
Вакансии
Обязанности: - Стрижки мужские и женские; - Прически, укладки ; - Мелирование, тонирование, колорирование, сложное окрашивание; - Завивки - Уход за волосами. Требования: -Опыт работы от одного года; -...
Минск, Заводской
1 700 р.
Вакансии
Обязанности: - профессиональный подход - пунктуальность - ответственность - честность Требования: - профессиональное образование,опыт работы не менее года - посещение семинаров -желание развиваться в ...
Минск, Заводской
Договорная
Вакансия ПАРИКМАХЕР
Приглашаем на работу парикмахера универсала. График работы 2 дня через два. Наработанная клиентская база. От вас ожидаем умение выполнить мужские, женские, детские стрижки. Простое окрашивание и укл...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется мастер по маникюру/ администратор
В парикмахерскую на 5 комсунальном требуется мастер по маникюру на совмещение с администратором
Витебск