Работа в авто, транспорте и логистике в Гомельской области
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гомель
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Гомельская, Мозырь
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Компания АДС-БЕЛ на рынке Беларуси с 2019 года. Открыта вакансия “Водитель” в "Яндекс такси". Условия работы: - график работы 2/2 с одной ночной сменой в неделю; - рассматриваем водителей на подработ...
Гомель
Договорная
Водитель категории В,С
Требуется Водитель в сферу Грузоперевозок. Стаж вождения от 3 -х лет со знаниям авторемонта, без В/П. Работа по городу и области. График работы 5/2, З.п от 1000 бел. руб
Гомель
Договорная
Автослесарь
В связи с увеличением объема работ в Автосервис требуется автослесарь. Требования: - Опыт работы от 1 года - Ответственный, обучаемый Обязанности: - Качественное выполнение работ - Поддержание чистот...
Гомель
1 200 р.
Требуется слесарь по ремонту грузовых машин
Требуется слесарь по ремонту грузовых авто. зп от 850р до 1500 руб
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
- Автомобили компании 2020-2021 года (газ). - Автомобили застрахованы (АвтоКаско). Обязанности • Содержать автомобиль в чистоте, мойка и уборка. • Курение в салоне автомобиля запрещено!
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
- Автомобили компании 2020-2021 года (газ). - Автомобили застрахованы (АвтоКаско). Обязанности • Содержать автомобиль в чистоте, мойка и уборка. • Курение в салоне автомобиля запрещено!
Гомель
1 700 р.
Требуется водитель миксера (автобетоносмеситель)
Требуется водитель миксера (на автобетоносмеситель) с опытом работы. На машину Renault Kerax. З/П от 1700
Гомель
Договорная
Требуется водитель на МАЗ 5336 2011
Требуется водитель на МАЗ, что на фото. С опытом работы. ЗП от 1200р
Гомель
2 000 р.
Водитель
Требование к кандидату:наличие СЕ категории, физически крепкий, дисциплинированный. Должностные обязанности :перевозка грузов по РБ(6-12тонн), навыки работы с ттн, текущее обслуживание авто,помощь в ...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Водитель
Требуется водитель экспедитор.Категории ВС. Развоз продукции по торговым точкам города Гомеля. От 1200
Гомель
4 000 р.
Работа водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Гомель
20 000 р.
Сварщик
Все вопросы по телефону
Гомель
Договорная
СТО требуется автомаляр
СТО требуется автомаляр, оплата сдельная.
Гомель
Договорная
СТО Требуется кузовщик-жестянщик
СТО Требуется кузовщик-жестянщик, оплата труда сдельная.
Гомель
1 200 р.
Грузчик/Водитель на личном автомобиле
Обязанности: Доставка и забор грузов, заполнение сопроводительных документов Требования: Наличие собственного автомобиля (подойдёт бус или минивэн); Хорошее знание города; Бережное отношение к вверенн...
Гомель
Договорная
СТО Требуется слесарь антикоррозионщик
СТО Требуется слесарь антикоррозионщик для выполнения антикоррозионной обработки автомобилей, оплата труда сдельная.
Гомель
Договорная
СТО Требуется сборщик-разборщик атомобилей
СТО Требуется сборщик-расборщик атомобилей, оплата труда сдельная.
Гомель
Договорная
Водители с личным грузовым авто требуются
требуются водители ИП с личным грузовым авто до 3тонн для перевозок грузов по заказам клиентов по Добрушу и району.
Гомельская, Добруш
1 500 р.
Вакансия
В организацию требуется водитель -экспедитор. Без вредных привычек, с опытом работы, категория В.С На территории г.Жлобин, Жлобинский район, г.Светлогорск-Светлогорский район, п.Октябрьский -Октябрь...
Гомельская, Жлобин
Договорная
СТО Требуется ученик автомаляра
СТО Требуется ученик автомаляра, оплата сдельная.
Гомель
Договорная
СТО на работу требуется автослесарь
СТО на работу требуется автослесарь для выполнения разборки-сборки авто и антикоррозионной обработки. Заработная плата сдельная.
Гомель
Договорная
Водитель
Требуется водитель категории В,С, на ассенизатор маз, гидродинамика, опыт приветствуется, можно и без опыта НО с большим желанием работать и зарабатывать. Остальные вопросы по телефону, иногородних ра...
Гомель
Договорная
шиномонтажник
Требуется шиномонтажник в СТО Опыт работы Ответственный,пунктуальный,без плохо влияющих привычек на рабочем месте. Клиентская база,новое оборудование,оплата % График с 9-00 до 19-00 вся информация п...
Гомель
Договорная
СТО Требуется сварщик
СТО требуется сварщик-кузовщик. Оплата сдельная.
Гомель
2 000 р.
Автослесарь
Требуется автослесарь по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей иностранного производства . График работы гибкий, обсуждается с каждым кандидатом. Комфортные условия труда и отдыха. звонить 9-17ч
Гомель
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...
Гомель
Договорная
Требуется работник шиномонтажа
обязанности: Снятие/ установка колеса * демонтаж/монтаж шин * балансировка колёс * ремонт шин * правка дисков * соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте Требования: * опыт работы приветствуется, ...
Гомель
1 500 р.
Водитель такси.
Организации требуется водители, для работы в яндекс такси с личным автомобилем. Официальное трудоустройство. Стаж не менее 2х лет. Выплаты еженедельно. Наличие мед справки. Таксометр(аренда)
Гомель
Договорная
Ищем сотрудника в Автоателье
Требуется мастер по перетяжке сидений.На постоянную работу.Можно без опыта работы.Достойная оплата труда.т.
Гомель
1 500 р.
Вакансия ''Слесарь по ремонту автомобилей''
Обязанности: Ремонт и обслуживание легковых ТС Замена технических жидкостей в легковых ТС Качественное взаимодействие с сотрудниками СТО Соблюдение внутренних регламентов Требования: Средне-специально...
Гомель
850 р.
Водитель автомобиля
Уважаемые соискатели, набирайте по номерам телефона, указанным в объявлении. Условия: -своевременная оплата труда; -пятидневная рабочая неделя. Требования: -отсутствие вредных привычек; -исполнительн...
Гомель
Договорная
Автомаляр-подготовщик
Открыта вакансия "Автомаляр-подготовщик". Опыт работы 1-3года. Полная занятость. Подготовка к покраске и покраска авто. Заработная плата сдельная.
Гомель
1 300 р.
Яндекс.Такси
приглашаем к нам водителей на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси.Грузовой, Курьер пеший, Курьер на личном авто любого года. Быстрое подключение, в течении 10 минут вы уже сможете выйти на ли...
Гомель
Договорная
Требуется автомаляр с обучением.
На постоянную работу требуется маляр. Заработная плата сдельная.
Гомель
2 500 р.
Слесарь (развал-схождение)
Освободилось место автоэлектрик. Развальщик . Оплата каждый день . Адрес г. Гомель медицинская 1 .сто *Чемпион* работа сдельная 50 /50
Гомель
Договорная
Для работы на сто требуется автослесарь
Для работы на сто требуется автослесарь.
Гомельская, Речица
1 500 р.
Водитель-Экспедитор
Развоз продукции по торговым точкам. Водительское удостоверение категории С. Автомобиль Мерседес 410. ЗП 1300-1900 р.
Гомель
1 000 р.
Водители для Яндекс.Такси
Требуются водители в службу Яндекс такси на личном автомобиле. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Водительское удостоверение категории B. Ответственное отношение к работе. Быстрые выводы, бы...
Гомельская, Речица
1 000 р.
Водители для Яндекс.Такси
Требуются водители в службу Яндекс такси на личном автомобиле. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Водительское удостоверение категории B. Ответственное отношение к работе. Быстрые выводы, бы...
Гомельская, Жлобин
2 000 р.
Водители для Яндекс.Такси
Требуются водители в службу Яндекс такси на личном автомобиле. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Водительское удостоверение категории B. Ответственное отношение к работе. Быстрые выводы, бы...
Гомельская, Светлогорск
3 500 р.
Водитель международных перевозок
Водительские права категории СЕ. Заработная плата 3 500 руб. на руки.
Гомель
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский