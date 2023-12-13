Строительство и ремонт в Гомельской области
Договорная
Помогу с электрикой
Гомельская, Жлобин
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Любая укладка ламината+установка плинтуса
Гомель
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Работа.
Гомельская, Добруш
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строительство и ремонт
Гомель
Договорная
Выполню,Ремонт откосов
Гомель
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Выполняем любую работу
Гомель
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Ищу работу
Гомель
Договорная
мастер на все руки ищет работу.
Гомельская, Калинковичи
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Ищу работу/подработку
Гомельская, Светлогорск
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Ищю работу
Гомельская, Калинковичи
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Строитель- Отделочник ищет работу, подработку
Гомельская, Мозырь
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Шпаклюю стены
Гомель
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Ищу работу/Подработку
Гомель
Договорная
Подработка
Гомель
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Сантехник
Гомель
Договорная
Заделка швов,покраска балконов,утепление,монтаж ко
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу работу подсобным рабочим
Гомель
Договорная
Электрик ищет работу можно разовую тел
Гомельская, Светлогорск
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Ищу подработку по стройке
Гомельская, Жлобин
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Работа
Гомель
Договорная
Отделочные работы, укладка плитки
Гомель
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Плиточник керамики керамогранита любой сложности
Гомель
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Ищу работу
Гомельская, Светлогорск
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АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ БУРЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА
Гомельская, Рогачев
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АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ БУРЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА
Гомель
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ищу работу,строитель
Гомель
Договорная
ШТУКАТУРКА
Гомель
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Плиточник, ищет работу, подработку
Гомельская, Мозырь
Договорная
Кровельщик ищет работу.
Гомель
Договорная
Обои жидкие, шпатлёвка
Гомель
Договорная
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Ищу работу подработку
Гомель
Договорная
Штукатур ищет работу
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Ищу работу
Гомель
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Ищу подработку по сварке небольшого масштаба
Гомель
Договорная
Ложу ПЕЧИ, ПЛИТКУ и др.
Гомель
Договорная
Ищу подработку сантехником
Гомель
Договорная
Ищу работу сварщика
Гомель
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Ищу подработку Сварщик-монтажник
Гомель
Договорная
Ищу подработку
Гомельская, Речица
Договорная
Штукатур
Гомель
Договорная
Бригада кровельщиков. Недорого
Гомель