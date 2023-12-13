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Строительство и ремонт в Гомельской области

Помогу с электрикой

Договорная

Помогу с электрикой

Гомельская, Жлобин

Любая укладка ламината+установка плинтуса

Договорная

Любая укладка ламината+установка плинтуса

Гомель

Договорная

Работа.

Гомельская, Добруш

строительство и ремонт

Договорная

строительство и ремонт

Гомель

Выполню,Ремонт откосов

Договорная

Выполню,Ремонт откосов

Гомель

Выполняем любую работу

Договорная

Выполняем любую работу

Гомель

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

мастер на все руки ищет работу.

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Ищу работу/подработку

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищю работу

Гомельская, Калинковичи

Строитель- Отделочник ищет работу, подработку

Договорная

Строитель- Отделочник ищет работу, подработку

Гомельская, Мозырь

Шпаклюю стены

Договорная

Шпаклюю стены

Гомель

Ищу работу/Подработку

Договорная

Ищу работу/Подработку

Гомель

Договорная

Подработка

Гомель

Сантехник

Договорная

Сантехник

Гомель

Заделка швов,покраска балконов,утепление,монтаж ко

Договорная

Заделка швов,покраска балконов,утепление,монтаж ко

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу подсобным рабочим

Гомель

Договорная

Электрик ищет работу можно разовую тел

Гомельская, Светлогорск

Ищу подработку по стройке

Договорная

Ищу подработку по стройке

Гомельская, Жлобин

Работа

Договорная

Работа

Гомель

Отделочные работы, укладка плитки

Договорная

Отделочные работы, укладка плитки

Гомель

Плиточник керамики керамогранита любой сложности

Договорная

Плиточник керамики керамогранита любой сложности

Гомель

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Светлогорск

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ БУРЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

Договорная

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ БУРЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

Гомельская, Рогачев

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ БУРЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

Договорная

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ БУРЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

Гомель

ищу работу,строитель

Договорная

ищу работу,строитель

Гомель

ШТУКАТУРКА

Договорная

ШТУКАТУРКА

Гомель

Плиточник, ищет работу, подработку

Договорная

Плиточник, ищет работу, подработку

Гомельская, Мозырь

Кровельщик ищет работу.

Договорная

Кровельщик ищет работу.

Гомель

Обои жидкие, шпатлёвка

Договорная

Обои жидкие, шпатлёвка

Гомель

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

Договорная

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

Гомельская, Светлогорск

Ищу работу подработку

Договорная

Ищу работу подработку

Гомель

Штукатур ищет работу

Договорная

Штукатур ищет работу

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу работу

Гомель

Ищу подработку по сварке небольшого масштаба

Договорная

Ищу подработку по сварке небольшого масштаба

Гомель

Договорная

Ложу ПЕЧИ, ПЛИТКУ и др.

Гомель

Договорная

Ищу подработку сантехником

Гомель

Договорная

Ищу работу сварщика

Гомель

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

Ищу подработку Сварщик-монтажник

Гомель

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Речица

Договорная

Штукатур

Гомель

Бригада кровельщиков. Недорого

Договорная

Бригада кровельщиков. Недорого

Гомель

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