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Сервис и быт в Гомельской области

Договорная

Почищу снег

Гомельская, Жлобин

Договорная

Уберу снег

Гомельская, Жлобин

Договорная

Подработка, работат

Гомель

Договорная

Ищу работу уборщицей

Гомель

Домработница (домуборщица)400р

Договорная

Домработница (домуборщица)400р

Гомель

Домработница

Договорная

Домработница

Гомель

Няня для ваших деток

Договорная

Няня для ваших деток

Гомель

Швея. Ищу подработку.

Договорная

Швея. Ищу подработку.

Гомель

Валка и распил деревьев на дрова

Договорная

Валка и распил деревьев на дрова

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу работу сиделки

Гомель

Договорная

ищу работу

Гомель

Договорная

Подработка

Гомельская, Рогачев

Курьер

Договорная

Курьер

Гомель

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Договорная

Сиделка

Витебская, Орша

Услуги грузчиков

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Услуги грузчиков

Могилев

Услуги грузчиков

Договорная

Услуги грузчиков

Могилев

Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра

Договорная

Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра

Брест

Грузчики

Договорная

Грузчики

Могилев

Сборщик мебели, сборка мебели

Договорная

Сборщик мебели, сборка мебели

Брестская, Барановичи

Услуги Грузчиков

Договорная

Услуги Грузчиков

Могилев

Услуги грузчиков

Договорная

Услуги грузчиков

Могилев

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Договорная

Ищу работу

Брест

Грузчики

Договорная

Грузчики

Минск, Фрунзенский

Сиделка за пожилыми и инвалидами.Без проживания.

Договорная

Сиделка за пожилыми и инвалидами.Без проживания.

Минск, Центральный

Ищу работу - УБОРЩИЦА на офис,дом,квартиру.

Договорная

Ищу работу - УБОРЩИЦА на офис,дом,квартиру.

Минск, Центральный

Очистка кровли от снега и наледи

Договорная

Очистка кровли от снега и наледи

Витебск

Разнорабочий

Договорная

Разнорабочий

Минская, Минский район

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Витебск

Электрик

Договорная

Электрик

Витебск

Договорная

Бытовые услуги

Гродно

Помогу с установкой центрального замка

Договорная

Помогу с установкой центрального замка

Могилев

Договорная

ищу подработку

Брест

ремонт швейных машин Бобруйск и район

Договорная

ремонт швейных машин Бобруйск и район

Могилевская, Бобруйск

Ищу подработку на выходные или вечернее время

Договорная

Ищу подработку на выходные или вечернее время

Могилевская, Осиповичи

Договорная

Работа сиделкой

Брест

Договорная

Ищу подроботку

Брест

Договорная

Ищу работников на автомоку

Брест

Договорная

Ищу подработку вопросы в лс

Минская, Молодечно

Автоэлектрик-диагност

Договорная

Автоэлектрик-диагност

Минская, Борисов

Домработница

Договорная

Домработница

Минск, Фрунзенский

Ищу работу уборщицей,как подработка.сезон ''мойка

Договорная

Ищу работу уборщицей,как подработка.сезон ''мойка

Могилев

Ищу работу уборщицей.Утром или вечером.Подработка

Договорная

Ищу работу уборщицей.Утром или вечером.Подработка

Минск, Фрунзенский

Договорная

Швея

Брест

Фотограф в Могилеве на крещение и венчание

Договорная

Фотограф в Могилеве на крещение и венчание

Могилев

Договорная

Швея на дому

Минск, Первомайский

Договорная

работа сиделкой

Витебск

В поиске работы, подработки.

Договорная

В поиске работы, подработки.

Минск, Заводской

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу Подработку. Девушка, 30 лет.

Витебск

Подсобные Работы

Договорная

Подсобные Работы

Брест

Договорная

Домауправление

Минск, Центральный

Договорная

Домработница

Брестская, Барановичи

Договорная

Почищу снег.

Витебск

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гродно

Договорная

Уборщик прилегающей территории , Дворник

Гродно

Помощник по хозяйству

Договорная

Помощник по хозяйству

Гродно

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