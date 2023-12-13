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Автобизнес, транспорт и логистика в Гомельской области

Ищу работу водителем кат В СЕ

Договорная

Ищу работу водителем кат В СЕ

Гомельская, Добруш

Доставка

Договорная

Доставка

Гомель

Вакансия в другом регионе

Договорная

Водитель Б категории

Гомель

Договорная

Ищу подработку на шиномонтаж

Гомель

Водитель на личном авто

Договорная

Водитель на личном авто

Гомель

Чтение, удаление, расшифровка ошибок двигателя OBD

Договорная

Чтение, удаление, расшифровка ошибок двигателя OBD

Гомельская, Мозырь

Ищу работу водителем В.С.D.Е

Договорная

Ищу работу водителем В.С.D.Е

Гомельская, Калинковичи

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

Водитель-экспедитор категории В

Гомель

Помощник автоэлектрика

Договорная

Помощник автоэлектрика

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Ратоба

Гомель

Срочно ищу работу подработки

Договорная

Срочно ищу работу подработки

Гомельская, Мозырь

Договорная

Ищу работу водителем

Гомель

Договорная

Ищу подработку водителем

Гомель

Договорная

Ищу работу автослесаря(большегрузы и т.д)

Гомельская, Светлогорск

Ищу работу водителем

Договорная

Ищу работу водителем

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

Водитель кат. АВСDE ищу работу.

Гомель

По сотрудничаю.

Договорная

По сотрудничаю.

Гомель

Договорная

Ищу работу грузчика или любую другую

Гомель

Договорная

Ищу подработку на своем авто

Гомельская, Добруш

Договорная

Работа на своём авто

Гомель

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Рогачев

Договорная

Работа

Гомель

Договорная

Водитель экспедитор

Гомель

Договорная

Водитель. Категории В, С, ВЕ, СЕ.

Гомель

Водитель

Договорная

Водитель

Гомель

Договорная

Водитель СЕ

Гомель

Договорная

Водитель

Гомель

Договорная

Ищу работу водителем

Гомельская, Рогачев

Договорная

Работа в такси

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу ,водитель BCE

Гомель

Договорная

Ищу работу водителем такси или любую другую

Гомель

Договорная

Ищу подработку в Яндекс такси

Гомельская, Мозырь

Автомаляр

Договорная

Автомаляр

Гомель

Вывоз строительного и бытового мусора.

Договорная

Вывоз строительного и бытового мусора.

Гомельская, Мозырь

Водитель BCDE

Договорная

Водитель BCDE

Гомель

Трезвый водитель

Договорная

Трезвый водитель

Гомель

Работа

Договорная

Работа

Гомельская, Речица

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

Ищу работу вечером и в выходные дни.

Гомель

Ищу работу......

Договорная

Ищу работу......

Гомель

Договорная

Ищу подработку водителем

Гомельская, Речица

Вакансии в других регионах

Доставка

Договорная

Доставка

Гомель

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