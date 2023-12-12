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Новые товары с доставкой в Гомельской области

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Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

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400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка для лаков

45 р.

Полка для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

370 р.

Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло ''Комфорт'' (белое) РАСПРОДАЖА

430 р.

Педикюрное кресло ''Комфорт'' (белое) РАСПРОДАЖА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кушетки складные массажные столы разные цвета

170 р.

Кушетки складные массажные столы разные цвета

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный) Lite

170 р.

Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный) Lite

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Стол для маникюра

230 р.

Стол для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет

550 р.

Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кресло реклайнер с электроприводом (черный) РАСПРОДАЖА

1 320 р.

Кресло реклайнер с электроприводом (черный) РАСПРОДАЖА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Стол для маникюра (бел)

250 р.

Стол для маникюра (бел)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло ''Волна'' (Диск)

610 р.

Парикмахерское кресло ''Волна'' (Диск)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)

190 р.

Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный. Маникюрный столик.

89 р.

Стол маникюрный. Маникюрный столик.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Маникюрный стол. Стол для маникюра.

120 р.

Маникюрный стол. Стол для маникюра.

Брест

Доставка по Беларуси
Парикмахерская подставка (черный)

100 р.

Парикмахерская подставка (черный)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport деревянный 186х60 см

378 р.

Массажный стол Atlas Sport деревянный 186х60 см

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Педикюрное кресло ''Комфорт'' (черное/белое)

430 р.

Педикюрное кресло ''Комфорт'' (черное/белое)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport 195х70см бежевый

420 р.

Массажный стол Atlas Sport 195х70см бежевый

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Интэро Эко (на пятилучии, Eco PE

720 р.

Педикюрное кресло Интэро Эко (на пятилучии, Eco PE

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Подо

760 р.

Педикюрное кресло Подо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка Эстетика 2 (на электропр

2 500 р.

Косметологическая кушетка Эстетика 2 (на электропр

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Гидравлика (без подлокотников)

1 290 р.

Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Гидравлика (без подлокотников)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кресло - кушетка косметологическая Комфорт (без подлокотников)

650 р.

Кресло - кушетка косметологическая Комфорт (без подлокотников)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Эко (Eco PE 100),обивка белого цвета

550 р.

Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Эко (Eco PE 100),обивка белого цвета

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка Комфорт Гидравлика (Eco

1 350 р.

Косметологическая кушетка Комфорт Гидравлика (Eco

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Подо 2 (на электроприводе, 2 мот

2 500 р.

Педикюрное кресло Подо 2 (на электроприводе, 2 мот

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Подо 3 Электро (на электроприводе, 3 мотора)

3 200 р.

Педикюрное кресло Подо 3 Электро (на электроприводе, 3 мотора)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Интэро Эко на диске

880 р.

Педикюрное кресло Интэро Эко на диске

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло Престо (пневматика)

470 р.

Парикмахерское кресло Престо (пневматика)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло Лугано на диске (Еco PE 402)

930 р.

Парикмахерское кресло Лугано на диске (Еco PE 402)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло Верона (на пятилучии)

770 р.

Парикмахерское кресло Верона (на пятилучии)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кресло-реклайнер РЕЛАКС на электроприводе

1 950 р.

Кресло-реклайнер РЕЛАКС на электроприводе

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кресло для барбершопа Толедо Эко (декор линиями)

1 420 р.

Кресло для барбершопа Толедо Эко (декор линиями)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стол массажный КВ01-00 (Eco PE 100)

680 р.

Стол массажный КВ01-00 (Eco PE 100)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стул мастера Топ для педикюра супернизкий (хром, Eco PE 600)

170 р.

Стул мастера Топ для педикюра супернизкий (хром, Eco PE 600)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стул мастера Топ для педикюра (Eco PE 201)

145 р.

Стул мастера Топ для педикюра (Eco PE 201)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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