Товары от Куфар Маркета
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250 р.
Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм
Могилев
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614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
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36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
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35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
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34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
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189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
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14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
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12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
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35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный
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81.31 р.
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)
Минск, Центральный
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11 р.
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая
Минск, Центральный
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158.58 р.
Тиски Deko CL11
Минск, Центральный
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106.50 р.
Струбцина Total THT1321401
Минск, Центральный
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70.80 р.
Бур AEG Powertools 4932343617
Минск, Центральный
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488.50 р.
Ледобур ECO GD-53
Минск, Центральный
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77.64 р.
Струбцина Total THT1321204
Минск, Центральный
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63.18 р.
Струбцина Total THT13186
Минск, Центральный
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250 р.
Сверла, буры, зенкеры Metabo 631810000
Минск, Центральный
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340.43 р.
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.787
Минск, Центральный
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270 р.
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента Metabo 625349000 (12В/4 Ah)
Минск, Центральный
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327.60 р.
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RC18120-125 ONE+ 5133003359 (18В/2.5 а*ч +
Минск, Центральный
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324.84 р.
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RC18120-120C 5133005090 (18В/4.0 Ah + 18В)
Минск, Центральный
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339.36 р.
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.578.655
Минск, Центральный
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243.70 р.
Аккумулятор Einhell Power X-Change 4511396 (18В/4 Ah)
Могилевская, Бобруйск
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360 р.
Аккумулятор Einhell PXC Twinpack 4511489 (18В/4 Ah)
Могилевская, Бобруйск
Договорная
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 02
Гомель
Договорная
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 05
Витебск
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266.10 р.
Гравер Einhell TC-MG 135 E 4419169
Могилевская, Бобруйск
300 р.
Гайковерт аккумуляторный бесщеточный ProfiPower T-900N
Могилев
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623.53 р.
Сверла, буры, зенкеры Bosch 1.618.596.456
Минск, Центральный
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685.04 р.
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.805
Минск, Центральный
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942.30 р.
Сверла, буры, зенкеры Bosch 1.618.596.461
Минск, Центральный
96 р.
Электрический гравер с гибким валом DELI DL-DM03-E1
Минск, Московский
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325 р.
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента Greenworks G60B2 (60В/2 Ah)
Минск, Центральный
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248.40 р.
Граверы Einhell TC-MG 135 E 4419169
Минск, Центральный
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245.46 р.
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RB18L25 ONE+ 5133002237 (18В/2.5 а*ч)
Минск, Центральный
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275.38 р.
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.786
Минск, Центральный
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230 р.
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента Greenworks GC82C (82В)
Минск, Центральный
1 911 р.
''JET JBM-5 Настольный долбёжно-пазовальный станок
Минск, Ленинский
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225.55 р.
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.578.653
Минск, Центральный
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Зарядное устройство Bosch GAL 1880 CV Professional 1600A00B8G (14.4-18В)
Минск, Ленинский
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Многофункциональный инструмент аккумуляторный DEKO DKOT20
Минск, Центральный
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Гравер TOTAL TG2006
Минск, Центральный
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Гравер TOTAL TG513326
Минск, Центральный