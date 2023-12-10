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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Глубоком

Ламинат

150 р.

Ламинат

Витебская, Глубокое

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Краска дорожная АК-555 белая,жёлтая

100 р.

Краска дорожная АК-555 белая,жёлтая

Витебская, Глубокое

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Натяжной потолок двухуровневый в Глубоком

23 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Глубоком

Витебская, Глубокое

Доставка
Рассрочка
Краска для мебели и декора

30 р.

Краска для мебели и декора

Витебская, Глубокое

Грунт акриловый 750мл

20 р.

Грунт акриловый 750мл

Витебская, Глубокое

Краска меловая для мебели и декора

20 р.

Краска меловая для мебели и декора

Витебская, Глубокое

Натяжной потолок со световыми линиями в Глубоком

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Глубоком

Витебская, Глубокое

Доставка
Рассрочка
Белая, жёлтая краска (дорожная)

90 р.

Белая, жёлтая краска (дорожная)

Витебская, Глубокое

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Метровые обои остатки

25 р.

Метровые обои остатки

Витебская, Глубокое

Обои 3 трубки

20 р.

Обои 3 трубки

Витебская, Глубокое

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Колер Черный

5 р.

Колер Черный

Витебская, Глубокое

Обои 4 трубки

70 р.

Обои 4 трубки

Витебская, Глубокое

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Плитка

Договорная

Плитка

Витебская, Глубокое

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Продам

12 р.

Продам

Витебская, Глубокое

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Ламинат

35 р.

Ламинат

Витебская, Глубокое

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Ламинат

Договорная

Ламинат

Витебская, Глубокое

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Продам

15 р.

Продам

Витебская, Глубокое

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Метровые обои по 25р

25 р.

Метровые обои по 25р

Витебская, Глубокое

Ламинат

Договорная

Ламинат

Витебская, Глубокое

Эмаль универсальная красная 10 кг

40 р.

Эмаль универсальная красная 10 кг

Витебская, Глубокое

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Плитка GRASARO HARMONY 60x60

40 р.

Плитка GRASARO HARMONY 60x60

Витебская, Глубокое

Метровые обои 3 трубки

50 р.

Метровые обои 3 трубки

Витебская, Глубокое

Немецкий лак

160 р.

Немецкий лак

Витебская, Глубокое

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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