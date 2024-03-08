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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Глубоком

Ортез коленный с регулируемым объемом движения

170 р.

Ортез коленный с регулируемым объемом движения

Витебская, Глубокое

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Ортез , бандаж на колено, Германия, р-р Large

75 р.

Ортез , бандаж на колено, Германия, р-р Large

Гомель

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Тренажёр для пальцев рук

80 р.

Тренажёр для пальцев рук

Минская, Узда

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Бандаж голеностопный для суставов и связок

20 р.

Бандаж голеностопный для суставов и связок

Брест

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Ортез на голеностоп сустав жесткий 39-41р

60 р.

Ортез на голеностоп сустав жесткий 39-41р

Брест

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Ортез

10 р.

Ортез

Минск, Первомайский

Ортез коленный регулируемый ORLETT HKS-303

380 р.

Ортез коленный регулируемый ORLETT HKS-303

Минск, Первомайский

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Ортез bauerfeind

300 р.

Ортез bauerfeind

Минск, Октябрьский

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Ортез на голеностопный сустав (сапожок)

140 р.

Ортез на голеностопный сустав (сапожок)

Минск, Первомайский

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Ортез

60 р.

Ортез

Минск, Партизанский

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Ортез

60 р.

Ортез

Минск, Партизанский

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Ортез голеностопный.

65 р.

Ортез голеностопный.

Витебская, Орша

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Ортез голеностопного сустава, ORTEX 06F
vip

197 р.

Ортез голеностопного сустава, ORTEX 06F

Минская, Солигорск

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Башмак барука. Обувь послеоперационная.
vip

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный Orlett KS-601 (M)

150 р.

Ортез коленный Orlett KS-601 (M)

Минск, Московский

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Отводящая шина-распорка Orlett

180 р.

Отводящая шина-распорка Orlett

Брестская, Высокое

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Ортез

80 р.

Ортез

Витебская, Новополоцк

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Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез

800 р.

Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез

Могилев

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ортез на голеностопный protect.CAT walker L

200 р.

ортез на голеностопный protect.CAT walker L

Витебск

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Тутор

60 р.

Тутор

Могилев

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ОРТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

150 р.

ОРТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Витебская, Орша

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Пара послеоперационной обуви размер L

200 р.

Пара послеоперационной обуви размер L

Минск, Ленинский

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Ботинок Барука послеоперационный M

60 р.

Ботинок Барука послеоперационный M

Минск, Ленинский

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Ортез на голеностопный сустав

400 р.

Ортез на голеностопный сустав

Гомельская, Жлобин

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Ортез коленный с регулируемый объемом движения

180 р.

Ортез коленный с регулируемый объемом движения

Минск, Советский

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Отрез на лучезапястный сустав

100 р.

Отрез на лучезапястный сустав

Минск, Октябрьский

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ПРОКАТ Ортез OBER локтевой (левый) с регулируемым объемом движения

25 р.

ПРОКАТ Ортез OBER локтевой (левый) с регулируемым объемом движения

Минск, Центральный

ПРОКАТ Ортез на голеностопный сустав

15 р.

ПРОКАТ Ортез на голеностопный сустав

Минск, Центральный

ПРОКАТ Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)

30 р.

ПРОКАТ Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)

Минск, Центральный

ПРОКАТ Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )

27 р.

ПРОКАТ Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )

Минск, Центральный

Ортез коленный Orlett KS-601, сильная фиксация.

130 р.

Ортез коленный Orlett KS-601, сильная фиксация.

Минск, Советский

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Ортез на колено

10 р.

Ортез на колено

Минск, Ленинский

Ортез на коленный сустав

105 р.

Ортез на коленный сустав

Гродненская, Ошмяны

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Ортез на голеностоп

130 р.

Ортез на голеностоп

Минск, Фрунзенский

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Ортез для руки и голеностопа

90 р.

Ортез для руки и голеностопа

Минская, Другие города

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Наколенники

15 р.

Наколенники

Минск, Фрунзенский

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Тазобедренный ортез Тюбингера

60 р.

Тазобедренный ортез Тюбингера

Минск, Первомайский

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Шина фрейка,5р

5 р.

Шина фрейка,5р

Гомель

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Фиксатор большого пальца руки

25 р.

Фиксатор большого пальца руки

Минск, Фрунзенский

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Ортез на голеностопный сустав ORLETT HAS-301

170 р.

Ортез на голеностопный сустав ORLETT HAS-301

Минск, Фрунзенский

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Тутор

130 р.

Тутор

Гомельская, Речица

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Ортез фирмы ANTAR с регулировками (Польша)

250 р.

Ортез фирмы ANTAR с регулировками (Польша)

Витебская, Полоцк

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Ортез 05 size 55

50 р.

Ортез 05 size 55

Минск, Фрунзенский

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Ортез 05A medium

60 р.

Ортез 05A medium

Минск, Фрунзенский

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Ортез коленного сустава

65 р.

Ортез коленного сустава

Гродно

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Отрез 04C large на коленный сустав

110 р.

Отрез 04C large на коленный сустав

Минск, Фрунзенский

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Гипс на ногу- лангета гипсовая

Договорная

Гипс на ногу- лангета гипсовая

Минск, Советский

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Ортез на коленный сустав

80 р.

Ортез на коленный сустав

Витебск

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Ортез

20 р.

Ортез

Минск, Первомайский

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Ортез детский удерживающий

400 р.

Ортез детский удерживающий

Брестская, Пинск

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Тутор

100 р.

Тутор

Минск, Фрунзенский

НАЛОКОТНИК НЕОПРЕНОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРУЖИНАМИ

45 р.

НАЛОКОТНИК НЕОПРЕНОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРУЖИНАМИ

Гомельская, Другие города

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Фиксатор локтевого сустава OPTIO RT 3-5-4.Литва

50 р.

Фиксатор локтевого сустава OPTIO RT 3-5-4.Литва

Гомельская, Другие города

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Фиксатор голеностопного сустава OPTIO KT 0-4-3

90 р.

Фиксатор голеностопного сустава OPTIO KT 0-4-3

Гомельская, Другие города

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Фиксатор голеностопа ORLETT

140 р.

Фиксатор голеностопа ORLETT

Минск, Фрунзенский

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Тутор-ортез коленного сустава, 2шт, отправлю почто

100 р.

Тутор-ортез коленного сустава, 2шт, отправлю почто

Гомельская, Калинковичи

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mediroyal ARX912 Liga Post-Op Long

270 р.

mediroyal ARX912 Liga Post-Op Long

Брест

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Ортез на коленный сустав

200 р.

Ортез на коленный сустав

Могилев

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Ортез на коленный сустав послеоперационный

Договорная

Ортез на коленный сустав послеоперационный

Минская, Слуцк

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Ортез коленный

10 р.

Ортез коленный

Гродненская, Лида

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Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.
vip

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

281 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ортез голеностопный жесткий. Antar

170 р.

Ортез голеностопный жесткий. Antar

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обувь на гипсовые повязки

64 р.

Обувь на гипсовые повязки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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