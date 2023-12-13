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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Глубоком

Банкноты

Договорная

Банкноты

Витебская, Глубокое

Футляр от электробритвы ''Нева'' из ссср

15 р.

Футляр от электробритвы ''Нева'' из ссср

Витебская, Глубокое

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Раритетные пеналы из ссср

8 р.

Раритетные пеналы из ссср

Витебская, Глубокое

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Робот из ссср на запчасти

10 р.

Робот из ссср на запчасти

Витебская, Глубокое

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Картина Георгия Танковича, акварель, зима

150 р.

Картина Георгия Танковича, акварель, зима

Витебская, Глубокое

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Картина ''Учеба. Вечер'' В.Д Шаппо, 1988 г.

150 р.

Картина ''Учеба. Вечер'' В.Д Шаппо, 1988 г.

Витебская, Глубокое

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Сифон производства СССР

15 р.

Сифон производства СССР

Витебская, Глубокое

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Домкрат военных времен

200 р.

Домкрат военных времен

Витебская, Глубокое

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Серебряный рог

200 р.

Серебряный рог

Витебская, Глубокое

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Патефон

300 р.

Патефон

Витебская, Глубокое

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Часы советских времен

100 р.

Часы советских времен

Витебская, Глубокое

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Старинная ступа

100 р.

Старинная ступа

Витебская, Глубокое

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Весы

150 р.

Весы

Витебская, Глубокое

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Серебряные ложки

1 000 р.

Серебряные ложки

Витебская, Глубокое

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Монеты Испании

25 р.

Монеты Испании

Витебская, Глубокое

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Монеты Бельгии

45 р.

Монеты Бельгии

Витебская, Глубокое

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Монеты Англии.Пенни.

20 р.

Монеты Англии.Пенни.

Витебская, Глубокое

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Рубли СССР

10 р.

Рубли СССР

Витебская, Глубокое

Чай индийский высший сорт

20 р.

Чай индийский высший сорт

Витебская, Глубокое

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Часы СССР

Договорная

Часы СССР

Витебская, Глубокое

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Картина

50 р.

Картина

Витебская, Глубокое

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Магнитики лотом

10 р.

Магнитики лотом

Витебская, Глубокое

Декоративное блюдо, керамика, глазурь

70 р.

Декоративное блюдо, керамика, глазурь

Витебская, Глубокое

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Каробка от сухого малака помашь ссср о ЕС

20 р.

Каробка от сухого малака помашь ссср о ЕС

Витебская, Глубокое

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Продам фарфорового петуха без скол и трещин

20 р.

Продам фарфорового петуха без скол и трещин

Витебская, Глубокое

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Запонки из ссср, цена за все

120 р.

Запонки из ссср, цена за все

Витебская, Глубокое

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Портсигар

5 р.

Портсигар

Витебская, Глубокое

Печатная машинка

100 р.

Печатная машинка

Витебская, Глубокое

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Прялка

20 р.

Прялка

Витебская, Глубокое

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Галстук с вышивкой крестиком, ручная работа, ссср

120 р.

Галстук с вышивкой крестиком, ручная работа, ссср

Витебская, Глубокое

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Монеты Бельгии разных номиналов (Belgie)

15 р.

Монеты Бельгии разных номиналов (Belgie)

Витебская, Глубокое

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Монеты Бельгии разных номиналов (Belgique)

20 р.

Монеты Бельгии разных номиналов (Belgique)

Витебская, Глубокое

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Кино афиша Сломанная подкова СССР

25 р.

Кино афиша Сломанная подкова СССР

Витебская, Глубокое

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Значки из СССР

Договорная

Значки из СССР

Витебская, Глубокое

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Новогодние стеклянные игрушки СССР

Договорная

Новогодние стеклянные игрушки СССР

Витебская, Глубокое

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Старые предметы

Договорная

Старые предметы

Витебская, Глубокое

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Монеты Бельгии разных номиналов (Belgie)

15 р.

Монеты Бельгии разных номиналов (Belgie)

Витебская, Глубокое

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Коллекция этикеток от спичечных коробков в альбоме

500 р.

Коллекция этикеток от спичечных коробков в альбоме

Витебская, Глубокое

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Старинная занавеска с ручной вышивкой

430 р.

Старинная занавеска с ручной вышивкой

Витебская, Глубокое

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Пробка-наливайка для бутылки, Германия

65 р.

Пробка-наливайка для бутылки, Германия

Витебская, Глубокое

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Пластинки СССР

Договорная

Пластинки СССР

Витебская, Глубокое

Пластинки

Договорная

Пластинки

Витебская, Глубокое

Пластинки

Договорная

Пластинки

Витебская, Глубокое

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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