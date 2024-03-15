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Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Фаниполе

Гараж разборный, хоз блок

2 700 р.

Гараж разборный, хоз блок

Минская, Фаниполь

бытовка-вагон(прицеп)

2 599 р.

бытовка-вагон(прицеп)

Минская, Фаниполь

Бытовка на колесах

2 000 р.

Бытовка на колесах

Минская, Фаниполь

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Строительный вагончик

4 000 р.

Строительный вагончик

Минская, Фаниполь

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Хозблок, сарай, бытовка

Договорная

Хозблок, сарай, бытовка

Брест

Бытовка

2 100 р.

Бытовка

Минская, Логойск

Бытовка/контейнер/купава

550 р.

Бытовка/контейнер/купава

Могилев

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Морской контейнер 40 футов.

5 300 р.

Морской контейнер 40 футов.

Могилев

Бытовка строительная

4 000 р.

Бытовка строительная

Минск, Центральный

Кунг/Строительная будка

1 980 р.

Кунг/Строительная будка

Минская, Смолевичи

Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт

270 р.

Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт

Могилев

Кунг

1 500 р.

Кунг

Минск, Московский

Аренда бытовки, вагончик, бытовка в аренду

220 р.

Аренда бытовки, вагончик, бытовка в аренду

Минск, Центральный

Бытовка

Договорная

Бытовка

Гомельская, Жлобин

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Модульные дома из морского контейнера

25 000 р.

Модульные дома из морского контейнера

Минск, Фрунзенский

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Бытовка, кунг

1 450 р.

Бытовка, кунг

Минская, Дзержинск

Бытовка деревянная 6х2,3

3 800 р.

Бытовка деревянная 6х2,3

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
контейнер

4 500 р.

контейнер

Минск, Центральный

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Бытовка, подсобка

400 р.

Бытовка, подсобка

Могилев

Бытовка раздевалка.

5 500 р.

Бытовка раздевалка.

Минск, Центральный

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Прокат/Аренда Бытовка строительная

Договорная

Прокат/Аренда Бытовка строительная

Витебск

Продам Бытовку

1 500 р.

Продам Бытовку

Брестская, Барановичи

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Бытовка

1 500 р.

Бытовка

Минск, Центральный

бытовка

2 500 р.

бытовка

Минская, Смолевичи

Вагончик, бытовка, кунг

1 000 р.

Вагончик, бытовка, кунг

Гомельская, Жлобин

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Бытовка, вагонка, кунг

1 500 р.

Бытовка, вагонка, кунг

Минская, Воложин

Нормокомплект кунг

450 р.

Нормокомплект кунг

Минск, Фрунзенский

Бытовка , вагончик ,кунг.

1 200 р.

Бытовка , вагончик ,кунг.

Минская, Другие города

домик-бытовка

800 р.

домик-бытовка

Гродненская, Лида

Вагончик кунг

1 200 р.

Вагончик кунг

Могилевская, Бобруйск

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мини домик 24м2. 8х3м

17 200 р.

мини домик 24м2. 8х3м

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Кунг

1 700 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Кунг

1 900 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Бытовка деревянная с дровником 6х2,3

3 980 р.

Бытовка деревянная с дровником 6х2,3

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Бытовка новая, Блок-контейнер - в наличии

6 990 р.

Бытовка новая, Блок-контейнер - в наличии

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Бытовка деревянная для дачи

4 700 р.

Бытовка деревянная для дачи

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
дачный домик с сан узлом и спальней, 22м2.

15 200 р.

дачный домик с сан узлом и спальней, 22м2.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Морской контейнер

2 850 р.

Морской контейнер

Минская, Минский район

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Строительная бытовка, цена с НДС

5 600 р.

Строительная бытовка, цена с НДС

Минск, Московский

Морской контейнер 20,40 футов

3 950 р.

Морской контейнер 20,40 футов

Минск, Центральный

Бытовка дачная

9 438.63 р.

Бытовка дачная

Могилев

Контейнер 40 футНовый 2021-22 год

7 400 р.

Контейнер 40 футНовый 2021-22 год

Минск, Центральный

Кунг

Договорная

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Бытовка

Договорная

Бытовка

Минск, Партизанский

Бытовка новая строительная утепленная - зимний вариант

6 990 р.

Бытовка новая строительная утепленная - зимний вариант

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бытовка ( летний домик)

3 800 р.

Бытовка ( летний домик)

Минская, Заславль

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Вагончик ЖД, бытовка, контейнер

3 100 р.

Вагончик ЖД, бытовка, контейнер

Минск, Фрунзенский

Продам железную бытовку

3 000 р.

Продам железную бытовку

Минская, Минский район

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Дом-Вагон

Договорная

Дом-Вагон

Минская, Березино

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Вагончик, бытовка, кунг

1 500 р.

Вагончик, бытовка, кунг

Гродно

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Вагончик 3x3

700 р.

Вагончик 3x3

Минск, Ленинский

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Морской контейнер 40 фут

4 000 р.

Морской контейнер 40 фут

Гродненская, Островец

Кунг

450 р.

Кунг

Минская, Смолевичи

Бытовка, кунг, вагончик

200 р.

Бытовка, кунг, вагончик

Гродно

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Вагончик

4 500 р.

Вагончик

Минская, Солигорск

Бытовка (строительный вагончик)

6 700 р.

Бытовка (строительный вагончик)

Гродно

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Бытовка

Договорная

Бытовка

Минск, Фрунзенский

кунг

Договорная

кунг

Брестская, Барановичи

дачный домик 7х3.

13 100 р.

дачный домик 7х3.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Бочка сарай

550 р.

Бочка сарай

Брестская, Лунинец

Товары с доставкой от магазинов

Бытовка деревянная 6х2,3

3 800 р.

Бытовка деревянная 6х2,3

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
мини домик 24м2. 8х3м

17 200 р.

мини домик 24м2. 8х3м

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Бытовка деревянная с дровником 6х2,3

3 980 р.

Бытовка деревянная с дровником 6х2,3

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Бытовка новая, Блок-контейнер - в наличии

6 990 р.

Бытовка новая, Блок-контейнер - в наличии

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Бытовка деревянная для дачи

4 700 р.

Бытовка деревянная для дачи

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
дачный домик с сан узлом и спальней, 22м2.

15 200 р.

дачный домик с сан узлом и спальней, 22м2.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Бытовка новая строительная утепленная - зимний вариант

6 990 р.

Бытовка новая строительная утепленная - зимний вариант

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
дачный домик 7х3.

13 100 р.

дачный домик 7х3.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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