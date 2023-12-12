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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Дзержинске

50 копеек СССР

Договорная

50 копеек СССР

Минская, Дзержинск

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3 копейки 14 шт. СССР

Договорная

3 копейки 14 шт. СССР

Минская, Дзержинск

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Копейки/монетки СССР

Договорная

Копейки/монетки СССР

Минская, Дзержинск

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Монетки/копейки

Договорная

Монетки/копейки

Минская, Дзержинск

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Монетки/копейки.

Договорная

Монетки/копейки.

Минская, Дзержинск

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ВДНХ СССР.

Договорная

ВДНХ СССР.

Минская, Дзержинск

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часы 10р.

10 р.

часы 10р.

Минская, Дзержинск

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Монетки/евро лотом.

Договорная

Монетки/евро лотом.

Минская, Дзержинск

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Гипсовая собака СССР

Договорная

Гипсовая собака СССР

Минская, Дзержинск

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Светильники СССР 3 шт.

50 р.

Светильники СССР 3 шт.

Минская, Дзержинск

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Телевизор СССР

40 р.

Телевизор СССР

Минская, Дзержинск

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Инструмент СССР КЛЕЙМО

Договорная

Инструмент СССР КЛЕЙМО

Минская, Дзержинск

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Графин

17 р.

Графин

Минская, Дзержинск

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Кольцо перстень СССР

70 р.

Кольцо перстень СССР

Минская, Дзержинск

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Стол письменный Румыния антиквар

110 р.

Стол письменный Румыния антиквар

Минская, Дзержинск

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Стекло к керосиновой лампе.

13 р.

Стекло к керосиновой лампе.

Минская, Дзержинск

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Карточки

10 р.

Карточки

Минская, Дзержинск

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Браслеты

4 р.

Браслеты

Минская, Дзержинск

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Бюст

25 р.

Бюст

Минская, Дзержинск

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Розетка СССР

3 р.

Розетка СССР

Минская, Дзержинск

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Часы

Договорная

Часы

Минская, Дзержинск

Гири

Договорная

Гири

Минская, Дзержинск

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Марки почтовые 50%

Договорная

Марки почтовые 50%

Минская, Дзержинск

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Тройник СССР

6 р.

Тройник СССР

Минская, Дзержинск

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Весовые гирьки

8 р.

Весовые гирьки

Минская, Дзержинск

Светильник СССР

10 р.

Светильник СССР

Минская, Дзержинск

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Звонок кнопка СССР

Договорная

Звонок кнопка СССР

Минская, Дзержинск

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