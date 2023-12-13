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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Дзержинске

ВДНХ СССР.

Договорная

ВДНХ СССР.

Минская, Дзержинск

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Вымпел из Советской эпохи - редкий

10 р.

Вымпел из Советской эпохи - редкий

Минская, Дзержинск

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50 копеек СССР

Договорная

50 копеек СССР

Минская, Дзержинск

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3 копейки 14 шт. СССР

Договорная

3 копейки 14 шт. СССР

Минская, Дзержинск

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Монетки/копейки.

Договорная

Монетки/копейки.

Минская, Дзержинск

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Модель БМВ

20 р.

Модель БМВ

Минская, Дзержинск

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Модель авто 1:24 масштаб, джада

89 р.

Модель авто 1:24 масштаб, джада

Минская, Дзержинск

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Модели авто 1:24 масштаб, внедорожники

180 р.

Модели авто 1:24 масштаб, внедорожники

Минская, Дзержинск

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часы 10р.

10 р.

часы 10р.

Минская, Дзержинск

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Договорная

Посуда СССР

Минская, Дзержинск

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Опасные бритвы СССР

Договорная

Опасные бритвы СССР

Минская, Дзержинск

Опасная бритва Solingen.

250 р.

Опасная бритва Solingen.

Минская, Дзержинск

Опасная бритва KOBAR Solingen

425 р.

Опасная бритва KOBAR Solingen

Минская, Дзержинск

Фарфоровая статуэтка

170 р.

Фарфоровая статуэтка

Минская, Дзержинск

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Японский фарфор

105 р.

Японский фарфор

Минская, Дзержинск

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Марки

Договорная

Марки

Минская, Дзержинск

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Фигурки подделки в перекрасе

20 р.

Фигурки подделки в перекрасе

Минская, Дзержинск

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Гипсовая собака СССР

Договорная

Гипсовая собака СССР

Минская, Дзержинск

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Опасная бритва Solingen 1935гг.

250 р.

Опасная бритва Solingen 1935гг.

Минская, Дзержинск

альбом Голландская живопись в музеях СССр

200 р.

альбом Голландская живопись в музеях СССр

Минская, Дзержинск

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Редчайшая опасная бритва Ern Solingen

460 р.

Редчайшая опасная бритва Ern Solingen

Минская, Дзержинск

Опасная бритва Solingen

280 р.

Опасная бритва Solingen

Минская, Дзержинск

Опасная бритва Puma с хранения

450 р.

Опасная бритва Puma с хранения

Минская, Дзержинск

Аудиокассеты

5 р.

Аудиокассеты

Минская, Дзержинск

Светильники СССР 3 шт.

50 р.

Светильники СССР 3 шт.

Минская, Дзержинск

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Телевизор СССР

40 р.

Телевизор СССР

Минская, Дзержинск

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Утюг

1 р.

Утюг

Минская, Дзержинск

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Примус

Договорная

Примус

Минская, Дзержинск

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Инструмент СССР КЛЕЙМО

Договорная

Инструмент СССР КЛЕЙМО

Минская, Дзержинск

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Иконы и другие предметы культа-распродажа

Договорная

Иконы и другие предметы культа-распродажа

Минская, Дзержинск

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Фарфоровая статуэтка

55 р.

Фарфоровая статуэтка

Минская, Дзержинск

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Картины СССР с изъяном.

Договорная

Картины СССР с изъяном.

Минская, Дзержинск

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Знамя.Цена договорная.

1 р.

Знамя.Цена договорная.

Минская, Дзержинск

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Часы с серебряным браслетом.

270 р.

Часы с серебряным браслетом.

Минская, Дзержинск

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Графин

17 р.

Графин

Минская, Дзержинск

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Блюдца винтажные Kahla

12 р.

Блюдца винтажные Kahla

Минская, Дзержинск

Кольцо перстень СССР

70 р.

Кольцо перстень СССР

Минская, Дзержинск

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Часы настенные с боем, натуральное дерево.

320 р.

Часы настенные с боем, натуральное дерево.

Минская, Дзержинск

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Стол письменный Румыния антиквар

110 р.

Стол письменный Румыния антиквар

Минская, Дзержинск

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Стекло к керосиновой лампе.

13 р.

Стекло к керосиновой лампе.

Минская, Дзержинск

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Карточки

10 р.

Карточки

Минская, Дзержинск

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Календарики ссср

5 р.

Календарики ссср

Минская, Дзержинск

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Открытки ,сувенирные

5 р.

Открытки ,сувенирные

Минская, Дзержинск

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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