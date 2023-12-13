Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Дзержинске
Договорная
ВДНХ СССР.
Минская, Дзержинск
10 р.
Вымпел из Советской эпохи - редкий
Минская, Дзержинск
Договорная
50 копеек СССР
Минская, Дзержинск
Договорная
3 копейки 14 шт. СССР
Минская, Дзержинск
Договорная
Монетки/копейки.
Минская, Дзержинск
20 р.
Модель БМВ
Минская, Дзержинск
89 р.
Модель авто 1:24 масштаб, джада
Минская, Дзержинск
180 р.
Модели авто 1:24 масштаб, внедорожники
Минская, Дзержинск
10 р.
часы 10р.
Минская, Дзержинск
Договорная
Посуда СССР
Минская, Дзержинск
Договорная
Опасные бритвы СССР
Минская, Дзержинск
250 р.
Опасная бритва Solingen.
Минская, Дзержинск
425 р.
Опасная бритва KOBAR Solingen
Минская, Дзержинск
170 р.
Фарфоровая статуэтка
Минская, Дзержинск
105 р.
Японский фарфор
Минская, Дзержинск
Договорная
Марки
Минская, Дзержинск
20 р.
Фигурки подделки в перекрасе
Минская, Дзержинск
Договорная
Гипсовая собака СССР
Минская, Дзержинск
250 р.
Опасная бритва Solingen 1935гг.
Минская, Дзержинск
200 р.
альбом Голландская живопись в музеях СССр
Минская, Дзержинск
460 р.
Редчайшая опасная бритва Ern Solingen
Минская, Дзержинск
280 р.
Опасная бритва Solingen
Минская, Дзержинск
450 р.
Опасная бритва Puma с хранения
Минская, Дзержинск
5 р.
Аудиокассеты
Минская, Дзержинск
50 р.
Светильники СССР 3 шт.
Минская, Дзержинск
40 р.
Телевизор СССР
Минская, Дзержинск
1 р.
Утюг
Минская, Дзержинск
Договорная
Примус
Минская, Дзержинск
Договорная
Инструмент СССР КЛЕЙМО
Минская, Дзержинск
Договорная
Иконы и другие предметы культа-распродажа
Минская, Дзержинск
55 р.
Фарфоровая статуэтка
Минская, Дзержинск
Договорная
Картины СССР с изъяном.
Минская, Дзержинск
1 р.
Знамя.Цена договорная.
Минская, Дзержинск
270 р.
Часы с серебряным браслетом.
Минская, Дзержинск
17 р.
Графин
Минская, Дзержинск
12 р.
Блюдца винтажные Kahla
Минская, Дзержинск
70 р.
Кольцо перстень СССР
Минская, Дзержинск
320 р.
Часы настенные с боем, натуральное дерево.
Минская, Дзержинск
110 р.
Стол письменный Румыния антиквар
Минская, Дзержинск
13 р.
Стекло к керосиновой лампе.
Минская, Дзержинск
10 р.
Карточки
Минская, Дзержинск
5 р.
Календарики ссср
Минская, Дзержинск
5 р.
Открытки ,сувенирные
Минская, Дзержинск
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский