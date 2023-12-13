Работа в торговле в Бресте
30 р.
Продавец
Требуется продавец овощей и фруктов,график 6/1,с 9 до 17, понедельник выходной
Брест
950 р.
Поиск продавца в продовольственный магазин
Продавец по реализации хлебобулочных изделий фирмы "Перфект", молочной продукции, колбасных изделий в магазины организации в р-н Речица, р-н Плоска. График работы два через два. Полный соц пакет.
Брест
1 100 р.
Вакансия специалист для работы в интернет-магазин
Специалист для работы в интернет-магазине . Заработная плата 750 р + премия(200-400 р). Приступить к работе на следующий день после собеседования. Обязанности: формирование посылок к отправке(сбор и ...
Брест
Бесплатно
Требуется продавец в хлебобулочный магазин
Продажа изделий собственного производства. Зарплата договорная!
Брест
Бесплатно
Требуется продавец хлебобулочных изделий
Продажа хлебобулочных изделий, зарплата от 650 и выше
Брест
900 р.
Продавец продтоваров
Требуется продавец в магазин продовольственных товаров на Речице. График работы 2/2. Требования: честность, ответственность, умение общаться с покупателями, желание работать. Официальное трудоустройст...
Брест
Договорная
Специалист пункта выдачи заказов OZON, WILDBERRIES
Обязанности: -приём товара; -складская раскладка товара; -выдача товара клиентам; -приём возвратов от клиентов; -подготовка и передача возвратов курьеру; -работа в партнёрской программе; -поддержание ...
Брест
4 000 р.
Внешний торговый представитель
Приглашаем на работу Внешнего торгового представителя Условия: - оклад 2000р на испытательном сроке, после добавляются % - график работы 10:00-18:00 - возможны командировки - карьерный рост - руководи...
Брест
599.99 р.
Требуется продавец сыров и молочной продукции.
Требуется продавец молочной продукции на крытый колхозный рынок. График неделя на работе неделя дома Заработная плата % от выручки. По всем вопросам звоните
Брест
Бесплатно
Водитель кат В
Работа на фруктово-овощном складе З/п 1400-1600 на руки График 5/2 суббота и воскресенье выходной Развоз товара по Брестской и гродненской области Все вопросы и подробности по телефону
Брест
700 р.
Вакансия
Требуется продавец консультант в магазин мобильных аксессуаров в самом центре города. Фиксированная 700р+ процент от продаже заработная плата каждый месяц. График работы 2/2 ждем энергичных людей с же...
Брест
Договорная
Продавец
В продуктовый магазин, требуется продавец. Опыт работы приветствуется. Обязанности: Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, молочной, колбасной, рыбной, алкогольной, табачной продукции. Требо...
Брест
3 000 р.
Менеджер по работе с клиентами
Требуется менеджер по работе с клиентами, привлечению клиентов. Работа в автомобильном центре.Опыт в сфере работы с людьми, работы менеджером, консультантом и т.д. от 1 года. Требования: Девушка, до ...
Брест
1 700 р.
Требуется Продавец-консультант в гипермаркет ОМА
Требуется Продавец-консультант лакокрасочных материалов в компанию ОМА в г. Бресте. Обязанности: • Обеспечение уровня продаж розничной торговой точки • Оформление выкладки продукции • Оформление докум...
Брест
Договорная
Продавец-агроном г.Брест
Требуется продавец с агрономическими знаниями -работа в магазине "Агролавка" кассиром-консультантом (группа товаров: удобрения, сзр, семена, грунты, спанбонды, капельный полив, стимуляторы роста, теп...
Брест
1 500 р.
Менеджер по продажам промышленного оборудования
Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный человек на вакансию Менеджер по продажам Б/У оборудования (промышленное, строительное, запчасти и тд). Основные должностн...
Брест
800 р.
Продавец-консультант (рыболовных товаров)
График 2/2 Все вопросы по телефону или в директ
Брест
Договорная
Работа
В продовольственный магазин, требуются продавцы. ул.Аэродромная 54
Брест
Договорная
Требуется продавец
Требуется работница на сезонную работу в домик сувениров в центре города (приветствуются пенсионеры). Сезоны работы: с 1 по 31 декабря, с 1 мая по октябрь. Выходные 2 раза в неделю или по желанию. Опл...
Брест
1 200 р.
Кладовщик-грузчик
На склад строительных материалов требуется кладовщик-грузчик. Требования: мужчина 25-60 лет, ответственный, исполнительный, без вредных привычек, умение работать на погрузчике и базовое владение компь...
Брест
850 р.
Продавец
Продажа зелени и овощей
Брест
Вакансии в других регионах
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир подработка
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Д...
Минск, Советский