Вакансии в Бресте
4 000 р.
Водитель - курьер
Брест
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
Брест
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брест
1 000 р.
Помощник по хозяйству
Помощник по хозяйству, с проживанием. Брестский район.
Брест
Договорная
Сборщик-монтажник корпусной мебели
В организацию по производству корпусной мебели требуется сборщик-монтажник мебели. График работы обсуждается.
Брест
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно без опыта работы. Обучение работы на станках.
Брест
1 400 р.
Сварщик
В организацию про производству металлоконструкций: ворот, заборов и прочего требуется сварщик. Зарплата от 1400 руб. От нас: - официальное трудоустройство - хороший коллектив - гарантия оплаты труда О...
Брест
2 500 р.
Швея
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу швей! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб.,...
Брест
2 500 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу станочников деревообрабатывающих станков! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; ...
Брест
2 000 р.
Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
1 200 р.
Электромонтёр
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу электромонтёра! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб., вск.); - оплата труда от 1200 BYN; - труд...
Брест
2 300 р.
Маляр по металлу
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2600 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
2 200 р.
Сварщик-аргонщик
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 2200 BYN); - трудовой договор и...
Брест
1 400 р.
Штамповщик холодной штамповки
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу штамповщика холодной штамповки Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 1400 BYN); -...
Брест
3 000 р.
Обивщик (сборщик) мебели
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу обивщиков (сборщиков) мебели! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходн...
Брест
700 р.
Уборщица служебных помещений
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу уборщицу служебных помещений! Условия: - график: пн - пт с 8:30 до 17:00, сбб., вск. - выходной; - оплата труда от 700 BYN; - трудовой договор и соцпакет (+абонемент...
Брест
1 500 р.
Мастер смены
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу мастера смены Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад (от 1500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соответств...
Брест
Договорная
Требуется кладовщик СРОЧНО
Ищем Кладовщика Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, полный день Обязанности: ведение хозяйственного учета Требования: знание складской программы в ПК умение работать в 1С ответственность ...
Брест
1 500 р.
Швея
Швея. Ищем сотрудника без вредных привычек, ответственного с опытом работы. Предоставляем полный соц. пакет., стабильный заработок. Должностные обязанности: раскрой и пошив кроватей для сна из экокож...
Брест
2 000 р.
Каменщик
Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу каменщиков. Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -оплата труда сдельная Подро...
Брест
1 500 р.
Каркасник
Каркасник Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного за...
Брест
1 500 р.
Обойщик мебели
Обойщик мебели. Должностные обязанности: обивка мебели (производство кроватей из экокожи и ткани, производство другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц. пакет, возможность стабильного зар...
Брест
1 500 р.
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик. Требования к кандидату: Опыт работы на полуавтоматах, ответственность (предприятие занимается производством мебели и деталей мебели). Предлагаем официальную и стабильную работу в ...
Брест
Договорная
Преподаватель курсов Таможенное оформление
В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Таможенное оформление". Обучение индивидуальное, вживую. Дни и время заранее согласовываю...
Брест
2 200 р.
Автослесарь (установка автостекла)
Обучим всем навыкам. Автосервису требуется установщик автостекла. Антикоррозийная обработка авто. Обучим всем навыкам работы. Звоните договоримся.
Брест
Договорная
Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.
Требуется на ШИНОМОНТАЖ работник возможно обучение , СВАРЩИК по ремонту глушителей. Зарплата %.
Брест
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорого за НАШ счет Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. 3300 ставка График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и п...
Брест
1 300 р.
Подсобный рабочий
Деревообрабатывающее предприятие в д. Большая курница, маршрут #7, Работа с 8:10-17:10 Этапы работы: Станки производят распиловку древесины на пиломатериал, Ваша задача: сортировка материала, отдход...
Брест
Договорная
Специалист на ПВЗ в OZON
На постоянную работу ищем без опыта работы и без образования работников на пункты выдачи заказов в районе Ковалево, Восток, Центр. График работы 2 через 2 с 09:00 до 21:00. Кому интересно, звоните по ...
Брест
Договорная
Требуются отделочники
Требуются мастера отделочных работ , з/п сдельная!
Брест
2 000 р.
Рамщик (подсобный рабочий) на ленточную пилораму
Обязанности: - Грамотная продольная распиловка древесины; - Точность размеров распиловки древесины. Требования: - Ответственность, порядочность, исполнительность. Условия: - Достойная и своевременная ...
Брест
30 р.
Продавец
Требуется продавец овощей и фруктов,график 6/1,с 9 до 17, понедельник выходной
Брест
500 р.
Уборщица
Приглашаем на работу уборщицу, график 2/2 с 9.00 до 17.00, на 0,75 ставки, центр города, приятный коллектив
Брест
1 200 р.
формировщик трикотажных изделий
Обязанности: Прием и подготовка изделий для формирования; надевание их на формы с соблюдением формировочного шва. Требования: желание работать. Условия: обучение на производстве; график работы: 5/2 (п...
Брест
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Бресте
На постоянную работу в Бресте требуется слесарь по разборке бытовой техники. Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя, работа на территории работодателя. За дополнительной информацией о вакан...
Брест
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Брест
1 200 р.
Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов
телефон для связи Обязанности: -Гарантийный и после гарантий ремонт, ввод в эксплуатацию, проведение ежегодного технического обслуживания газового отопительного оборудования, торговых марок BOSCH, Fe...
Брест
1 500 р.
Требуется мастер-прораб
Строительная компания Б50 требуется мастер. Ведение строительного процесса, управление коллективом работников, ведение исполнительной, учёт материалов, учёт рабочего времени.
Брест
1 500 р.
Начальник цеха стирки ковров
Фабрика стирка ковров Kovrochist.by Мы - планомерно развивающееся предприятие, оказывающее услуги по стирке ковров с вывозом в цех в городе Бресте. Вкратце, мы забираем ковры из дома клиента, чистим у...
Брест
Договорная
Требуется Электромонтажники
Требуются электро монтажники по слаботочным и силовым линиям. Требование: Опыт работы, ответственность, отсутствие вредных привычек. Оплата сдельно-премиальная.
Брест
Договорная
Монтажник натяжных потолков
Требуется монтажник натяжных потолков, желательно с опытом работы, предоставляется транспорт и инструмент. Наличие прав категории В.
Брест
2 500 р.
Машинист автовышки
Машинист автовышки, пмс328,АГП 20
Брест
1 600 р.
Требуется работник на фасад
Нужен работник в бригаду на фасады. Опыт работы желателен. Оплата подневная. Просьба звонить по телефону.
Брест
Договорная
Главный бухгалтер
Клининговой компании требуется главной бухгалтер. Сфера услуг, численность работников 15-20чел, 1с - семерка, продаж товаров нету, иморта/экспорта нету. По договоренности может быть неполный рабочий...
Брест
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь