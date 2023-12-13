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Продавец

Работа, бизнес, учёба в Бресте

vip

1 200 р.

Работник в деревообрабатывающий цех

Брест

Водитель - курьер
vip

4 000 р.

Водитель - курьер

Брест

Требуется кладовщик СРОЧНО

Договорная

Требуется кладовщик СРОЧНО

Брест

Швея

1 500 р.

Швея

Брест

Каменщик

2 000 р.

Каменщик

Брест

Каркасник

1 500 р.

Каркасник

Брест

1 500 р.

Обойщик мебели

Брест

1 500 р.

Электрогазосварщик

Брест

Преподаватель курсов Таможенное оформление

Договорная

Преподаватель курсов Таможенное оформление

Брест

Автослесарь (установка автостекла)

2 200 р.

Автослесарь (установка автостекла)

Брест

Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.

Договорная

Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.

Брест

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 500 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Брест

Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра

Договорная

Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра

Брест

Ищу работу, подработку

Договорная

Ищу работу, подработку

Брест

Подсобный рабочий

1 300 р.

Подсобный рабочий

Брест

Работа

Договорная

Работа

Брест

Договорная

Ищу подработку с ежедневной оплатой

Брест

Специалист на ПВЗ в OZON

Договорная

Специалист на ПВЗ в OZON

Брест

Договорная

Требуются отделочники

Брест

Рамщик (подсобный рабочий) на ленточную пилораму

2 000 р.

Рамщик (подсобный рабочий) на ленточную пилораму

Брест

1 000 р.

Помощник по хозяйству

Брест

Штамповщик холодной штамповки

1 400 р.

Штамповщик холодной штамповки

Брест

30 р.

Продавец

Брест

Договорная

Маляр/штукатур

Брест

500 р.

Уборщица

Брест

Обивщик (сборщик) мебели

3 000 р.

Обивщик (сборщик) мебели

Брест

формировщик трикотажных изделий

1 200 р.

формировщик трикотажных изделий

Брест

Слесарь по разборке бытовой техники в Бресте

Договорная

Слесарь по разборке бытовой техники в Бресте

Брест

Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК

Брест

Вакансия в другом регионе
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

Брест

Вакансия в другом регионе
Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов

1 200 р.

Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов

Брест

Вакансия в другом регионе
Отделочные работы: шпатлёвка,покраска

Договорная

Отделочные работы: шпатлёвка,покраска

Брест

Требуется мастер-прораб

1 500 р.

Требуется мастер-прораб

Брест

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Брест

Ищу вектор-художника

Договорная

Ищу вектор-художника

Брест

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Брест

Отделочник

Договорная

Отделочник

Брест

Договорная

Ищу работу

Брест

Демонтаж, вывоз мусора

Договорная

Демонтаж, вывоз мусора

Брест

Бухгалтер для ИП и организаций

Договорная

Бухгалтер для ИП и организаций

Брест

Эвакуатор (Брест,Кобрин,Жабинка,Каменец,Высокое)

Договорная

Эвакуатор (Брест,Кобрин,Жабинка,Каменец,Высокое)

Брест

Начальник цеха стирки ковров

1 500 р.

Начальник цеха стирки ковров

Брест

Требуется Электромонтажники

Договорная

Требуется Электромонтажники

Брест

Электрик

Договорная

Электрик

Брест

Регистрируем на визу в РП на брестский регион

Договорная

Регистрируем на визу в РП на брестский регион

Брест

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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