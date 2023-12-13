Работа, бизнес, учёба в Бресте
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
Брест
4 000 р.
Водитель - курьер
Брест
Договорная
Требуется кладовщик СРОЧНО
Брест
1 500 р.
Швея
Брест
2 000 р.
Каменщик
Брест
1 500 р.
Каркасник
Брест
1 500 р.
Обойщик мебели
Брест
1 500 р.
Электрогазосварщик
Брест
Договорная
Преподаватель курсов Таможенное оформление
Брест
2 200 р.
Автослесарь (установка автостекла)
Брест
Договорная
Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.
Брест
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Брест
Договорная
Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра
Брест
Договорная
Ищу работу, подработку
Брест
1 300 р.
Подсобный рабочий
Брест
Договорная
Работа
Брест
Договорная
Ищу подработку с ежедневной оплатой
Брест
Договорная
Специалист на ПВЗ в OZON
Брест
Договорная
Требуются отделочники
Брест
2 000 р.
Рамщик (подсобный рабочий) на ленточную пилораму
Брест
1 000 р.
Помощник по хозяйству
Брест
1 400 р.
Штамповщик холодной штамповки
Брест
30 р.
Продавец
Брест
Договорная
Маляр/штукатур
Брест
500 р.
Уборщица
Брест
3 000 р.
Обивщик (сборщик) мебели
Брест
1 200 р.
формировщик трикотажных изделий
Брест
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Бресте
Брест
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Брест
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
Брест
1 200 р.
Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов
Брест
Договорная
Отделочные работы: шпатлёвка,покраска
Брест
1 500 р.
Требуется мастер-прораб
Брест
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Брест
Договорная
Ищу вектор-художника
Брест
Договорная
Ищу работу
Брест
Договорная
Отделочник
Брест
Договорная
Ищу работу
Брест
Договорная
Демонтаж, вывоз мусора
Брест
Договорная
Бухгалтер для ИП и организаций
Брест
Договорная
Эвакуатор (Брест,Кобрин,Жабинка,Каменец,Высокое)
Брест
1 500 р.
Начальник цеха стирки ковров
Брест
Договорная
Требуется Электромонтажники
Брест
Договорная
Электрик
Брест
Договорная
Регистрируем на визу в РП на брестский регион
Брест
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев