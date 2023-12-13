logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Вакансии
Строительство и ремонт
Профессия
Зарплата
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Частота выплат
Продавец
РаботаВакансии

Работа в строительстве, ремонте в Бресте

Сварщик

1 400 р.

Сварщик

В организацию про производству металлоконструкций: ворот, заборов и прочего требуется сварщик. Зарплата от 1400 руб. От нас: - официальное трудоустройство - хороший коллектив - гарантия оплаты труда О...

Брест

Подсобный рабочий

1 300 р.

Подсобный рабочий

Деревообрабатывающее предприятие в д. Большая курница, маршрут #7, Работа с 8:10-17:10 Этапы работы: Станки производят распиловку древесины на пиломатериал, Ваша задача: сортировка материала, отдход...

Брест

Договорная

Требуются отделочники

Требуются мастера отделочных работ , з/п сдельная!

Брест

Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов

1 200 р.

Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов

телефон для связи Обязанности: -Гарантийный и после гарантий ремонт, ввод в эксплуатацию, проведение ежегодного технического обслуживания газового отопительного оборудования, торговых марок BOSCH, Fe...

Брест

Вакансия в другом регионе
Требуется мастер-прораб

1 500 р.

Требуется мастер-прораб

Строительная компания Б50 требуется мастер. Ведение строительного процесса, управление коллективом работников, ведение исполнительной, учёт материалов, учёт рабочего времени.

Брест

Требуется Электромонтажники

Договорная

Требуется Электромонтажники

Требуются электро монтажники по слаботочным и силовым линиям. Требование: Опыт работы, ответственность, отсутствие вредных привычек. Оплата сдельно-премиальная.

Брест

Монтажник натяжных потолков

Договорная

Монтажник натяжных потолков

Требуется монтажник натяжных потолков, желательно с опытом работы, предоставляется транспорт и инструмент. Наличие прав категории В.

Брест

Требуется работник на фасад

1 600 р.

Требуется работник на фасад

Нужен работник в бригаду на фасады. Опыт работы желателен. Оплата подневная. Просьба звонить по телефону.

Брест

Водитель на самосвал. Вакансия.

1 200 р.

Водитель на самосвал. Вакансия.

Требуется водитель (кат.С) на самосвал (МАЗ 10-тонник).

Брест

Требуются отделочники

2 300 р.

Требуются отделочники

Для работы в Бресте требуются плиточники, маляры,фасадчики,штукатуры. Опыт работы не менее 3-х лет, без вредных привычек. Оплата труда сдельная 1800.00 - 2300.00 бел.руб. в месяц.

Брест

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Брест

Договорная

Работа

Требуется оператор на бетонный узел, опыт работы приветствуется. Ответственный, коммуникабельный. Полный социальный пакет. Высокая оплата труда

Брест

1 500 р.

Наладчик КиПа

Требуется монтажник и наладчик КиПа, 4 разряд

Брест

КАМЕНЩИКИ В ПОЛЬШУ 30 zl/м2

Договорная

КАМЕНЩИКИ В ПОЛЬШУ 30 zl/м2

Польская компания приглашает на работу каменщиков для работы в Польше Требования: -Мужчины -Опыт работы каменщиком -Физически крепкие Заработная плата: сдельная Блоки пустаки 25см - оплата 30 zl/м2...

Брест

Вакансия в другом регионе

Бесплатно

Работа Электромонтажником

Требуются на работу электромонтажники по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям, не менее 3 разряда. выполнение СМР, электромонтажные работы, монтаж внутренних и наружных сетей по электрос...

Брест

Договорная

Фасадчики

Требуются фасадчики желательно бригада, зп сдельная высокая, работа в Бресте объемы большие леса предоставляются.

Брест

Договорная

Требуется работник

Требуется работник по строительству, желательно с опытом работы кровельные работы, каркасные строения,работа с вагонкой, имитацией бруса..все вопросы по телефону..

Брест

Договорная

Требуются монолитчики и общестрой

Организации для работы в г.Бесте и районе требуется бригада монолитчиков и общестрой. Оформление по договору подряда

Брест

Требуются строители

Договорная

Требуются строители

Требуются рабочие на выполнение работ или на постоянное сотрудничество: кладчики, кровельщики, фундаменщики. Требования: -знание и умение качественно выполнять работы; -ответственность; -порядочность;...

Брест

Требуются рабочие строители.

Договорная

Требуются рабочие строители.

Требуются рабочие: штукатуры в бригаду на станцию, фасадчики отделочники. - знание и умение качественно выполнять работу - ответственность - порядочность - исполнительность - соблюдение рабочего режим...

Брест

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Брест

Требуются отделочники

3 000 р.

Требуются отделочники

Частному строительному предприятию на высоскооплачиваемую работу требуются отделочники. Оплата труда сдельная.

Брест

Отделочники

2 000 р.

Отделочники

Строительная компания "ПроджектСтрой" приглашает на работу отделочников (штукатур, маляр, плиточник). Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -...

Брест

Плотник

2 000 р.

Плотник

Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу плотников. Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -оплата труда сдельная Подро...

Брест

Мостовщик (специалист по благоустройству)

2 000 р.

Мостовщик (специалист по благоустройству)

Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу мостовщиков (специалистов по благоустройству). Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустр...

Брест

Подсобный рабочий

1 500 р.

Подсобный рабочий

Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу подсобного рабочего. Требования: -ответственное отношение к работе -отсутствие вредных привычек -желателен опыт работ на стройке Условия:...

Брест

Каменщик

65 р.

Каменщик

Требуется бригада каменщиков на строительство торгового центра в Минске.Оплата сдельная.65 руб куб Без пристрастия к алкоголю!!!Оформление по ТК (договор подряда)

Брест

Договорная

Штукатур

Штукатурка фундамента

Брест

Требуется кровельщик

1 700 р.

Требуется кровельщик

Требуется кровельщик на работу к ИП. Полная занятость. Вахтовый метод работ. +- 20дней. З/п в конце вахты от 1700руб. чистыми на руки. Жильё, питание, транспорт, инструмент предоставляем. В обязанност...

Брест

Договорная

Сварщик

На производство требуется сварщик с опытом работы по производству ворот распашных, ворот откатных, калиток. Зарплата сдельная .

Брест

Сварщик-сантехник

1 600 р.

Сварщик-сантехник

Требования: Опыт работы: не менее 3 лет. Готовность к работе в дружном коллективе. Гарантированная своевременная выплата заработной платы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексо...

Брест

Сварщики, монтажники, разнорабочие на вахту.

90 000 р.

Сварщики, монтажники, разнорабочие на вахту.

Требуются монтажники, сварщики, разнорабочие на строительство технологического трубопровода. Работа на нефтеперерабатывающем комплексе (Рязань, РФ). Мы предлагаем : официальное трудоустройство (трудов...

Брест

Вакансия в другом регионе
Отделочники, каменщики, разнорабочие. Вахта.

105 000 р.

Отделочники, каменщики, разнорабочие. Вахта.

Приглашаем отделочников, каменщиков и разнорабочих на стройку, строительство социальных объектов (общеобразовательные и дошкольные учреждения) в город Обнинск и Калуга. Мы предлагаем: - официальное тр...

Брест

Вакансия в другом регионе
Электрик КЛ и ВЛ

2 500 р.

Электрик КЛ и ВЛ

Требуются исполнительные и ответственные монтажники кабельных и воздушных линий, для работы в электромонтажной бригаде. Обеспечиваем транспортом, спецодеждой, инструментом, полным соцпакетом, дружным ...

Брест

вакансия

2 000 р.

вакансия

В вашем городе требуются специалисты для работы в службе Працауник.бел Ищите постоянный доход … Ищите возможность работать в свободное время… Вы сантехник, электрик или просто можете оказывать слесарн...

Брест

Требуется каменщик

1 700 р.

Требуется каменщик

Требуется каменщик. Работа на строительных объектах Брестского региона: Каменецкий, Брестский, Жабинковский район. Работа связана со строительством частных домов. Вахтовый метод работ +-20 дней . Опла...

Брест

Вальщик леса, арборист

Договорная

Вальщик леса, арборист

Требуется вальщик леса, все вопросы по телефону. Договорная

Брест

Договорная

Дорожный рабочий

Частному предприятию на постоянную работу требуется дорожный рабочий без вредных привычек. Условия: • Официальное трудоустройство • Достойная заработная плата • Хорошие условия труда Более подробная и...

Брест

Договорная

Тракторист

Частное предприятие приглашает на работу Тракториста МТЗ Требования: • Опыт работы • Ответственное отношение к работе • Отсутствие вредных привычек Условия: • Официальное трудоустройство • Достойная з...

Брест

2 000 р.

Бетонщик - Монолитчик - Арматурщик

На постоянную работу требуюбся бетонщики - арматунщики. Возраст 20-35 лет. Без вредных привычек, наличие в/у кат Б, испытательный срок, сдельная высокая з/п. Объекты Брест, Брестской район. Возможно ...

Брест

Нужен помощник в электрике

50 р.

Нужен помощник в электрике

Ищу помощника в сфере электромонтажных работ. Можно без опыта, но со стремлением учиться и совершенствоваться. Возраст до 45 лет , без вредных привычек, опыт приветствуется. Оплата еженедельная, режим...

Брест

Подсобники

1 500 р.

Подсобники

Организации для работы в г.Бресте требуются: подсобники. Оплата труда сдельная от 1200-1500 бел. руб в месяц. Стаж работы в сфере строительства не менее 1 год, ответственность, коммуникабельность, без...

Брест

Монтажник натяжных потолков

1 000 р.

Монтажник натяжных потолков

Ищу людей желающих работать в сфере натяжных потолков, опыт и наличие авто приветствуется.

Брест

Вакансии в других регионах

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее