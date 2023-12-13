Работа в строительстве, ремонте в Бресте
1 400 р.
Сварщик
В организацию про производству металлоконструкций: ворот, заборов и прочего требуется сварщик. Зарплата от 1400 руб. От нас: - официальное трудоустройство - хороший коллектив - гарантия оплаты труда О...
Брест
1 300 р.
Подсобный рабочий
Деревообрабатывающее предприятие в д. Большая курница, маршрут #7, Работа с 8:10-17:10 Этапы работы: Станки производят распиловку древесины на пиломатериал, Ваша задача: сортировка материала, отдход...
Брест
Договорная
Требуются отделочники
Требуются мастера отделочных работ , з/п сдельная!
Брест
1 200 р.
Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов
телефон для связи Обязанности: -Гарантийный и после гарантий ремонт, ввод в эксплуатацию, проведение ежегодного технического обслуживания газового отопительного оборудования, торговых марок BOSCH, Fe...
Брест
1 500 р.
Требуется мастер-прораб
Строительная компания Б50 требуется мастер. Ведение строительного процесса, управление коллективом работников, ведение исполнительной, учёт материалов, учёт рабочего времени.
Брест
Договорная
Требуется Электромонтажники
Требуются электро монтажники по слаботочным и силовым линиям. Требование: Опыт работы, ответственность, отсутствие вредных привычек. Оплата сдельно-премиальная.
Брест
Договорная
Монтажник натяжных потолков
Требуется монтажник натяжных потолков, желательно с опытом работы, предоставляется транспорт и инструмент. Наличие прав категории В.
Брест
1 600 р.
Требуется работник на фасад
Нужен работник в бригаду на фасады. Опыт работы желателен. Оплата подневная. Просьба звонить по телефону.
Брест
1 200 р.
Водитель на самосвал. Вакансия.
Требуется водитель (кат.С) на самосвал (МАЗ 10-тонник).
Брест
2 300 р.
Требуются отделочники
Для работы в Бресте требуются плиточники, маляры,фасадчики,штукатуры. Опыт работы не менее 3-х лет, без вредных привычек. Оплата труда сдельная 1800.00 - 2300.00 бел.руб. в месяц.
Брест
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брест
Договорная
Работа
Требуется оператор на бетонный узел, опыт работы приветствуется. Ответственный, коммуникабельный. Полный социальный пакет. Высокая оплата труда
Брест
1 500 р.
Наладчик КиПа
Требуется монтажник и наладчик КиПа, 4 разряд
Брест
Договорная
КАМЕНЩИКИ В ПОЛЬШУ 30 zl/м2
Польская компания приглашает на работу каменщиков для работы в Польше Требования: -Мужчины -Опыт работы каменщиком -Физически крепкие Заработная плата: сдельная Блоки пустаки 25см - оплата 30 zl/м2...
Брест
Бесплатно
Работа Электромонтажником
Требуются на работу электромонтажники по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям, не менее 3 разряда. выполнение СМР, электромонтажные работы, монтаж внутренних и наружных сетей по электрос...
Брест
Договорная
Фасадчики
Требуются фасадчики желательно бригада, зп сдельная высокая, работа в Бресте объемы большие леса предоставляются.
Брест
Договорная
Требуется работник
Требуется работник по строительству, желательно с опытом работы кровельные работы, каркасные строения,работа с вагонкой, имитацией бруса..все вопросы по телефону..
Брест
Договорная
Требуются монолитчики и общестрой
Организации для работы в г.Бесте и районе требуется бригада монолитчиков и общестрой. Оформление по договору подряда
Брест
Договорная
Требуются строители
Требуются рабочие на выполнение работ или на постоянное сотрудничество: кладчики, кровельщики, фундаменщики. Требования: -знание и умение качественно выполнять работы; -ответственность; -порядочность;...
Брест
Договорная
Требуются рабочие строители.
Требуются рабочие: штукатуры в бригаду на станцию, фасадчики отделочники. - знание и умение качественно выполнять работу - ответственность - порядочность - исполнительность - соблюдение рабочего режим...
Брест
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брест
3 000 р.
Требуются отделочники
Частному строительному предприятию на высоскооплачиваемую работу требуются отделочники. Оплата труда сдельная.
Брест
2 000 р.
Отделочники
Строительная компания "ПроджектСтрой" приглашает на работу отделочников (штукатур, маляр, плиточник). Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -...
Брест
2 000 р.
Плотник
Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу плотников. Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -оплата труда сдельная Подро...
Брест
2 000 р.
Мостовщик (специалист по благоустройству)
Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу мостовщиков (специалистов по благоустройству). Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустр...
Брест
1 500 р.
Подсобный рабочий
Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу подсобного рабочего. Требования: -ответственное отношение к работе -отсутствие вредных привычек -желателен опыт работ на стройке Условия:...
Брест
65 р.
Каменщик
Требуется бригада каменщиков на строительство торгового центра в Минске.Оплата сдельная.65 руб куб Без пристрастия к алкоголю!!!Оформление по ТК (договор подряда)
Брест
Договорная
Штукатур
Штукатурка фундамента
Брест
1 700 р.
Требуется кровельщик
Требуется кровельщик на работу к ИП. Полная занятость. Вахтовый метод работ. +- 20дней. З/п в конце вахты от 1700руб. чистыми на руки. Жильё, питание, транспорт, инструмент предоставляем. В обязанност...
Брест
Договорная
Сварщик
На производство требуется сварщик с опытом работы по производству ворот распашных, ворот откатных, калиток. Зарплата сдельная .
Брест
1 600 р.
Сварщик-сантехник
Требования: Опыт работы: не менее 3 лет. Готовность к работе в дружном коллективе. Гарантированная своевременная выплата заработной платы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексо...
Брест
90 000 р.
Сварщики, монтажники, разнорабочие на вахту.
Требуются монтажники, сварщики, разнорабочие на строительство технологического трубопровода. Работа на нефтеперерабатывающем комплексе (Рязань, РФ). Мы предлагаем : официальное трудоустройство (трудов...
Брест
105 000 р.
Отделочники, каменщики, разнорабочие. Вахта.
Приглашаем отделочников, каменщиков и разнорабочих на стройку, строительство социальных объектов (общеобразовательные и дошкольные учреждения) в город Обнинск и Калуга. Мы предлагаем: - официальное тр...
Брест
2 500 р.
Электрик КЛ и ВЛ
Требуются исполнительные и ответственные монтажники кабельных и воздушных линий, для работы в электромонтажной бригаде. Обеспечиваем транспортом, спецодеждой, инструментом, полным соцпакетом, дружным ...
Брест
2 000 р.
вакансия
В вашем городе требуются специалисты для работы в службе Працауник.бел Ищите постоянный доход … Ищите возможность работать в свободное время… Вы сантехник, электрик или просто можете оказывать слесарн...
Брест
1 700 р.
Требуется каменщик
Требуется каменщик. Работа на строительных объектах Брестского региона: Каменецкий, Брестский, Жабинковский район. Работа связана со строительством частных домов. Вахтовый метод работ +-20 дней . Опла...
Брест
Договорная
Вальщик леса, арборист
Требуется вальщик леса, все вопросы по телефону. Договорная
Брест
Договорная
Дорожный рабочий
Частному предприятию на постоянную работу требуется дорожный рабочий без вредных привычек. Условия: • Официальное трудоустройство • Достойная заработная плата • Хорошие условия труда Более подробная и...
Брест
Договорная
Тракторист
Частное предприятие приглашает на работу Тракториста МТЗ Требования: • Опыт работы • Ответственное отношение к работе • Отсутствие вредных привычек Условия: • Официальное трудоустройство • Достойная з...
Брест
2 000 р.
Бетонщик - Монолитчик - Арматурщик
На постоянную работу требуюбся бетонщики - арматунщики. Возраст 20-35 лет. Без вредных привычек, наличие в/у кат Б, испытательный срок, сдельная высокая з/п. Объекты Брест, Брестской район. Возможно ...
Брест
50 р.
Нужен помощник в электрике
Ищу помощника в сфере электромонтажных работ. Можно без опыта, но со стремлением учиться и совершенствоваться. Возраст до 45 лет , без вредных привычек, опыт приветствуется. Оплата еженедельная, режим...
Брест
1 500 р.
Подсобники
Организации для работы в г.Бресте требуются: подсобники. Оплата труда сдельная от 1200-1500 бел. руб в месяц. Стаж работы в сфере строительства не менее 1 год, ответственность, коммуникабельность, без...
Брест
1 000 р.
Монтажник натяжных потолков
Ищу людей желающих работать в сфере натяжных потолков, опыт и наличие авто приветствуется.
Брест
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино