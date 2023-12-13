Работа в производстве, энергетике в Бресте
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
Брест
Договорная
Сборщик-монтажник корпусной мебели
В организацию по производству корпусной мебели требуется сборщик-монтажник мебели. График работы обсуждается.
Брест
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно без опыта работы. Обучение работы на станках.
Брест
2 500 р.
Швея
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу швей! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб.,...
Брест
2 500 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу станочников деревообрабатывающих станков! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; ...
Брест
2 000 р.
Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
2 300 р.
Маляр по металлу
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2600 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
2 200 р.
Сварщик-аргонщик
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 2200 BYN); - трудовой договор и...
Брест
1 400 р.
Штамповщик холодной штамповки
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу штамповщика холодной штамповки Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 1400 BYN); -...
Брест
3 000 р.
Обивщик (сборщик) мебели
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу обивщиков (сборщиков) мебели! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходн...
Брест
1 500 р.
Мастер смены
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу мастера смены Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад (от 1500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соответств...
Брест
Договорная
Требуется кладовщик СРОЧНО
Ищем Кладовщика Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, полный день Обязанности: ведение хозяйственного учета Требования: знание складской программы в ПК умение работать в 1С ответственность ...
Брест
2 000 р.
Каменщик
Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу каменщиков. Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -оплата труда сдельная Подро...
Брест
2 000 р.
Рамщик (подсобный рабочий) на ленточную пилораму
Обязанности: - Грамотная продольная распиловка древесины; - Точность размеров распиловки древесины. Требования: - Ответственность, порядочность, исполнительность. Условия: - Достойная и своевременная ...
Брест
1 200 р.
формировщик трикотажных изделий
Обязанности: Прием и подготовка изделий для формирования; надевание их на формы с соблюдением формировочного шва. Требования: желание работать. Условия: обучение на производстве; график работы: 5/2 (п...
Брест
1 000 р.
Оператор швейного оборудования
ОАО "Брестский чулочный комбинат" приглашает на работу операторов швейного оборудования. Обязанности: подавать носки/колготы в полуавтомат; контроль качество шва; заправлять нитки в оборудование. Треб...
Брест
2 000 р.
Сборка мебели
Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личные сообщения
Брест
1 400 р.
Контролер качества
Обязанности: разборка; рассортировка; проверка качества товара. Требования: исполнительность; точность; ответственность за результат. Условия: работа в стабильной компании социальный пакет; корпоратив...
Брест
1 700 р.
вязальщик
Обязанности: Работа с формировочно-отделочным, однотипным швейным оборудованием: проведение его технического обслуживания; наладки и текущего ремонта (механической части); наблюдение за работой обору...
Брест
2 000 р.
Швея
ОАО "Брестский чулочный комбинат" приглашает на работу швей. Обязанности: пошив изделий из трикотажного полотна. Требования: опыт работы; аккуратность; внимательность; знание швейного оборудования; же...
Брест
1 300 р.
рабочий
Группа компании "СТиМ" приглашает на работу водителя погрузчика/рабочего склада Обязанности: Погрузочно-разгрузочные работы Управление вилочным погрузчиком Отбор проб входящей продукции Поддержание по...
Брест
2 000 р.
Оператор промышленного оборудования
Группа компаний “СТиМ” приглашает оператора промышленного оборудования для работы на асфальтовом заводе. Обязанности: Управление асфальтосмесительной линией, Участие в наладке и ремонтах, Контроль пра...
Брест
1 500 р.
Электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудов
ООО “Стим” приглашает на работу электрика по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Обязанности: обслуживание распределительных устройств подстанций; поддержание в рабочем состоянии действующего ...
Брест
2 000 р.
Токарь-универсал
Группа компании "СТиМ" приглашает в производственный комплекс механического цеха на работу токаря. Обязанности: работа на токарном металлорежущем станке, изготовление деталей согласно конструкторской...
Брест
1 200 р.
Требуется формовщик хлебобулочных изделий
Требуется формовщик в хлебобулочный цех
Брест
1 200 р.
Требуется грузчик
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Грузчика Условия: - трудоустройство согласно, ТК РБ - з/п 1000руб - 8:00-17:00, 5/2 - испытательный срок 30 дней Обязанности: - разгрузка и погрузка ма...
Брест
1 600 р.
Станочник д/о станков с ЧПУ (ученик)
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Станочник деревообрабатывающих станков с ЧПУ (ученик) Условия: - з/п 1200р-1600р - график 2/2, - стандартное оформление - обучение Требования: - желан...
Брест
Договорная
Подсобный рабочий
Работа на прессу ТБО.Полный соц.пакет.Требование -дисциплинированность
Брест
Договорная
Разнорабочий
Работа в цеху Требуется мужчина дисциплинированный , физически здоровый без специальных навыков Трудовой договор.Полный соц.пакет .
Брест
2 000 р.
Фрезеровщик
Группа компании "СТиМ" приглашает в производственный комплекс механического цеха на работу фрезеровщика. Обязанности: - работа на фрезерном металлорежущем станке, изготовление деталей согласно констру...
Брест
Договорная
Маляр-мебельных фасадов
Маляр- покраска мебельных фасадов Оплата высокая, договорная
Брест
2 000 р.
Инженер-технолог
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Инженер-технолог Условия: - трудоустройство согласно, ТК РБ - з/п от 1500руб, рассматриваем в т.ч. пожелания по з/п - 8:00-17:00, 5/2 - испытательный ...
Брест
Договорная
Кочегар
Требуется кочегар. Предприятие расположено в районе «Задворцы». Выплата каждый день.
Брест
1 400 р.
Электромонтер
Крупный транспортно-логистический центр приглашает на работу электромонтера. Зарплата 1400 руб. до вычета налогов График 2/2 8:00 - 20:00 Требования: - знание ТНПА; - умение читать электрические схемы...
Брест
1 500 р.
Требуется СВАРЩИК на металлобазу
Мы - ООО "Петрович СТД" - успешная компания, специализирующаяся на создании металлоконструкций высокого качества. И сейчас, наша команда ищет СВАРЩИКА, который готов вместе с нами создавать произведен...
Брест
1 500 р.
швея
требуется швея-закройщик для пошива чехлов на диваны, опыт в пошиве мебели не обязателен. по всем вопросам звоните.
Брест
Договорная
Рабочие
На производство бетонных заборов требуется бригада монтажников , опыт приветствуется . Звонить с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00., Зарплата сдельная , работа в зимний период
Брест
Договорная
Начальник швейного производства
Компания приглашает инициативного, амбициозного, грамотного специалиста для руководства швейным цехом в городе Бресте. С перспективой роста до руководителя предприятия. Требования к кандидату: опыт ра...
Брест
2 000 р.
ШТАМПОВЩИК
Металлообрабатывающему предприятию требуется штамповщик (2-3 разряда). Обязанности согласно рабочей инструкции, в т.ч. изготовление изделий методом холодной штамповка, работа на металлобрабатывающем...
Брест
2 000 р.
Оператор ЧПУ
На мебельное производство требуется специалист на должность Оператор станков ЧПУ Сверлильный центр либо Фрезерный центр ЗП сдельное Официальное трудоустройство С предложениями, писать в сообщения
Брест
1 500 р.
подсобный рабочий (грузчик)
металлообрабатывающему предприятию требуется подсобный рабочий с функцияями грузчика (участок упаковки, покраски, слесарный, токарный) муж. 25-35 лет, без в/п, не судимый. Звоните. На сообщения не от...
Брест
Договорная
Рамщик на ленточную пилораму
Требуется рамщик на летночную пилораму.
Брест
1 600 р.
укладчик-упаковщик
Предприятию по производству тротуарной плитки и бордюров требуется укладчик-упаковщик тротуарной плитки и бордюров. Находимся в районе Тельмы-1. График работы понедельник-пятница 8,00-17,00. выходной ...
Брест
1 800 р.
оператор пульта
Предприятию по производству бетонных изделий требуется оператор пульта управления на станок М-32 или польский UF-051. Обучим. Находимся в районе Тельмы-1. . График работы пн-пт 8,00-17,00. сб, вс вых...
Брест
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск