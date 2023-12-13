Прочая работа в Бресте
1 200 р.
Электромонтёр
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу электромонтёра! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб., вск.); - оплата труда от 1200 BYN; - труд...
Брест
700 р.
Уборщица служебных помещений
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу уборщицу служебных помещений! Условия: - график: пн - пт с 8:30 до 17:00, сбб., вск. - выходной; - оплата труда от 700 BYN; - трудовой договор и соцпакет (+абонемент...
Брест
1 500 р.
Швея
Швея. Ищем сотрудника без вредных привычек, ответственного с опытом работы. Предоставляем полный соц. пакет., стабильный заработок. Должностные обязанности: раскрой и пошив кроватей для сна из экокож...
Брест
1 500 р.
Каркасник
Каркасник Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного за...
Брест
1 500 р.
Обойщик мебели
Обойщик мебели. Должностные обязанности: обивка мебели (производство кроватей из экокожи и ткани, производство другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц. пакет, возможность стабильного зар...
Брест
1 500 р.
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик. Требования к кандидату: Опыт работы на полуавтоматах, ответственность (предприятие занимается производством мебели и деталей мебели). Предлагаем официальную и стабильную работу в ...
Брест
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорого за НАШ счет Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. 3300 ставка График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и п...
Брест
Договорная
Специалист на ПВЗ в OZON
На постоянную работу ищем без опыта работы и без образования работников на пункты выдачи заказов в районе Ковалево, Восток, Центр. График работы 2 через 2 с 09:00 до 21:00. Кому интересно, звоните по ...
Брест
1 000 р.
Помощник по хозяйству
Помощник по хозяйству, с проживанием. Брестский район.
Брест
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Брест
Договорная
Уборщик помещений
Организации в г. Бресте требуется уборщик помещений Обязанности: уборка служебных помещений (кабинеты) уборка площадей общего пользования (коридоры, лестничные клетки, санузлы) сезонная мойка окон, вх...
Брест
Договорная
Рабочий в цех
Рабочий в цех Вячеслав
Брест
45 р.
Стикеровка
РЕЧИЦА Необходимо делать наборы 5 стаканчиков в пакет, наклеить наклейку. Оплата сдельная, сколько сделали - столько получили 1 набор - 0,045 В день минимально делается 1000 наборов - 45р
Брест
800 р.
Разнорабочий в кафе
Требования к кандидату: коммуникабельность, исполнительность наличие санитарной справки либо возможность ее сделать стремление к профессиональному росту Должностные обязанности: помощь в кафе: нареза...
Брест
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Слесарь механосборочных работ. Обязанности: изготовление деталей мебели из металла, сборка Требования: честность, добросовестность, коммуникабельность, нацеленность на результат Условия: полный соц. п...
Брест
1 000 р.
Столяр-станочник полная/частичная занятость
Предлагаем работу для столяра-станочника с опытом. * полная либо частичная занятость * заработная плата 1000 рублей в месяц при полной занятости либо сдельная * мастерская по адресу Лейтенанта Рябц...
Брест
700 р.
Работник в столярный цех. Опыт не требуется
Предлагаем работу в столярном цеху. Опыт работы не требуется. * тип занятости договорной * заработная плата от 700 рублей * мастерская по адресу Лейтенанта Рябцева 44Е Если Вы пунктуальный и имеете...
Брест
4 500 р.
Упаковщик с бесплатным питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 РУБЛЕЙ. РАБОТА СИДЯ. БЕСПЛ...
Брест
4 500 р.
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комфортны...
Брест
Договорная
Сторож
Требуется сторож на предприятие на ночные смены. Зарплата после собеседования
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Брест
Договорная
Сварщик/специалист по кузовным работам (рихтовщик)
Обязанности: кузовной ремонт автомобилей (рихтовка, вытяжка на стапиле, замена деталей, сварочные работы и др.) Требования: опыт желателен, но не обязателен (обучим) Аккуратность, целеустремленность, ...
Брест
Бесплатно
вакансия
Срочно требуется сборщик мебели с опытом работы и без вредных привычек
Брест
4 200 р.
Комплектовщик / Упаковщик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Брест
1 000 р.
разнорабочий
Организации требуется подсобный рабочий (покраска авто)
Брест
1 500 р.
Электромонтажник
Обязанности: Разбираться в схемах электроснабжения, вопросах монтажа и ремонта электрооборудования, проверка оборудования бензогенератором (инвертором 12В), монтаж (замена) светодиодных прожекторов и ...
Брест
750 р.
Секретарь-референт
Обязанности: прием посетителей ведение общего делопроизводства работа со входящей и исходящей корреспонденцией почтовая корреспонденция ведение полного цикла кадровой работы (прием, увольнение, предос...
Брест
700 р.
уборщик помещений
Пятидневная рабочая неделя с 08.00 до 17.00; суббота, воскресенье выходной
Брест
4 700 р.
Комплектовщик
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Москву и Московскую область. Наша компания предоставляет вакансии на складские комплексы В наших общежитиях есть все необходимое для комфортного ...
Брест
2 000 р.
ВОДИТЕЛЬ ЯНДЕКС ТАКСИ
Обязанности: Перевозка пассажиров на автомобилях компании; Аккуратное вождение. Условия: Достойный уровень заработной платы; Возможность работать как основная работа, так и подработка; Метан/Пропан; Н...
Брест
Договорная
Работа, подработка
Требуется машинист на постоянную работу или подработку. На мини-эксковатор На мин-погрущик На эксковатор-погрущик Все вопросы по телефону
Брест
Договорная
Нужны грузчики в Бресте
23.11 4 человека, к 08:00-21:00 может и дольше Писать строго кто может на целый день!!!! Работы может и два -3 дня будет г. Брест, ул, Советская,93,95 Оплата 7,5 час Писать в лс и свой номер с по...
Брест
1 600 р.
Ремонт одежды
Мастерская по ремонту одежды, сумок и чемоданов ИЩЕТ в дружную команду молодых, коммуникабельных, творческих Швей (на ремонт одежды) Условия: - Зарплата от 1500 и Выше - Гибкий график ( по договорённ...
Брест
800 р.
Требуется уборщица
Требуется уборщица производственных помещений График 5/2 с 10.30-18:30 з/п от 800 руб
Брест
Договорная
НА ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВОК ДЛЯ КОСМЕТИКИ В ПОЛЬШЕ
ВНИМАНИЕ!!! ПУНКТЫ ПРОПУСКА ОТКРЫТЫ И РАБОТАЮТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ! Польша: Брест. Латвия: Григоровщина; Урбаны. Литва: Видзы; Котловка; Лоша; Каменный лог; Бенякони; Привалка. Требуются работники на произв...
Брест
Договорная
Требуется сварщик для кузовного ремонта авто
На постоянную работу требуется сварщик для кузовного ремонта автомобилей с опытом работы. Без в.п.! Оплата достойная.
Брест
1 500 р.
Помощник электрика/монтажника
Полная занятость, полный день Обязанности: помощник электромонтажника прокладка кабеля/короба (систем охранной сигнализации и систем контроля и управления доступом) техническое обслуживание систем Тр...
Брест
700 р.
Уборщик территории
Требуется уборщик территории. Все подробности по телефону. Звонить по номеру с 8.30 до 17.00 с пн. по пят.
Брест
900 р.
грузчик
Требуются грузчики на ПУ "Брестресурсы". График работы: понедельник-пятница с 8:30 -17:00, суббота-воскресенье- выходной. Возможно трудоустройство по гражданско-правовому договору (подряд).
Брест
1 300 р.
водитель с категориями С, СЕ
СРОЧНО требуется водитель с категориями С, СЕ. Режим работы: понедельник-пятница с 8:30-17.00, Суббота-воскресенье -выходной.
Брест
600 р.
Маркёр в бильярдный клуб
В бильярдный клуб требуется маркер (молодой активный инвалид (нарушение опорно-двигательного аппарата, самостоятельное передвижение). Коммуникабельный, Владение компьютерной техникой. Обучение. Возмож...
Брест
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Предлагаю вам вакансию на склад одежды в город Чехов Еженедельные выплаты! Требуются комплектовщики-сортировщики. Опыт не обязателен. Всему обучем! Первая смена СТАЖИРОВОЧНАЯ, что позволит погрузитьс...
Брест
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно