Работа в авто, транспорте и логистике в Бресте
4 000 р.
Водитель - курьер
Брест
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брест
Договорная
Преподаватель курсов Таможенное оформление
В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Таможенное оформление". Обучение индивидуальное, вживую. Дни и время заранее согласовываю...
Брест
2 200 р.
Автослесарь (установка автостекла)
Обучим всем навыкам. Автосервису требуется установщик автостекла. Антикоррозийная обработка авто. Обучим всем навыкам работы. Звоните договоримся.
Брест
Договорная
Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.
Требуется на ШИНОМОНТАЖ работник возможно обучение , СВАРЩИК по ремонту глушителей. Зарплата %.
Брест
2 500 р.
Машинист автовышки
Машинист автовышки, пмс328,АГП 20
Брест
1 000 р.
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ B
Водитель категории B . Зарплата сдельно-премиальная . Пионерская р.н. Коврового .Пока опубликовано актуально . ЗВОНИТЕ , Сообщения читаю , пишите номер Вам наберут или звоните
Брест
1 800 р.
Водитель-экспедитор кат В,С
Водитель грузового автомобиля с обязательным наличаем категорий В,С. Работа с вязана с загрузкой, развозом и выгрузкой продуктов питания по магазинам Брестской области и Минска. На сообщения не отвеча...
Брест
1 700 р.
Работа водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Брест
1 500 р.
Требуется Веломеханник
Мы являемся ведущей мастерской по ремонту и обслуживанию велосипедов и персонального электротранспорта в г. Бресте. Так же мы реализуем запасные части, аксессуары и сами велосипеды. Требуется специали...
Брест
Договорная
Требуется водитель телескопического погрузчик
Требуется водитель для работы на телескопическом погрузчике manitou с опытом работы и знанием техники.
Брест
1 800 р.
Водитель категории С Е
Ищем водителя категории СЕ для работы на автомобиле МАЗ. Работа по РБ. Возим молочную продукцию на рефе. Рассматриваем варианты только Без судимостей и не студенты (заочников тоже просьба не беспокоит...
Брест
2 000 р.
Водитель маршрутного такси
Требуется водитель категории Д на маршрутное такси в городе Бресте номером 12. Возможна стажировка с последующим трудоустройством.
Брест
Договорная
Требуется автослесарь
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (Замена ремней ГРМ, замена масла и др.технических жидкостей, ремонт подвески и т.п.)
Брест
Договорная
Требуется автослесарь
На постоянную работу требуются автослесари Заработная плата сдельная
Брест
2 350 р.
Слесарь ремонтник
Требуется слесарь ремонтник (возможно ученик ) БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК , опыт работы ПРИВЕТСТВУЕТСЯ , зарплата сдельная (в районе ) 2500 . Премии , бонусы . БРЕСТ ул. Рябцева . сообщения читаю ...
Брест
Договорная
Требуется водитель международник СЕ
Требуется порядочный, ответственный водитель международник кат. СЕ.
Брест
Договорная
Требуется водитель
Приглашаем на работу водителей. У нас в автопарке только автомобили повышенной комфортности VW Polo 2021 года на метане. Минимальный водительский стаж не менее 2 лет. Работа по приложению Яндекс по гр...
Брест
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...
Брест
1 500 р.
Автослесарь
ООО СулакБетон ищет автослесаря для обеспечения качественного ремонта и обслуживания автомобилей. Обязанности: – Диагностика и ремонт автомобилей различных марок и моделей – Проведение технического об...
Брест
2 000 р.
Механик
ООО "СулакБетон" ищет механика для обеспечения качественного ремонта и обслуживания автомобилей. Обязанности: – Диагностика и ремонт автомобилей различных марок и моделей (Volvo, МАN, МАЗ, КаМАЗ) – П...
Брест
Договорная
Водитель автомобиля
Обязанности: - Приемка груза, экспедирование готовой продукции (хлебобулочная продукция) и погрузочно-разгрузочные работы при доставке продукции в торговую сеть. - Соблюдение графика завоза продукции ...
Брест
Договорная
Водитель международник
Требуется водитель категории СЕ, для работы по маршрутам РБ-РФ-РБ. Для перевозки пищевых продуктов(рэф). Дополнительную информацию узнавайте по телефону. Сообщения не читаю.
Брест
1 000 р.
Вакансия Шиномонтажника в Бресте
Требуется шиномонтажник на постоянную работу по адресу Орловская 95А "Шинный Центр" От нас: Стабильный график Хорошая зарплата: Официальное оформление, соц.пакет ( отпуска,больничные) Обеспечение...
Брест
3 000 р.
ВОДИТЕЛЬ ЯНДЕКС ТАКСИ НА ЭЛЕКТРОКАР BYD DOLPHIN
- перевозка пассажиров на автомобилях компании - аккуратное вождение Требования: - наличие мобильного телефона - стаж вождения по правам более 2 лет Условия: - достойный уровень з/п - возможность рабо...
Брест
1 300 р.
Специалист по продажам
Требуется продавец в магазин автозапчастей при автосервисе.
Брест
1 500 р.
Автослесарь
Требуется слесарь по ремонту автомобилей, подвеска , ремни Официальное трудоустройство , работа понедельник - пятница , сдельная оплата труда , много работы
Брест
1 000 р.
Водитель международник сед.тягач+полуприцеп тент
Водитель на VOLVO+ тент. полуприцеп Брест - Россия
Брест
Договорная
Водитель-Экспедитор
Развоз продуктов питания по торговым точкам. На сообщения не отвечаю.Звоните.
Брест
2 000 р.
Машинист
Требуется машинист мини - экскаватора. Экскаваторы 3,5тонны в хорошем состоянии 2007 и 2023года. Приветствуется умение работать на экскаваторе - погрузчике. Требования: Опыт работы, ответственность. Р...
Брест
Договорная
Работа
На постоянную работу , требуется водитель такси. хороший , дружный , молодой коллектив. Требование ; Водительский стаж не менее двух лет. остальному научим, понедельной аренды нету. более подробно на...
Брест
2 000 р.
Автослесарь
Брест! Крупному транспортно-логистическому центру срочно требуется автослесарь. Мы предлагаем: з/п от 2000 руб. и выше на руки График работы: 2/2 8.00- 20.00 Оборудованные рабо...
Брест
1 200 р.
Водитель мусоровоза категория С
Приглашаем на работу водителя мусоровоза. Обязательно наличие прав категории С с опытом вождения в этой категории два года. Безаварийное вождение. График работы на выбор 2/2, 3/2 или 5/2 Официальное о...
Брест
Договорная
автомойщик
Требуется специалист для мойки автомобилей. График 2/2. З/п 800-1500р. Премия в виде 13-й з/п при отработке от 1 года.
Брест
4 000 р.
Водитель - курьер
Приглашаем на работу в Р. Ф. Вахтовый метод. Официальное устройство. Предоставляем жилье. Подъемные. Если не доступен пишите, звоните и ватцап или сюда.
Брест
Договорная
Требуется слесарь
Организации требуется слесарь по ремонту сельскохозяйственной и спецтехники
Брест
Договорная
Требуется сварщик
Организации на работу требуется сварщик. Ремонт сельскохозяйственной и спецтехники.
Брест
Договорная
Работа водителем
Подключаем водителей в Яндекс Такси.Работа на своём авто. - низкая комиссия парка 8% - еженедельные выплаты на карту - быстрое подключение - свободный график Все интересующие вопросы по тел.
Брест
2 000 р.
Сварщик на грузовой сервис
мастерская по ремонту импортной грузовой техники примет на работу сварщика. Сварка рам, наплавка , прогрев деталей, резка металла.
Брест
1 500 р.
Автослесарь грузовых автомобилей.
Требуется автослесарь на постоянную работу. Опыт работы , ответственность, порядочность, исполнительность, аккуратность, без вредных привычек. Собеседование проводится на производственной базе ООО "Б...
Брест
1 р.
Водитель манипулятора
Требуется водитель манипулятора. Категории С, Е. Все вопросы по телефону.
Брест
2 200 р.
Водитель грузового авто, кат В
Требуется водитель грузового авто, категория В, стаж вождения грузовым авто обязателен, обязанности: загрузка и погрузка товара, развоз товара по точкам г.Бреста, по всем вопросам звонить по телефону ...
Брест
Договорная
водитель такси в яндекс
Представитель Яндекс приглашает к сотрудничеству водителей. Приглашаем водителей без авто на работу в Яндекс Такси официально. Помогаем с оформлением всех необходимых документов. Требования: Стаж вож...
Брест
1 800 р.
Водитель категории D
Требуется Водитель категории "D", для работы на городском маршруте , возможна полная и частичная занятость, возможна стажировка с дальнейшим трудоустройством. Подробная информация по телефону
Брест
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский