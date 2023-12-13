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Работа в авто, транспорте и логистике в Борисове

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Минская, Борисов

Требуется слесарь-моторист

2 000 р.

Требуется слесарь-моторист

На ремонтную базу требуется моторист Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН от 3 лет минимум График 5/2 Официальное оформление

Минская, Борисов

Вакансии

2 000 р.

Вакансии

Требуется тракторист машинист экскаватора погрузчика с опытом работы на такой технике Чукурова 888

Минская, Борисов

Вакансии

1 550 р.

Вакансии

Работа на постоянном объекте в г.Крупки оплата по часовая закрывается по путевым листам.

Минская, Борисов

Требуется Слесарь

1 500 р.

Требуется Слесарь

На СТО требуется слесарь График 5/2 Официальное трудоустройство

Минская, Борисов

Вакансия водителя в Яндекс такси

Договорная

Вакансия водителя в Яндекс такси

В связи с увеличением автопарка приглашаем на работу водителей в компанию Яндекс такси Условия: Полное сопровождение специалистами компании в период адаптации на новом месте работы, обучение специфике...

Минская, Борисов

Ищем водителя

1 500 р.

Ищем водителя

В связи с увеличением автопарка приглашаем на работу водителей в компанию Яндекс такси Условия: Полное сопровождение специалистами компании в период адаптации на новом месте работы, обучение специфике...

Минская, Борисов

Требуется водитель кат. С, Е

Договорная

Требуется водитель кат. С, Е

Требуется водитель на самосвал с полуприцепом. Работа по Борисову, Жодино и Минской обл. Требования: категория С,Е, опыт работы не менее 3 лет, ответственность.

Минская, Борисов

2 000 р.

Требуется водитель

Требуется водитель на лесовоз (сортиментовоз). Зарплата договорная.

Минская, Борисов

1 400 р.

работа водителем яндекс такси

требуется водитель яндекс такси-нисан альмера газ возможна аренда под любой парк

Минская, Борисов

Водитель категория СЕ

Договорная

Водитель категория СЕ

Требуются водители категория С-Е , работа по РБ на тягачах марки Даф, Скания. Без вредных привычек.

Минская, Борисов

автомаляр

Договорная

автомаляр

требуется автомаляр , на постоянную работу

Минская, Борисов

2 500 р.

Вакансия водитель лесовоза

Требуется водитель лесовоза с опытом работы ( права категории СЕ) . На полную занятость. Официальное трудоустройство. Должностные обязанности: Работа на лесовозе с манипулятором, погрузка , выгрузка,...

Минская, Борисов

Автослесарь

2 500 р.

Автослесарь

Компании СТО AvantAuto на работу требуется Слесарь по ремонту легковых автомобилей Характер работы: На территории работодателя График работы и занятость оговаривается индивидуально (возможна как полна...

Минская, Борисов

Автослесарь

2 000 р.

Автослесарь

Ищу автослесарей по ремонту авто ,по всем вопросам обращаться по телефону ,зарплата от 2000рублей

Минская, Борисов

2 000 р.

водитель категории Е

Требуется водитель на седельный тягач с полуприцепом , по Беларуси

Минская, Борисов

Требуется сотрудник.

2 500 р.

Требуется сотрудник.

На постоянную работу требуется автомаляр или подготовщик, сотрудник для антикоррозийной обработки. Оплата по факту.

Минская, Борисов

Шиномонтажник

2 500 р.

Шиномонтажник

Требуется шиномонтажник на сезон или на постоянное место работы,можно без опыта работы,зп процент от выполненых работ

Минская, Борисов

Требуется водитель категории B/С

1 400 р.

Требуется водитель категории B/С

Требуется водитель категории С для развоза продуктов питания по магазинам, (Евроторг, Здравушка, Фауна) Автомобили Спринтер, Ивеко. Заработная плата от 1400 и выше. Требование к кандидату:Ответственн...

Минская, Борисов

2 700 р.

Вакансия водитель-международник

Обязанности: • Международные грузоперевозки по маршруту: РБ - РФ- РБ(обратки). • Контроль погрузочно-разгрузочных работ, контроль за правильным распределением веса по осям. Требования: • наличие катег...

Минская, Борисов

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