Вакансии в Борисове
1 500 р.
Требуется бухгалтер
Минская, Борисов
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Минская, Борисов
Договорная
Требуется парикмахер
Требуется парикмахер универсал , возможно подработка . Звоните по всем вопросам
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется бухгалтер
В стабильно развивающуюся строительную компанию, ищем Бухгалтера. Обязанности: - учет заработной платы(около 50 основных сотрудников) - учет хозяйственных расходов, командировочных: - приказы, авансо...
Минская, Борисов
Договорная
Требуются рамщики, помощники
На ленточную пилораму требуются рамщики, помощники рамщиков, торцовщики, рабочие на кромкообрезной станок. Пилим шпалу, длинномер. Лес 26 и боллее, всегда в наличии. Трудоустройство: договор подряда, ...
Минская, Борисов
2 000 р.
Требуется слесарь-моторист
На ремонтную базу требуется моторист Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН от 3 лет минимум График 5/2 Официальное оформление
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Борисов
1 000 р.
Требуется подсобный рабочий
Официальное оформление Полный соц. пакет нахождение техники г. Борисов
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Прораб общестроительных работ
Требования к кандидату: наличие профильного образования средне-технического или высшего, опыт работы по специальности, Должностные обязанности: - Организация и контроль производства строительно-монта...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Инженер по охране труда
Обязанности: - Организация работы по охране труда - Осуществление контроля за соблюдением в организации трудового законодательства в части охраны труда. Принимать участие в функционировании и совершен...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется электромонтажник
В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется фасадчик
Строительная компания приглашает на постоянную работу Фасадчиков. Обязанности: Выполнение работ по утеплению и покраске фасада на строительных объектах в г. Борисове и городе Жодино Требования: Серье...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Штукатур-маляр
Обязанности: Выполнение штукатурных, малярных работ на реконструируемых помещениях. Требования: Опыт работы маляром, либо штукатуром (опыт работы в других строительных отраслях также будет плюсом для ...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций
Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...
Минская, Борисов
1 600 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специал...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...
Минская, Борисов
1 300 р.
Требуется водитель категории В, С
Описание вакансии Приглашаем на постоянную работу водителя с категорией В, С Обязанности: Доставка грузов на автомобиле МАЗ 20т, микроавтобусы до 3,5т на объекты Контроль за техническим состоянием авт...
Минская, Борисов
2 000 р.
Вакансии
Требуется тракторист машинист экскаватора погрузчика с опытом работы на такой технике Чукурова 888
Минская, Борисов
1 550 р.
Вакансии
Работа на постоянном объекте в г.Крупки оплата по часовая закрывается по путевым листам.
Минская, Борисов
60 р.
Подсобный рабочий ,помощник
Требуется помощник для фасадных работ Приветствуется с водительским удостоверением категории В ,С Возможно еженедельная оплата
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Слесарь
На СТО требуется слесарь График 5/2 Официальное трудоустройство
Минская, Борисов
800 р.
Требуется повар
В воинскую часть ул Зелёный городок требуется повар. График работы 2/2
Минская, Борисов
Договорная
Вакансия водителя в Яндекс такси
В связи с увеличением автопарка приглашаем на работу водителей в компанию Яндекс такси Условия: Полное сопровождение специалистами компании в период адаптации на новом месте работы, обучение специфике...
Минская, Борисов
1 500 р.
Ищем водителя
В связи с увеличением автопарка приглашаем на работу водителей в компанию Яндекс такси Условия: Полное сопровождение специалистами компании в период адаптации на новом месте работы, обучение специфике...
Минская, Борисов
Договорная
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Минская, Борисов
Договорная
Требуется водитель кат. С, Е
Требуется водитель на самосвал с полуприцепом. Работа по Борисову, Жодино и Минской обл. Требования: категория С,Е, опыт работы не менее 3 лет, ответственность.
Минская, Борисов
2 000 р.
Работа для строителей
На постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Преимущественно выполняем отделочные работы. От вас: Опыт работы. Отсутствие проблем с алкоголем. Ответственное отношение к работе. ...
Минская, Борисов
2 000 р.
Требуется водитель
Требуется водитель на лесовоз (сортиментовоз). Зарплата договорная.
Минская, Борисов
800 р.
Разнорабочие, Грузчики
Организации требуется специалисты по загрузки и разгрузки.
Минская, Борисов
2 000 р.
Автомаляр
Требуется автомаляр ,по всем вопросам обращаться по телефону
Минская, Борисов
Договорная
Работа тракторист-мастер
На пиллорамму требуются мастер с удостоверением тракториста
Минская, Борисов
1 550 р.
Вакансии
требуется рамщики и помощники рамщика на постоянное место с оформлением сдельно премиальное оплата
Минская, Борисов
Договорная
Электросварщик ручной сварки
Предприятию на постоянную работу требуется электросварщик ручной сварки без вредных привычек. Достойная оплата труда, социальный пакет.
Минская, Борисов
Договорная
Слесарь МСР
Предприятию на постоянную работу требуется слесарь МСР без вредных привычек. Достойная оплата труда, социальный пакет. Обращаться по номеру Олег Васильевич
Минская, Борисов
3 000 р.
Отделочники
Требуется отделочники. Вахтовым методом, жилье, спец.одежа, питание предоставляется. Оплата труда сдельная. Объект РФ. Всё вопросы по телефону!! Прямой работодатель.
Минская, Борисов
Договорная
Повар
В новое кафе в городе Борисове ищем повара восточной кухни с умением готовить самсу, плов, шашлык и другие блюда. Важно: умение работать с тандыром, желание обучаться. Официальное трудоустройство, по...
Минская, Борисов
2 000 р.
Машинист экскаватора
Работа на колёсном полноповоротном ЭКСКАВАТОРЕ на строй объектах, знание и понимание поставленных задач, суть и принцип работы в этой сфере, без АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, наличие собственного АВТО!
Минская, Борисов
Договорная
Повар
Нашей организации требуется сотрудники -повара -помощник повара -кухонная рабочая -официанты на подработку -повар-универсал
Минская, Борисов
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Борисове
Расклейщик в Борисове Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рек...
Минская, Борисов
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь