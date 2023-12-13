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Работа, бизнес, учёба в Борисове

Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется парикмахер

Договорная

Требуется парикмахер

Минская, Борисов

Договорная

Плиточник

Минская, Борисов

Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуются рамщики, помощники

Минская, Борисов

Требуется слесарь-моторист

2 000 р.

Требуется слесарь-моторист

Минская, Борисов

Требуется каменщик

1 500 р.

Требуется каменщик

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется подсобный рабочий

1 000 р.

Требуется подсобный рабочий

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Прораб общестроительных работ

1 500 р.

Требуется Прораб общестроительных работ

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Инженер по охране труда

1 500 р.

Требуется Инженер по охране труда

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется жестянщик

1 500 р.

Требуется жестянщик

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется электромонтажник

1 500 р.

Требуется электромонтажник

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется фасадчик

1 500 р.

Требуется фасадчик

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Штукатур-маляр

1 500 р.

Требуется Штукатур-маляр

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Плотник-бетонщик

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций

1 500 р.

Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется электрогазосварщик, сварщик

1 600 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории В, С

1 300 р.

Требуется водитель категории В, С

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Вакансии

2 000 р.

Вакансии

Минская, Борисов

Вакансии

1 550 р.

Вакансии

Минская, Борисов

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Минская, Борисов

Бухгалтерские услуги

Договорная

Бухгалтерские услуги

Минская, Борисов

Услуги грузчиков Грузчики

Договорная

Услуги грузчиков Грузчики

Минская, Борисов

60 р.

Подсобный рабочий ,помощник

Минская, Борисов

Требуется Слесарь

1 500 р.

Требуется Слесарь

Минская, Борисов

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

800 р.

Требуется повар

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Договорная

Порежу, поколю дрова

Минская, Борисов

Вакансия водителя в Яндекс такси

Договорная

Вакансия водителя в Яндекс такси

Минская, Борисов

Ищем водителя

1 500 р.

Ищем водителя

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработка

Минская, Борисов

Студенты по 17-18 лет,в поиске подработки любой

Договорная

Студенты по 17-18 лет,в поиске подработки любой

Минская, Борисов

Студенты +17-18лет в поиска подработки.

Договорная

Студенты +17-18лет в поиска подработки.

Минская, Борисов

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Договорная

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Минская, Борисов

ищу работу подработку

Договорная

ищу работу подработку

Минская, Борисов

Ищу работу на своём личном микроавтобусе

Договорная

Ищу работу на своём личном микроавтобусе

Минская, Борисов

Архитектор-проектировщик

Договорная

Архитектор-проектировщик

Минская, Борисов

Требуется водитель кат. С, Е

Договорная

Требуется водитель кат. С, Е

Минская, Борисов

Договорная

Любую на дому.

Минская, Борисов

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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