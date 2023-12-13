Работа, бизнес, учёба в Борисове
1 500 р.
Требуется бухгалтер
Минская, Борисов
Договорная
Требуется парикмахер
Минская, Борисов
Договорная
Плиточник
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется бухгалтер
Минская, Борисов
Договорная
Требуются рамщики, помощники
Минская, Борисов
2 000 р.
Требуется слесарь-моторист
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется каменщик
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Минская, Борисов
1 000 р.
Требуется подсобный рабочий
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Прораб общестроительных работ
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Инженер по охране труда
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется жестянщик
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется электромонтажник
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется фасадчик
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Штукатур-маляр
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций
Минская, Борисов
1 600 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Минская, Борисов
1 300 р.
Требуется водитель категории В, С
Минская, Борисов
2 000 р.
Вакансии
Минская, Борисов
1 550 р.
Вакансии
Минская, Борисов
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Минская, Борисов
Договорная
Бухгалтерские услуги
Минская, Борисов
Договорная
Услуги грузчиков Грузчики
Минская, Борисов
60 р.
Подсобный рабочий ,помощник
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Слесарь
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу
Минская, Борисов
800 р.
Требуется повар
Минская, Борисов
Договорная
Ищу подработку
Минская, Борисов
Договорная
Порежу, поколю дрова
Минская, Борисов
Договорная
Вакансия водителя в Яндекс такси
Минская, Борисов
1 500 р.
Ищем водителя
Минская, Борисов
Договорная
Ищу подработка
Минская, Борисов
Договорная
Студенты по 17-18 лет,в поиске подработки любой
Минская, Борисов
Договорная
Студенты +17-18лет в поиска подработки.
Минская, Борисов
Договорная
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Минская, Борисов
Договорная
ищу работу подработку
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу на своём личном микроавтобусе
Минская, Борисов
Договорная
Архитектор-проектировщик
Минская, Борисов
Договорная
Требуется водитель кат. С, Е
Минская, Борисов
Договорная
Любую на дому.
Минская, Борисов
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев