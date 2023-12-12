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Услуги в Березе

Маникюр

25 р.

Маникюр

Брестская, Береза

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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Брестская, Береза

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Брестская, Береза

Барбер

15 р.

Барбер

Брестская, Береза

козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Береза

Рассрочка
Строительство по Указу 240

Договорная

Строительство по Указу 240

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Стяжка пола механизированным способом

Договорная

Стяжка пола механизированным способом

Брестская, Береза

Строительно-отделочные работы

Договорная

Строительно-отделочные работы

Брестская, Береза

Штукатурные и малярные работы

Договорная

Штукатурные и малярные работы

Брестская, Береза

Строительство домов под ''ключ''

Договорная

Строительство домов под ''ключ''

Брестская, Береза

Строительные работы,монтаж крыш, доборные элементы

10 р.

Строительные работы,монтаж крыш, доборные элементы

Брестская, Береза

Аренда, прокат строительного инструмента

2 р.

Аренда, прокат строительного инструмента

Брестская, Береза

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне. М

100 р.

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне. М

Брестская, Береза

Репетитор по английскому языку

30 р.

Репетитор по английскому языку

Брестская, Береза

Остекление балконов. Береза

Договорная

Остекление балконов. Береза

Брестская, Береза

Фотосъемка

Договорная

Фотосъемка

Брестская, Береза

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Декоротивка Амереканка утепление фасада

Договорная

Декоротивка Амереканка утепление фасада

Брестская, Береза

Устройство наружной канализации «под ключ»

Договорная

Устройство наружной канализации «под ключ»

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Обивка и ремонт мягкой мебели

250 р.

Обивка и ремонт мягкой мебели

Брестская, Береза

Штукатурные работы

Договорная

Штукатурные работы

Брестская, Береза

Бурение скважин на воду в Березе Низкие цены

Договорная

Бурение скважин на воду в Березе Низкие цены

Брестская, Береза

Стяжка пола в Березе

Договорная

Стяжка пола в Березе

Брестская, Береза

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Договорная

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Брестская, Береза

Скамейки ритуальные на кладбище

90 р.

Скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Береза

Рассрочка
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Брестская, Береза

Лестницы под ключ.Навесы.Ворота

Бесплатно

Лестницы под ключ.Навесы.Ворота

Брестская, Береза

Флокирование интерьера Авто-Мото

Договорная

Флокирование интерьера Авто-Мото

Брестская, Береза

Агроусадьба(Баня) ''Крайняя хата''

30 р.

Агроусадьба(Баня) ''Крайняя хата''

Брестская, Береза

Игровая комната

Договорная

Игровая комната

Брестская, Береза

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Договорная

Услуги по размолу зерна

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Брестская, Береза

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Ведущий, СВ ШОУ, Музыка.

Договорная

Ведущий, СВ ШОУ, Музыка.

Брестская, Береза

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Договорная

Литература

Брестская, Береза

Сверление отверстий в бетоне, кирпиче

Договорная

Сверление отверстий в бетоне, кирпиче

Брестская, Береза

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Брестская, Береза

Металлочерепица

24.27 р.

Металлочерепица

Брестская, Береза

Черный металл в наличии

16.53 р.

Черный металл в наличии

Брестская, Береза

Штукатурные работы

14 р.

Штукатурные работы

Брестская, Береза

Парикмахерские услуги

Договорная

Парикмахерские услуги

Брестская, Береза

Макияж

Договорная

Макияж

Брестская, Береза

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Наращивание и коррекция ногтей.

Договорная

Наращивание и коррекция ногтей.

Брестская, Береза

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Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

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Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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