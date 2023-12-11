Ремонтно-строительные работы в Березе
150 р.
козырьки, навесы
Брестская, Береза
Договорная
Строительство по Указу 240
Брестская, Береза
Договорная
Стяжка пола механизированным способом
Брестская, Береза
Договорная
Строительство домов под ''ключ''
Брестская, Береза
10 р.
Строительные работы,монтаж крыш, доборные элементы
Брестская, Береза
2 р.
Аренда, прокат строительного инструмента
Брестская, Береза
100 р.
Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне. М
Брестская, Береза
Договорная
Устройство наружной канализации «под ключ»
Брестская, Береза
Договорная
Бурение скважин на воду в Березе Низкие цены
Брестская, Береза
Договорная
Стяжка пола в Березе
Брестская, Береза
Договорная
Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''
Брестская, Береза
90 р.
Скамейки ритуальные на кладбище
Брестская, Береза
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Брестская, Береза
Договорная
Кровельные работы
Брестская, Береза
Бесплатно
Лестницы под ключ.Навесы.Ворота
Брестская, Береза
Договорная
Бурение скважин на воду
Брестская, Береза
Договорная
Сверление отверстий в бетоне, кирпиче
Брестская, Береза
24.27 р.
Металлочерепица
Брестская, Береза
16.53 р.
Черный металл в наличии
Брестская, Береза
Договорная
Плитка тротуарная COLORMIX 04
Брестская, Береза
Договорная
сухопрессованная стяжка пола
Брестская, Береза
1 000 р.
Строительство домов ,зданий, сооружений под ключ
Брестская, Береза
Договорная
бетонные (монолитные) лестницы
Брестская, Береза
10 р.
Кровельные работы
Брестская, Береза
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Брестская, Береза
25 р.
Бурение скважин на воду под ключ
Брестская, Береза
Договорная
Стяжка пола Береза
Брестская, Береза
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный