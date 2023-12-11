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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Березе

козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Береза

Рассрочка
Строительство по Указу 240

Договорная

Строительство по Указу 240

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Стяжка пола механизированным способом

Договорная

Стяжка пола механизированным способом

Брестская, Береза

Строительство домов под ''ключ''

Договорная

Строительство домов под ''ключ''

Брестская, Береза

Строительные работы,монтаж крыш, доборные элементы

10 р.

Строительные работы,монтаж крыш, доборные элементы

Брестская, Береза

Аренда, прокат строительного инструмента

2 р.

Аренда, прокат строительного инструмента

Брестская, Береза

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне. М

100 р.

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне. М

Брестская, Береза

Устройство наружной канализации «под ключ»

Договорная

Устройство наружной канализации «под ключ»

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду в Березе Низкие цены

Договорная

Бурение скважин на воду в Березе Низкие цены

Брестская, Береза

Стяжка пола в Березе

Договорная

Стяжка пола в Березе

Брестская, Береза

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Договорная

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Брестская, Береза

Скамейки ритуальные на кладбище

90 р.

Скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Береза

Рассрочка
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Брестская, Береза

Лестницы под ключ.Навесы.Ворота

Бесплатно

Лестницы под ключ.Навесы.Ворота

Брестская, Береза

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Сверление отверстий в бетоне, кирпиче

Договорная

Сверление отверстий в бетоне, кирпиче

Брестская, Береза

Металлочерепица

24.27 р.

Металлочерепица

Брестская, Береза

Черный металл в наличии

16.53 р.

Черный металл в наличии

Брестская, Береза

Плитка тротуарная COLORMIX 04

Договорная

Плитка тротуарная COLORMIX 04

Брестская, Береза

сухопрессованная стяжка пола

Договорная

сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Береза

Строительство домов ,зданий, сооружений под ключ

1 000 р.

Строительство домов ,зданий, сооружений под ключ

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
бетонные (монолитные) лестницы

Договорная

бетонные (монолитные) лестницы

Брестская, Береза

Кровельные работы

10 р.

Кровельные работы

Брестская, Береза

Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Береза

Бурение скважин на воду под ключ

25 р.

Бурение скважин на воду под ключ

Брестская, Береза

Стяжка пола Береза

Договорная

Стяжка пола Береза

Брестская, Береза

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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