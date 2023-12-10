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Работа в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе в Барановичах

1 200 р.

Требуются

Срочно требуется повар. Новое уютное кафе в центре города. Молодой дружный коллектив. Полный соцпакет. Удобный график работы.Размер заработной платы определяется по итогам собеседования.Возможна подра...

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Требуется повар

В кафе требуется повар. Возможна подработка либо совмещение. Опыт работы обязателен. Возраст от 25-55 лет. З/П от 1000-1500 рублей.

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Работа Поваром

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800 р.

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