Работа в торговле в Барановичах
800 р.
Требуется продавец в мясной магазин
Требуется продавец в мясной магазин
Брестская, Барановичи
Договорная
Работа
Требуется девушка ,продавец -консультант в магазин модной молодежной одежды с опытом работы, приятной наружности,коммуникабельная,с четкой установкой работать и зарабатывать.Требования:Консультирован...
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется грузчик в магазин пиломатериалы, металлопрокат
Требуется грузчик, полная занятость без вредных привычек. Магазин .
Брестская, Барановичи
800 р.
Кассир в продовольственный магазин
Требуется кассир в продовольственный магазин (возможно обучение). З/п от 700 до 1000 бел. руб. на руки. Условия: График работы: два через два. Официальное трудоустройство; Все социальные гарантии сог...
Брестская, Барановичи
Договорная
Продавец-консультант в магазин детской одежды
Требуется продавец-консультант в магазин детской одежды. Обязанности: - консультирование покупателей по товару - расчёт покупетелей - приём, подготовка и выкладка товара - поддержание чистоты и поряд...
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется продавец-консультант
ЧАСТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. - Обязанности: Ведение отчетности по ассортименту товара; Грамотное консультирование по ассортименту, характеристикам и свойствам товара. - Требова...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется продавец в магазин напольных покрытий
В магазин напольных покрытий требуется продавец-консультант. Обязанности: консультация клиентов о различных напольных покрытиях , демонстрация образцов, помощь в выборе , оформление и обработка заказо...
Брестская, Барановичи
800 р.
Продавец (колбасные изделия), возможно обучение
Требуется продавец (колбасные изделия) в продовольственный магазин (возможно обучение) в г.Барановичи. З/п от 800 руб. Условия: График работы: два через два Официальное трудоустройство Все социальные ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Повар-кассир
Требуется повар-кассир для приготовления шаурмы и другого фаст-фуда Предпочтительно женщина до 40 лет, желательно с опытом повара График 2/2 с 10 до 22 По всем вопросам по тел Надежда
Брестская, Барановичи
1 000 р.
РАБОТА
Приглашаем на работу повара/помощника повара (с последующим обучением на повара) Требования: Приготовление и оформление блюд, соблюдение санитарных требований, аккуратность, работоспособность. Условия...
Брестская, Барановичи
Бесплатно
продавец-консультант
В магазин "МАЙСТАР" требуется продавец-консультант (парень). Ищем активных, целеустремленных кандидатов, которые видят себя в продажах и станут частью нашей дружной команды. Что мы хотим увидеть от Ва...
Брестская, Барановичи
Договорная
Продавец на алексеевский
Нужен продавец в роллет на алексеевский рынок(игрушки) Все подробности по телефону
Брестская, Барановичи
800 р.
Срочно требуется продавец
В мясной магазин срочно требуется продавец! Опыт работы с мясом приветствуется! Официальное трудоустройство.
Брестская, Барановичи
600 р.
Требуется продавец в кафе
Продавец в кафе. Подробности по телефону.
Брестская, Барановичи
600 р.
Продавец-консультант (подарки и шары)
Магазину «ПОДАРИ» требуется на работу продавец-консультант Работа в ТЦ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" График 2/2 Время работы с 10:00-20:00 Требования: Аккуратность, активность, позитивная жизненная позиция, улыбчивос...
Брестская, Барановичи
Договорная
Продавец-консультант
Ищем энергичного продавца-консультанта в вейп шоп. Обязанности: Высокий уровень обслуживания, знания товарной линейки и особенностей каждого наименования. Приемка и выкладка товара. Требования: Желани...
Брестская, Барановичи
700 р.
Требуется экономист магазина
Требуется экономист в магазин учреждения на 0,75 ставки. Необходимо высшее образование. Не имеющие судимости. Отсутствие фактов увольнения по отрицательным мотивам с прошлых мест работы. По всем вопр...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется курье на своём авто
Требуется курьер на своём авто для доставки еды по гораду Барановичи. Звоните! Смс не читаю
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется грузчик
В магазин строительных материалов на постоянную работу требуется грузчик.Официальное трудоустройство.
Брестская, Барановичи
Договорная
Продавец Флорист
Требуется продавец-флорист, с опытом работы. Подробности по телефону
Гомель
700 р.
Продавец в зоомагазин и рыбалки
Приглашается продавец для работы в зоомагазин и рыбалки. Приветствуется опыт работы в сфере услуг. График работы с 10-00 до 19-00. рабочие дни понедельник-суббота выходной/воскресенье Звонить по теле...
Минская, Жодино
950 р.
Требуется продавец-консультант
Требуется продавец-консультант в магазин непродовольственных товаров. Работа в ТЦ. График работы может обговариваться. Опыт работы не требуется, но приветствуется опыт в торговле. З/п фиксированная + ...
Брестская, Ивацевичи
1 100 р.
продавец непродовольственных товаров
Требуется продавец товаров для дома(пленка,пакеты и другие хозяйственные мелочи) на Комаровский рынок в отдельный павильон.Время работы 3-4 дня:вторник-пятница с 9.00 до 18.30.Оклад +%от выручки.Умени...
Минск, Советский
1 500 р.
Замерщик
Обязанности: - Работа с клиентами Требования: - Коммуникабельность - Ответственность - Дисциплина Условия: - Официальное трудоустройство, з/п на карту - Бесплатная мобильная связь, безлимитный инте...
Могилев
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Заработная плата до вычетов налога Сменный график работы 2*2 Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслуживание покупателей Условия: полный соцпакет работа в стацио...
Могилев
1 500 р.
Вакансия
В фотоцентр требуется ДЕВУШКА фотограф (18-40 лет), график гибкий. Всему обучаем с нуля! з/п +-1300 за 15 рабочих дней. Официальное трудоустройство. Адрес места работы на выбор: ул. Мястровская д.3 и...
Минск, Советский
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Менеджер по продажам (Девушку)
SKYNET_BY - один из крупных магазинов электротранспорта на рынке Республики Беларусь. Стаж работы на рынке - более 17 лет. Магазин с широким ассортиментом. В связи с рассширением приглашаем сотрудн...
Минск, Центральный
2 000 р.
Агент по недвижимости / риэлтер
Агентство недвижимости ООО "7 этажей" приглашает на работу агентов по недвижимости/риэлтеров! Вакансия: агент по недвижимости Описание вакансии: Мы ищем амбициозного и целеустремленного агента по нед...
Минск, Советский
Договорная
Приглашаем продавца - оформителя
Приглашаем продавца сувениров - оформителя подарков (преимущество с опытом) для работы в ТЦ г. Минска. График работы 2/2. Зарплата 2 раза в месяц +премия. Официальное трудоустройство, возможна подраб...
Минск, Центральный
1 000 р.
СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине
ГОРЯЩАЯЯ ВАКАНСИЯ! В магазин в ТЦ "Экспобел". ЗП от 1000 руб на руки! Ювелирная сеть ЧП "Платина-груп" приглашает соискателей на вакансию "Продавец-консультант". - Оклад + премия/дополнительная мот...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Водитель-экспедитор
Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Место работы: г. Минск, ул. Ложинская, 2...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Комплектовщик заказов (Минск)
Edostavka (Едоставка) приглашает на постоянную работу! Место работы: - склад пос. Валерьяново (бесплатная доставка сотрудников от ст.м. Восток и ст.м. Могилевская) - склад ул. Монтажников, (бесплатная...
Минск, Фрунзенский
1 080 р.
Уборщик помещений (Минск)
Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Приглашаем на работу Уборщиков складских...
Минск, Фрунзенский
750 р.
Продавец на 0,5 ст.
Продавец женской одежды. Требования к кандидату: - Требуется продавец Комсомольская ул., 26А, Лида, активной жизненной позицией, с огромным желанием работать и зарабатывать. Должностные обязанности...
Гродненская, Лида
900 р.
Требуется Продавец бижутерии вакансия
Требуется продавец бижутерии, девушка до 35 лет коммуникабельная, ответственная, с опытом работы в торговле непродовольсвенными товарами. Работа в тц эвиком, график 5/2 или 6/1 с 10 до 18 00 По все...
Витебск
30 р.
Продавец
Требуется продавец овощей и фруктов,график 6/1,с 9 до 17, понедельник выходной
Брест
600 р.
Требуется продавец-консультант
Требуется два продавца в новый открывающийся магазин мужской и женской одежды. График работы смешанный. Требования: опыт работы в торговле, возраст до 40 лет.
Гомельская, Жлобин
Договорная
Менеджер
Менеджер по продаже в Брестской области. Продаем крепёжные изделия: саморезы, анкеры, болты, стальные уголки и пластины, всего более 5000 наименований крепежа. Обеспечивается легковой машиной, служебн...
Брестская, Пинск
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется продавец
В ТЦ возле ж/д вокзала в отдел женской одежды требуется продавец консультант . Оформление. З/п высокая,. Требования:: ответственность, прописка, грамотная речь. График 2/2
Минск, Центральный
1 500 р.
Менеджер по продажам электротехнической продукции
Менеджер в отдел оптово-розничной торговли электротехнической продукцией ЗП: 900-1500 руб (на время испытательного срока (1 месяц) от 700 руб) Опыт работы: (желательно) Компания ОДО «Шестой элемент» и...
Гомель
Договорная
Специалист по работе с клиентами / Продавец
ТРЕБОВАНИЯ доброжелательность и развитые коммуникативные навыки; активная жизненная позиция; клиентоориентированность; ответственность за результат; стремление к получению новых знаний и финансовой не...
Витебск
500 р.
Продавец
В продуктовый магазин требуется продавец. Магазин находится в районе химзавода. График работы 2через 2дня.режим работы с 9до20часов.з.п. От 500руб.в месяц.
Гомель
850 р.
Продавец в продовольственный магазин
Заработная плата до вычетов налога График работы: Пн-Пт с 09.00 до 18.00, Сб,Вс - выходной Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслужи...
Могилев
Договорная
Требуется продавец в ТЦ
Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда
Минск, Центральный
700 р.
Грузчик-разнорабочий
Заработная плата до вычета налога. Обязанности: разгрузка небольшого количества машин за смену уборка прилегающей территории(снег) Требования: ответственность исполнительность наличие сан. книжки Усло...
Могилев
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Требуется на постоянную работу дизайнер технолог корпусной мебели , заработная плата оклад + % в среднем около 2000 и более .
Гомель
1 000 р.
Продавец-флорист
Приглашается на работу продавец флорист с опытом работы желательно. К требованиям входят следующие: качественное составление букетов и композиций, оформление витрины, переборка товара, подрезка цвето...
Могилев
1 200 р.
Продавец
Требуется продавец в ТЦ Сеница
Минск, Октябрьский
Договорная
Требуется продавец.
Требуется продавец в магазин стройматериалов. Оклад 900р + премия. 3244593(МТС)
Витебск
Бесплатно
Монтаж Окон
Компания ЮНИ двери, ищет специалиста по монтажу окон ПВХ, с личным транспортом. Обязанности: Замер, доставка, монтаж ОКОН ПВХ.
Витебск
Вакансии в других регионах
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир подработка
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Д...
Минск, Советский