Работа в строительстве, ремонте в Барановичах
Договорная
Требуется монтажник Окон ВПХ с опытом
Требуется монтажник окон, дверей ПВХ либо бригада из 2х чел. Опыт работы обязателен. Оплата труда достойная. Подробности по телефону.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются разнорабочие
Требуются разнорабочие на стройку днёвка 50р. Возраст до 40 лет без вредных привычек Только звонить на сообщения не отвечаю
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Требуется плиточник-уневерсал
Требуется плиточник-уневерсал (плитка, штукатурка, шпатлёвка, покраска)
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется резчик по металлу
Срочно требуется резчик по металлу. Заработная плата от 1000 руб.
Брестская, Барановичи
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются отделочники. плиточники, штукатуры
Требуются плиточники, штукатуры. Зп сдельная. Объекты в г. Барановичи.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется рамщик
Требуется рамщик на ленточную пилораму. Все вопросы по номеру телефона. Переписку не отслеживаю
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтажник строительных конструкций
В связи с расширением организации требуется монтажник строительных конструкций ( окна и двери ПВХ) Подробнее по телефону З/п от 1500
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Штукатуры
Требуется штукатуры, разнорабочие. Оплата труда сдельная. Объемы работ жилье предоставляется. Только звонить!
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются специалисты
Строительной организации требуются каменщики, отделочники, плотники, Плиточники. Все вопросы по телефону.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются
Приглашаем на постоянную работу в г.Барановичи 1.Штукатур-маляр 2.Каменщик 3.Столяр-плотник 4.Электросварщик 5.Разнорабочие(подсобные рабочие) 6.Водитель погрузчика (наличие категории F) 7.Кровельщики...
Брестская, Барановичи
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуются отделочники универсалы
Требуются отделочники универсалы. Работа по Барановичскому району. Оплата сдельная. Объемы большие.
Брестская, Барановичи
1 250 р.
требуется
требуется разнорабочий, график работы 5/2 официальное труда-устройство .зп от 1050 до 1500р
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется разнорабочий
Требуется разнорабочий в цех металлоизделий
Брестская, Барановичи
1 800 р.
Требуется сварщик
В цех металлоизделий требуется сварщик,зп сдельная от 1400бе.руб возможны выезды по Р.Б
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтажник окон ПВХ
Бригада или один специалист для монтажа окон. Работа по городу и ближайшим районам. Требования- опыт, инструмент, авто. Оплата сдельная.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется работник
Требуется работник желательно с авто.работа на стройке ЗП от 1000р
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Требуется формовщик-бетонщик
Приглашаем на работу формовщик-бетонщиков на производство железобетонных колец. Каждую пятницу расчет. Все подробности по телефону.
Брестская, Барановичи
3 200 р.
Отделочники
Требуются отделочники для внутренней и наружной отделки зданий. Возможно сотрудничество с бригадами. Работа в городе Барановичи и по РБ. Оплата сдельная, высокая. Только звонить.
Брестская, Барановичи
2 500 р.
Электромонтажник
Требуются на постоянную работу электромонтажники для работы в бригадах по Барановичскому району. Высокая сдельная оплата труда от 2500 руб. Возможны командировки. Обеспечиваем транспортом, спецодеждой...
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Требуется отделочники
Требуется отделочник универсал с опытом работы. Заработная плата достойная.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется машинис погрузчика
Требуется машинист минипогрузчика. Главное требование-желание работать с техникой, не боятся вымазать руки. Оплата труда сдельная 1000-1500 р
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется
Требуется рабочий для сборки мебели, желательно наличие В/У. Оплата сдельная от 800 р возможно трудоустройство.
Брестская, Барановичи
2 500 р.
Электрик в бригаду
В крупную строительную компанию требуется электрик в бригаду.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется сварщик-монтажник
В организацию по изготовлению и монтажу металлоконструкций (фермы, навесы, ограждения, закладные детали, арматурные каркасы) требуется электрогазосварщик. *** Частые выезды по РБ для монтажа металлоко...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются разнорабочие на стройку
Требуются разнорабочие на стройку, Дневка 50р расчёт в конце рабочего дня На сообщения не отвечаю, только звонить
Брестская, Барановичи
1 800 р.
работа
Работа в Минске. Требуются рабочие отделочники . Оплата труда сдельная. Полный соц.пакет. Ответственные, без вредных привычек. Предоставляется общежитие.
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино