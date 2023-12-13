Работа в производстве, энергетике в Барановичах
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Брестская, Барановичи
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Производству требуется оператора станков с ЧПУ на стойку Siemens sinumerik. Хорошие условия труда. З/п от 2000 р на руки
Брестская, Барановичи
Договорная
Токарь-универсал
Организации требуется токарь-универсал с опытом работы. Хорошие условия труда. Достойная заработная плата. Зп от 1500 р
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Срочно Требуется помощник оператора ЧПУ
На производство срочно требуется помощник оператора
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Cтаночник деревообрабатывающих станков
Деревообрабатывающему предприятию требуются станочники на участки производства пиломатериалов и оцилиндрованного бревна. График работы 2/2 (возможен вахтовый метод 7/7). Оплата труда сдельно-премиальн...
Брестская, Барановичи
2 500 р.
Требуется рамщик
Требуется рамщик на ленточную пилораму. Заработная плата сдельная от 1800р в месяц, выплаты два раза в месяц. Производство находится в п. Октябрьском, 4 км от города, возим своим транспортом. Все воп...
Брестская, Барановичи
20 р.
Требуются рамщики и помошник
Требуются рамщик и помошник на постоянную работу, 20рм3, работа постоянно, есть обьемы, оформление официальное
Брестская, Барановичи
1 600 р.
Рабочий на производство(вахта Минск с проживанием)
Город:Минск Занятость:Полная занятость Производственное предприятие , специализирующееся на выпуске микроволновых печей и газовых плит приглашает рабочих на производство ( работа на конвейере) . Обяз...
Брестская, Барановичи
Договорная
Слесарь МСР
Производству требуется слесарь мср с опытом работы на металлообрабатывающем оборудовании
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Требуется оператор лазерного станка с чпу
Требуется оператор оптоволоконного лазерного станка по металлу. Обязательно знание ПК. Если нет опыта, но есть желание-научим. Без вредных привычек!
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Рабочий мебельного производства
Самое главное, что требуется от Вас: желание работать и зарабатывать; рассматриваем кандидатов без опыта, но быстро и легко обучающихся !(обучение на производстве); опыт работы с мебелью будет Вашим п...
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Электрогазосварщик
Кадровый центр Персонал открывает вакансию Электрогазосварщик (РБ) Условия: - вахта от 15 дней, работа в цеху, Минская обл. - з/п - 1500руб. "на руки", сдельная, за 15 дней - зп - 3000руб. на руки, сд...
Брестская, Барановичи
1 200 р.
ШВЕИ на СПЕЦОДЕЖДУ
Требуются квалифицированные швеи на пошив спецодежды, либо трикотажных изделий: г. Барановичи, ул. Космонавтов 15/1 - ЗП от 900 до 1400 руб. на руки. - официальное трудоустройство; - полный соц. пакет...
Брестская, Барановичи
Договорная
плотник-столяр-резчик
Работа на деревообрабатывающем предприятии
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется оператор на харвестер Ponsse
Требуется оператор на харвестер Ponsse. Работа на территории Барановичского лесхоза.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий на ленточную пилораму. Заработная плата сдельная высокая. Подробности по телефону указанному в объявлении. На СМС не отвечаю.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Токарь, Шлифовщик, Фрезеровщик
Требуется токарь, шлифовщик, фрезеровщик. Полный рабочий день. Соц. пакет.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Слесарь-ремонтник металлорежущего оборудования
Требуется слесарь-ремонтник металлорежущего оборудования. Полный рабочий деть. СОЦ пакет.
Брестская, Барановичи
Договорная
водитель погрузчика Маниту (тракторист)
Деревообрабатывающему предприятию требуется водитель погрузчика (вилочного) Маниту с совмещением обязанностей тракториста. Работа на территории предприятия.
Брестская, Барановичи
Договорная
Пилорама и пиломатериалы
Требуется станочник ленточной пилорамы,подсобные рабочие,торцовщик и другие.
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Сборщик
Условия. Полная занятость.График работ: Пн.-Пт. с 8, 00 до 17, 00. Договорная форма, контрактная форма найма. Место работы: ул. Восточный поселок 3/11. Обязанности: Работа с пневмоинструментом. Требов...
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Столяр-станочник деревообрабатывающих станок
Полная занятость. График работ: Пн.-Пт. с 8, 00 до 17, 00. Договорная форма, контрактная форма найма. Место работы: ул. Восточный поселок 3/11. Обязанности: Работа на форматно-раскроечных, строгальных...
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Швея-закройщица/закройщик на мебельное производств
Обязанности: Раскрой ткани и изготовление по лекалам чехлов для мягкой мебели. Раскрой и пошив деталей мягкой мебели. Пошив новой мебели и реставрация б/у мебели. Покрой деталей мягкой мебели для прои...
Брестская, Барановичи
1 300 р.
Работник склада грузчик кладовщик
Молодая быстроразвивающаяся компания приглашает на собеседование работника склада, грузчик, разнорабочий. График 2/2-4/2, полный социальный пакет.
Брестская, Барановичи
Договорная
Вулканизаторщик-прессовщик
Выполнение работ средней сложности при прессовании-вулканизации формовых резинотехнических изделий в пресс-формах на вулканизационных гидравлических прессах. обучение на месте,мужчины до 47 лет трудо...
Брестская, Барановичи
800 р.
Слесарь-Завхоз
В развивающуюся команду ищем активного ответственного сотрудника с желанием работать по необходимости обучаться и зарабатывать. Мы предлагаем: -Полный соц. пакет. -Дружный коллектив. -Работа в теплом...
Брестская, Барановичи
800 р.
Требуется швея
На производство мягкой мебели требуется швея с опытом работы. Без вредных привычек. ЗП сдельная от 800 руб.
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Требуется сварщик
На постоянную работу на производство требуется сварщик без вредных привычек. Изготавливаем двери, мебель лофт, торговое оборудование. Сварка полуавтоматом.
Брестская, Барановичи
8 р.
Вальщики леса
Требуется вальщики и помощники леса, работа постоянно, большие обьемы, оплата каждые 100м3
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется сварщик полуавтомат
Работа полуавтоматом, оплата сдельная - 3,00 (одно изделие). Металлический крест из проф. трубы 40х20х1 (порезка трубы,сварка,зачистка швов). В день можно делать более 20-30 крестов. Место работы нах...
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется пильщик (кольщик) дров
Требуется кольщик, пильщик дров с опытом работы, с бензопилой Штиль-361 . Оплата труда сдельно-премиальная. Расчет каждую неделю. Полный соцпакет.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются рабочие, металлообработка
Слесаря МСР, сварщики, зачистники, девушка для электропассивации нержавеющей стали и другие
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Работник на производство мягкой мебели
Первая мебельная компания - производство мягкой мебели по индивидуальным заказам. Ищем в команду высококлассных специалистов по производству, обивке и ремонту мягкой мебели. Стабильная заработная плат...
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск