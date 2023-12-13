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Работа в производстве, энергетике в Барановичах

Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Производству требуется оператора станков с ЧПУ на стойку Siemens sinumerik. Хорошие условия труда. З/п от 2000 р на руки

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Токарь-универсал

Договорная

Токарь-универсал

Организации требуется токарь-универсал с опытом работы. Хорошие условия труда. Достойная заработная плата. Зп от 1500 р

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

Срочно Требуется помощник оператора ЧПУ

На производство срочно требуется помощник оператора

Брестская, Барановичи

Cтаночник деревообрабатывающих станков

2 000 р.

Cтаночник деревообрабатывающих станков

Деревообрабатывающему предприятию требуются станочники на участки производства пиломатериалов и оцилиндрованного бревна. График работы 2/2 (возможен вахтовый метод 7/7). Оплата труда сдельно-премиальн...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуется рамщик

2 500 р.

Требуется рамщик

Требуется рамщик на ленточную пилораму. Заработная плата сдельная от 1800р в месяц, выплаты два раза в месяц. Производство находится в п. Октябрьском, 4 км от города, возим своим транспортом. Все воп...

Брестская, Барановичи

Требуются рамщики и помошник

20 р.

Требуются рамщики и помошник

Требуются рамщик и помошник на постоянную работу, 20рм3, работа постоянно, есть обьемы, оформление официальное

Брестская, Барановичи

Рабочий на производство(вахта Минск с проживанием)

1 600 р.

Рабочий на производство(вахта Минск с проживанием)

Город:Минск Занятость:Полная занятость Производственное предприятие , специализирующееся на выпуске микроволновых печей и газовых плит приглашает рабочих на производство ( работа на конвейере) . Обяз...

Брестская, Барановичи

Слесарь МСР

Договорная

Слесарь МСР

Производству требуется слесарь мср с опытом работы на металлообрабатывающем оборудовании

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Требуется оператор лазерного станка с чпу

Требуется оператор оптоволоконного лазерного станка по металлу. Обязательно знание ПК. Если нет опыта, но есть желание-научим. Без вредных привычек!

Брестская, Барановичи

1 200 р.

Рабочий мебельного производства

Самое главное, что требуется от Вас: желание работать и зарабатывать; рассматриваем кандидатов без опыта, но быстро и легко обучающихся !(обучение на производстве); опыт работы с мебелью будет Вашим п...

Брестская, Барановичи

Электрогазосварщик

3 000 р.

Электрогазосварщик

Кадровый центр Персонал открывает вакансию Электрогазосварщик (РБ) Условия: - вахта от 15 дней, работа в цеху, Минская обл. - з/п - 1500руб. "на руки", сдельная, за 15 дней - зп - 3000руб. на руки, сд...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
ШВЕИ на СПЕЦОДЕЖДУ

1 200 р.

ШВЕИ на СПЕЦОДЕЖДУ

Требуются квалифицированные швеи на пошив спецодежды, либо трикотажных изделий: г. Барановичи, ул. Космонавтов 15/1 - ЗП от 900 до 1400 руб. на руки. - официальное трудоустройство; - полный соц. пакет...

Брестская, Барановичи

Договорная

плотник-столяр-резчик

Работа на деревообрабатывающем предприятии

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуется оператор на харвестер Ponsse

Договорная

Требуется оператор на харвестер Ponsse

Требуется оператор на харвестер Ponsse. Работа на территории Барановичского лесхоза.

Брестская, Барановичи

1 500 р.

Подсобный рабочий

Требуется подсобный рабочий на ленточную пилораму. Заработная плата сдельная высокая. Подробности по телефону указанному в объявлении. На СМС не отвечаю.

Брестская, Барановичи

Токарь, Шлифовщик, Фрезеровщик

1 500 р.

Токарь, Шлифовщик, Фрезеровщик

Требуется токарь, шлифовщик, фрезеровщик. Полный рабочий день. Соц. пакет.

Брестская, Барановичи

Слесарь-ремонтник металлорежущего оборудования

1 500 р.

Слесарь-ремонтник металлорежущего оборудования

Требуется слесарь-ремонтник металлорежущего оборудования. Полный рабочий деть. СОЦ пакет.

Брестская, Барановичи

Договорная

водитель погрузчика Маниту (тракторист)

Деревообрабатывающему предприятию требуется водитель погрузчика (вилочного) Маниту с совмещением обязанностей тракториста. Работа на территории предприятия.

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

Договорная

Пилорама и пиломатериалы

Требуется станочник ленточной пилорамы,подсобные рабочие,торцовщик и другие.

Брестская, Барановичи

1 000 р.

Сборщик

Условия. Полная занятость.График работ: Пн.-Пт. с 8, 00 до 17, 00. Договорная форма, контрактная форма найма. Место работы: ул. Восточный поселок 3/11. Обязанности: Работа с пневмоинструментом. Требов...

Брестская, Барановичи

1 000 р.

Столяр-станочник деревообрабатывающих станок

Полная занятость. График работ: Пн.-Пт. с 8, 00 до 17, 00. Договорная форма, контрактная форма найма. Место работы: ул. Восточный поселок 3/11. Обязанности: Работа на форматно-раскроечных, строгальных...

Брестская, Барановичи

Швея-закройщица/закройщик на мебельное производств

1 500 р.

Швея-закройщица/закройщик на мебельное производств

Обязанности: Раскрой ткани и изготовление по лекалам чехлов для мягкой мебели. Раскрой и пошив деталей мягкой мебели. Пошив новой мебели и реставрация б/у мебели. Покрой деталей мягкой мебели для прои...

Брестская, Барановичи

Работник склада грузчик кладовщик

1 300 р.

Работник склада грузчик кладовщик

Молодая быстроразвивающаяся компания приглашает на собеседование работника склада, грузчик, разнорабочий. График 2/2-4/2, полный социальный пакет.

Брестская, Барановичи

Договорная

Вулканизаторщик-прессовщик

Выполнение работ средней сложности при прессовании-вулканизации формовых резинотехнических изделий в пресс-формах на вулканизационных гидравлических прессах. обучение на месте,мужчины до 47 лет трудо...

Брестская, Барановичи

Слесарь-Завхоз

800 р.

Слесарь-Завхоз

В развивающуюся команду ищем активного ответственного сотрудника с желанием работать по необходимости обучаться и зарабатывать. Мы предлагаем: -Полный соц. пакет. -Дружный коллектив. -Работа в теплом...

Брестская, Барановичи

800 р.

Требуется швея

На производство мягкой мебели требуется швея с опытом работы. Без вредных привычек. ЗП сдельная от 800 руб.

Брестская, Барановичи

2 000 р.

Требуется сварщик

На постоянную работу на производство требуется сварщик без вредных привычек. Изготавливаем двери, мебель лофт, торговое оборудование. Сварка полуавтоматом.

Брестская, Барановичи

8 р.

Вальщики леса

Требуется вальщики и помощники леса, работа постоянно, большие обьемы, оплата каждые 100м3

Брестская, Барановичи

Требуется сварщик полуавтомат

Договорная

Требуется сварщик полуавтомат

Работа полуавтоматом, оплата сдельная - 3,00 (одно изделие). Металлический крест из проф. трубы 40х20х1 (порезка трубы,сварка,зачистка швов). В день можно делать более 20-30 крестов. Место работы нах...

Брестская, Барановичи

Требуется пильщик (кольщик) дров

1 000 р.

Требуется пильщик (кольщик) дров

Требуется кольщик, пильщик дров с опытом работы, с бензопилой Штиль-361 . Оплата труда сдельно-премиальная. Расчет каждую неделю. Полный соцпакет.

Брестская, Барановичи

Требуются рабочие, металлообработка

Договорная

Требуются рабочие, металлообработка

Слесаря МСР, сварщики, зачистники, девушка для электропассивации нержавеющей стали и другие

Брестская, Барановичи

1 500 р.

Работник на производство мягкой мебели

Первая мебельная компания - производство мягкой мебели по индивидуальным заказам. Ищем в команду высококлассных специалистов по производству, обивке и ремонту мягкой мебели. Стабильная заработная плат...

Брестская, Барановичи

Вакансии в других регионах

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

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